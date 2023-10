Kaj nudi, koliko stane zdaj? Prenovljeni renault clio v Sloveniji.

Renault je v Slovenijo pripeljal prenovljeni clio, ki bo s srednjim paketom opreme in najbolj priljubljenim bencinskim motorjem stal okrog 18 tisoč evrov. Zaradi flotnih kupcev bo v ponudbi ostal tudi dizelski motor. V prihodnjem letu jih želijo v Sloveniji prodati okrog 1.300 in cliu zagotoviti status najbolje prodajanega avtomobila.

Clio je v marsičem avtomobil presežnikov. V zadnjih 33 letih je postal najbolje prodajani Renaultov in hkrati tudi francoskia avtomobil. Po celem svetu so jih prodali več kot 15 milijonov, od tega so jih v Sloveniji izdelali več kot dva milijona. V novomeškem Revozu, kjer s serijsko proizvodnjo prenovljenega clia začnejo novembra so izdelovali tri od petih generacij clia. Dvakrat do zdaj so ga izbrali tudi za Evropski avtomobil leta. Več o prenovljenem cliu smo zapisali že med preizkusom na mednarodni predstavitvi v okolici Bruslja.

Zaradi flotnih kupcev tudi z dizlom, trgovci upajo na več fizičnih kupcev

Slovenci so jih do zdaj kupili več kot 138 tisoč cliov. Načrti trgovcev so, da bo clio prihodnje leto spet najbolje prodajani avtomobil na slovenskem trgu. Če bo šlo vse po načrtih, bi jih lahko letno prodali okrog 1.300.

Veliko večino bo poganjal bencinski motor, manjši del tudi nov hibridni pogon, predvsem flotni kupci in podjetja pa radi povprašujejo po dizelsko gnanem cliu. Renault oz uvoznik Grand Automotive, se zna uspešno pogajati s flotnimi kupci in tudi državo, pri fizičnih kupcih pa je še nekaj neizkoriščenega prodajnega potenciala.

Jih bo prihodnje leto na slovenske ceste zapeljalo okrog 1.300? Foto: Gregor Pavšič

Novi predserijski clio v tovarni Revoz v Novem mestu. Foto: Gregor Pavšič

Samodejni menjalnik le pri hibridu, najbolj mamljiv je bencinski motor TCe90

Povsem osnovni clio bo v Sloveniji stal slabih 16 tisočakov, a to je različica z atmosferskim 65-“konjskim” motorjem. Za clia z uveljavljenim bencinskim turbo motorjem TCe90 bo treba odšteti vsaj 17 ali 19 tisoč evrov. Ti ceni veljata za srednja paketa evolution in techno. Slednja prinaša večino potrebne opreme, toda z doplačilom za kovinsko barvo (490 evrov) in še kakšnim dodatkom bo cena takega clia dosegla mejo 20 tisočakov.

Cene hibridnega clia (145 “konjev”) se bodo začele pri 25 tisoč evrih, od bencinskega bo torej šest tisoč evrov dražji. Za prenos moči skrbita pet- in šeststopenjski menjalnik, samodejni bo na voljo le pri pri hibridni različici.

Bolj vpadljiv, moderen in tudi bolj digitaliziran kot do zdaj

Mere clia so po prenovi ostale enake. Dolg je dobre štiri metre, širok 1,98 metra, medosna razdalja pa znaša 2,58 metra. Avtomobil ima pri bencinskem motorju 391, pri dizelskem motorju pa 366 litrov prtljažnika. Največ sprememb je pri zunanjosti; to je prvi avtomobil, pod katerega se je pri Renaultu podpisal oblikovalec Gilles Vidal. Preden je prestopil k Renaultu, je oblikoval trenutnega peugeota 208.

V notranjosti je novost večji digitalni zaslon na sredinski konzoli, tudi osnovne različice pa zdaj nimajo več analognih merilnikov. Uporabnost in ergonomija sta dobri tudi iz vidika povprečnega kupca takega avtomobila, ki morda ni vešč pretirano digitaliziranega avtomobilskega jezika. Kot se za prenovo spodobi, clio ni dobil bistvene prevetritve, je pa postal bolj svež, moderen in tudi bolje založen z varnostnimi sistemi.

Foto - prenovljeni clio v najvišjem paketu opreme esprit alpine:

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič