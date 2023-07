Clio prihodnosti? Poraba goriva pod petimi litri. #foto

Foto: Gregor Pavšič Renault clio je za Slovence prežet z mero nostalgije. Tradicionalno je eden najbolje prodajanih osebnih avtomobilov v Sloveniji, ki posredno omogoča zaposlitev tudi delavcem v novomeški tovarni Revoz. Pred 30 leti, ko so tam namesto renaulta 5 začeli izdelovati prvega clia, so na reli Saturnus zaradi promocije clia pripeljali celo Philippa Bugalskega. Poleg klasičnih cliov je na ceste pozneje zapeljalo tudi več športnih različic. Tako clio V6, ki je ga nekoč vozil tudi direktor takratne Renault-Revozove družbe v Sloveniji, kot tudi clio 16V in predvsem 16V williams, ki je danes avtomobilska klasika. Tudi nekateri oglasi za clia so še danes, ko zaslišimo njihova glasbo in sporočilo, polni spominov. Postali so del avtomobilske zapuščine zadnjih 30 let.

Skupno je Renault v tem obdobju na ceste poslal okrog 16 milijonov cliov, največ v drugi generaciji − okrog 5,6 milijona.

Foto: Gregor Pavšič

Od lansiranja zadnje generacije clia v letu 2019 se je v avtomobilskem svetu spremenilo že veliko. Clio je ta čas zapeljal v središče tematike elektrificiranih pogonov in skrbjo pred napovedanimi normativi Euro 7. Njegova prihodnost za zdaj ni ogrožena, vprašanje le, za kakšno ceno bodo čez nekaj let še na voljo. Clio je dobil tudi novega oblikovalca. Slovenka Jelka Kurnik, ki je bila produktni vodja ob lansiranju zadnje generacije clia, je znotraj Renaultove organizacije v Parizu prav tako dobila nove zadolžitve. Navsezadnje je tudi dejstvo, da Renaultovih avtomobilov zdaj v Sloveniji ne prodaja več njihov slovenski oddelek, temveč zasebna trgovska družba, pokazatelj sprememb v avtomobilskem poslu.

Nekoliko ironično − tako kot je nekoč clio nasledil renaulta 5, zdaj novodobna "petka" po 30 letih prihaja nazaj, in ker sodi v isti avtomobilski razred, vsaj posredno ogroža cliov potencial na trgu.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Prvi serijski renault s pridihom Gillesa Vidala

Francozu Gillesu Vidalu se bo prav gotovo zdelo imenitno, ko bo na ulici morda istočasno videl tako peugeota 208 kot prenovljenega clia. Oba je namreč oblikoval prav on. Vidal je na čelu Renaultovega oblikovanja nasledil Laurenta van den Ackerja in k znamki prinesel tisti oblikovalski duh, ki je pred tem krasil njegovo delo tudi pri Peugeotu.

Prenovljeni clio je prvi serijski renault, ki ga je pomagal soustvariti Vidal. Clio je z njegovo pomočjo postal oblikovno modernejši, tudi bolj dinamičen in vpadljiv. Spremembe so jasno vidne tako na sprednjem kot zadnjem delu in te so tako velike, da bo na cesti že težko zamešati clia pred in po prenovi.

Tudi osnovni clio ne bo več analogen

V notranjosti je sprememb dejansko manj. Osnovni vozniški prostor je postal večinoma enak. To velja tudi za zaslon na sredinski konzoli in operacijski vmesnik, ki ga niso nadgradili na novo Googlovo osnovo, poznano iz modelov, kot sta megane electric in austral. Novost pa so digitalni merilniki ne glede na stopnjo opreme, in s tem se je clio poslovil od analognosti. Stopnje opreme bodo evolution, techno in esprit alpine.

Mere clia so po prenovi ostale enake. Dolg je dobre štiri metre, širok 1,98 metra, medosna razdalja pa znaša 2,58 metra. Avtomobil ima pri bencinskem motorju 391, pri dizelskem motorju pa 366 litrov prtljažnika.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Prvi preizkus končali s porabo 4,7 litra

Preizkusno vožnjo s prenovljenim cliom smo v okolici Bruslja opravili s hibridnim pogonom. Ta ima v kombinaciji klasičnega bencinskega in dveh dodatnih elektromotorjev sistemsko moč 108 kilovatov (145 "konjev"). Ta hibridni pogon že dobro poznamo, tudi v Belgiji pa je bila poraba ugodna − testno vožnjo smo končali s porabo 4,7 litra bencina na sto prevoženih kilometrov.

V ponudbi clia so sicer še osnovni motor SCe 65 (48 kW), pa nato osrednji bencinski motor TCe 90 (67 kW), 100-"konjski" bencinski pogon na avtoplin in tudi še 75-kilovatni dizelski motor blue dCi 100.

Skoraj vsak četrti clio že s hibridnim pogonom

Clio dobro prikazuje tudi preobrazbo pogonov. V četrti generaciji je bil delež pogonov med bencinskim in dizelski motorji še 51 proti 47 odstotkom, nato je delež cliov z dizelskim motorjem do konca lanskega leta padel na 12 odstotkov. Skoraj vsakega četrtega clia so istočasno že izdelali s hibridnim pogonom, delež bencinskih motorjev pa se je ustavil pri 57 odstotkih.

Pri Renaultu najbolj stavijo na hibridni pogon, ki bo na daljši rok predvidoma pomagal preživeti cliu še vsaj naslednje desetletje. Zaostritev standardov z normativi Euro 7 bo prav gotovo ogrozila različice cliov z neelektrificiranimi pogoni in hibrid se zdi tisti adut clia, ki se bo tem zahtevam lahko zoperstavil. Odprto je le vprašanje, kakšno ceno bodo kupci takrat zanj še morali plačati. Zadnji testni clio s polno opremo in hibridnim pogonom je pred meseci stal 27 tisoč evrov.

Čez poletje prodaje zalog, jeseni prenovljeni clio že v Sloveniji

Kakšna bo torej vloga clia v Sloveniji? Trenutne različice clia ni več mogoče naročiti, bodo pa vsaj poleti še na voljo modeli cliov iz zaloge. Sredi poletja naj bi pri Renaultu tudi potrdili cenik prenovljenega clia, ki bo v Slovenijo pripeljal septembra. Prav cene bodo pomemben pokazatelj, v katero smer clio pelje. Clia pa bodo še naprej proizvajali tudi v Novem mestu. Revoz je sicer pomožna tovarna za clio in ostaja v senci tovarne v Turčiji. Nadaljevanje proizvodnje je tudi dober znak za srednjeročno prihodnost Revoza.

V Sloveniji bodo prav tako še naprej na voljo vsi motorji, torej poleg najbolj priljubljenih turbobencinskih tudi osnovni atmosferski motor, nato pogon na avtoplin LPG in tudi dizelski motor.