Koronamobilnost: kako so se spremenile potovalne navade ljudi?

Koronavirus je ustavil javni promet in spremenil naše dnevne navade. Posledično se je spremenil tudi naš pogled na mobilnost, številni pa so začeli uporabljati drugačne oblike mobilnosti – kolo, skiro ali pa so pot prehodili peš. Pri AMZS zato želijo s spletnim vprašalnikom pridobiti natančnejšo sliko mobilnosti prebivalcev Slovenije v času epidemije.

Kako pa je epidemija vplivala na vašo mobilnost?

Epidemija ni ustavila le sveta, ampak je spremenila tudi naše navade in življenje. Naše dnevne poti so se spremenile, prepoved gibanja Ste v času karantene zaradi omejene mobilnosti večkrat sedli na kolo? Foto: Getty Images med občinami pa je v veliki meri še dodatno omejila mobilnost prebivalcev.

''V AMZS želimo z raziskavo Koronamobilnost ugotoviti, ali in kako se je mobilnost prebivalcev Slovenije v tem obdobju spremenila in kakšen je po nekaj tednih drugačnega vsakdana njihov pogled na različne oblike mobilnosti oziroma na kakšen način bodo posamezne oblike mobilnosti v prihodnje glede na trenutne izkušnje (še) uporabljali. Kratka anketa, za katero upamo, da bo k sodelovanju privabila čim več ljudi, je objavljena na spletni strani amzs.si in bo odprta do 15. maja 2020.''