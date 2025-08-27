Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

27. 8. 2025
Konec za kultni nissan GT-R po 18 letih: iz tovarne je zapeljal še zadnji

Gregor Pavšič

Še zadnji nissan GT-R iz tovarne Tochigi pri Tokiu. Foto Nissan

Še zadnji nissan GT-R iz tovarne Tochigi pri Tokiu.

Foto: Nissan

Nissan je po 18 letih izdelal še zadnji primerek kultnega športnega avtomobila GT-R.

Nissan R35 GT-R se je od leta 2007 zapisal med večne avtomobilske ikone. Predstavljal je pojem visokozmogljivega avtomobila prežetega z inovacijami in mojstrskega pristopa k izdelovanju teh maloserijskih avtomobilov. 

V osemnajstih letih so jih v tovarni Tochigi severno od Tokia izdelali okrog 48 tisoč. V tem času je skupina le devetih mojstrov, ki jim Japonci rečejo “takumi”, ročno izdelala motorje za ta avtomobil, njihovo ime pa je vgravirano na vsak končni izdelek. 

Nissan micra leaf juke
Avtomoto Drastični ukrepi za Nissan: zapirajo sedem tovarn, vseh odpuščanj že 20 tisoč

Nissan je v 18 letih proizvodnje izdelal približno 48 tisoč teh kultnih avtomobilov. Foto: Nissan

Moč motorja blizu 600 “konjem”

Kombinacija zmogljivega šestvaljnika, štirikolesnega pogona in učinkovite aerodinamike je GT-R zagotovila status enega najbolj zaželenih športnih avtomobilov. Moč motorja se je od začetka proizvodnje povečala od 353 kilovatov (480 “konjev”) do 419 kilovatov (570 “konjev), kolikor je imel motor GT-R od leta 2017 naprej. GT-R je pisal Nissanovo zgodovino tudi v dirkah, s pridobljenim znanjem pa so izdelali različico nismo z močjo do 441 kilovatov (600 “konjev”). 

Ko so izdelali še zadnji GT-R, je novopečeni predsednik Nissana Ivan Espinosa napovedal, da je to sicer konec tega avtomobila, a da bodo oznako v prihodnje še uporabili. Za zdaj Espinosa še ne ve, kateri avtomobil bi lahko nesel oznako GT-R v novo obdobje.

Nissan čaka najprej predvsem težek boj za preživetje na avtomobilskem trgu. V poslovnem letu, ki se je končalo marca letos, so zabeležili rekordno izgubo – med 700 in 750 milijard jenov (približno 4,3–4,6 milijarde evrov). V tem obdobju so izgubili kar 88 odstotkov čistih prihodkov v primerjavi s predlani. 

Nissan
Avtomoto Iz Novega mesta tudi nissani, neuradno je že znano ime avtomobila

Foto: Nissan

proizvodnja avtomobilov nissan GT-R Nissan
