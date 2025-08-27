Nissan je po 18 letih izdelal še zadnji primerek kultnega športnega avtomobila GT-R.

Nissan R35 GT-R se je od leta 2007 zapisal med večne avtomobilske ikone. Predstavljal je pojem visokozmogljivega avtomobila prežetega z inovacijami in mojstrskega pristopa k izdelovanju teh maloserijskih avtomobilov.

V osemnajstih letih so jih v tovarni Tochigi severno od Tokia izdelali okrog 48 tisoč. V tem času je skupina le devetih mojstrov, ki jim Japonci rečejo “takumi”, ročno izdelala motorje za ta avtomobil, njihovo ime pa je vgravirano na vsak končni izdelek.

Nissan je v 18 letih proizvodnje izdelal približno 48 tisoč teh kultnih avtomobilov. Foto: Nissan

Moč motorja blizu 600 “konjem”

Kombinacija zmogljivega šestvaljnika, štirikolesnega pogona in učinkovite aerodinamike je GT-R zagotovila status enega najbolj zaželenih športnih avtomobilov. Moč motorja se je od začetka proizvodnje povečala od 353 kilovatov (480 “konjev”) do 419 kilovatov (570 “konjev), kolikor je imel motor GT-R od leta 2017 naprej. GT-R je pisal Nissanovo zgodovino tudi v dirkah, s pridobljenim znanjem pa so izdelali različico nismo z močjo do 441 kilovatov (600 “konjev”).

Ko so izdelali še zadnji GT-R, je novopečeni predsednik Nissana Ivan Espinosa napovedal, da je to sicer konec tega avtomobila, a da bodo oznako v prihodnje še uporabili. Za zdaj Espinosa še ne ve, kateri avtomobil bi lahko nesel oznako GT-R v novo obdobje.

Nissan čaka najprej predvsem težek boj za preživetje na avtomobilskem trgu. V poslovnem letu, ki se je končalo marca letos, so zabeležili rekordno izgubo – med 700 in 750 milijard jenov (približno 4,3–4,6 milijarde evrov). V tem obdobju so izgubili kar 88 odstotkov čistih prihodkov v primerjavi s predlani.

