Kitajski milijarder: prodal je za sto milijonov delnic Volva

Li Šofu, prvi mož Geelyja Foto: Wikimedia Commons Geely je največji kitajski zasebni proizvajalec avtomobilov, ki je od leta 2010 večinski lastnik švedskega Volva. Da bi povečali obseg delnic, ki so na voljo za trgovanje, in da bi privabili nove vlagatelje, se je Geely odločil za prodajo sto milijonov svojih Volvovih delnic. Zanje je iztržil 350 milijonov ameriških dolarjev. Prodaja je bila dokaj poceni, saj so posel sklenili pod vrednostjo delnice na dan prodaje. To je povzročilo prve negativne učinke: delnica Volva je nemudoma padla za več kot deset odstotkov.

S prodajo je Geely lastniški delež zmanjšal za dobre štiri odstotne točke. Ko bo prodaja tudi formalno končana, se bo njihov lastniški delež zmanjšal na 78,7 odstotka.

Predlani preprečili združitev

Pridobljena sredstva bo Geely uporabil za razvoj svojega globalnega poslovnega modela. Predlani je želelo kitajsko podjetje izpeljati združitev z Volvom, kar pa so investitorji nazadnje preprečili. Tako Geely kot Volvo, oba imata avtomobile s skupnih platform in sta zavezana električni prihodnosti, še naprej na trgu obstajata kot dva ločena avtomobilska subjekta.