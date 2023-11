Prvič v Sloveniji: preskok ali prodajni krč za Volvo?

Volvo je v Slovenijo pripeljal prvi primerek električnega modela EX30. Kljub povsem električni platformi je to čistokrvni volvo z baterijo dveh velikosti, zelo prečiščeno notranjostjo, bogato serijsko varnostno opremo in za premijsko poreklo znamke tudi ugodno ceno. Sodeč po prvem vtisu bo še najmanj prepričljivo udobje zadnje klopi. Za 4,2 metra dolgi EX30 zaloge pri trgovcih ne bo, kar za avtomobile iz tovarne na Kitajskem pomeni daljše čakalne dobe.

Čeprav so pred leti ustanovili povsem električno znamko Polestar, se je tudi Volvo – med premijskimi znamkami celo najbolj konkretno in ambiciozno – zavezal povsem električni prihodnosti. Prek elektropogonov bodo poskušali pri Volvu, kjer se lahko zanašajo na tehnične platforme svojega kitajskega lastnika Geelyja, izboljšati svoj tržni potencial. Volvo EX30 je prvi namensko električni volvo, prihodnje leto sledi še večji model EX90.

Volvo EX30 je dolg 4,23 metra, širok je 1,83 metra in visok 1,54 metra. Medosna razdalja meri 2,65 metra. Prtljažni prostor znaša od 318 do 904 litrov.

Foto: Gregor Pavšič

Pri pogonu bosta osnovni izbiri dve: Volvo bo ponujal manjšo baterijo LFP (litij-železov fosfat) s kapaciteto 51 kilovatnih ur (kWh) in večjo baterijo NMC (litij, nikelj, mangan, kobalt) s kapaciteto 69 kWh. Pri večji bateriji bo mogoče izbirati med različicama, ki sta usmerjeni bodisi v večji doseg bodisi v poudarjene zmogljivosti. Pri zadnji lahko EX30 s pospeškom do sto kilometrov na uro v 3,6 sekunde postane najhitrejši volvo pri pospeševanju do zdaj. Zelo podobno razdelitev tipa baterij in pogonskih različic ima tudi Tesla. Uradni doseg po standardu WLTP znaša do slabih 480 kilometrov.

single motor single motor extended range twin motor performance sistemska moč: 200 kW 200 kW 315 kW skupni navor: 343 Nm 343 Nm 543 Nm baterija: 51 kWh 69 kWh 69 kWh doseg po WLTP: do 344 km do 476 km do 450 km pospešek 0–100 km/h: 5,7 s 5,3 s 3,6 s najvišja hitrost: 180 km/h 180 km/h 180 km/h vlečna zmogljivost: do 1.000 kg do 1.400 kg do 1.600 kg

Prvi vtis? Avtomobila še nismo vozili. Vozna izkušnja, ne dvomimo, bo dobra in zelo pozitivna. Med pomembnimi parametri na cesti bo poraba tega kompaktnega športnega terenca, ki bo neposredno vplivala tudi na doseg vozila. Notranjost je minimalistična in prečiščena, večino stikal so namestili na sredino vozila, tudi klasičnih digitalnih merilnikov pred voznikom ni.

Osrednji zaslon ni ravno majhen, vsekakor pa ne sodi med največje, postavljen je pokončno. Za njim stoji Googlov infozabavni sistem, ki je trenutno najboljša rešitev za električne avtomobile. Kakovost materialov, prefinjenost in skladnost so na Volvovi ravni. Prestavna ročica menjalnika je ob volanskem obroču. Hvalimo tudi na videz precej prostoren prtljažnik z možnostjo globokega dvojnega dna.

Za premijsko znamko so cene zanimive

Kljub električnemu pogonu (in polni električni platformi) je EX30 čisto pravi volvo. Oblikovno je dovolj poseben, da se razlikuje od klasičnih modelov te znamke, hkrati pa je kakovosten, všečen in na cesti vpadljiv kompaktni športni terenec. Med njegove adute, skladno z Volvovo dolgoletno filozofijo, sodi odlična serijska opremljenost z varnostnimi sistemi.

Všečna je za tako premijsko znamko tudi cena. Cene različic z večjo baterijo se začnejo med 45 in 53 tisoč evri (odvisno od paketa opreme), najcenejši EX30 z manjšo baterijo in osnovnim paketom opreme pa bo stal 39 tisoč evrov.

Volvu gre palec gor za dodatni prtljažnik v sprednjem delu vozila, ki bo več kot dovolj velik za hrambo polnilnih kablov. Pohvalna je tudi doplačljiva možnost 22-kilovatnega polnilca AC. Po prvem vtisu bolj skrbi le uporabnost zadnje klopi – zadnja stranska vrata se odpirajo pod precej majhnim kotom, odprtina za dostop do zadnjih sedežev je zato precej ozka, sedenje zadaj pa ni tako udobno kot spredaj. Moti predvsem visoko dno, ki potnika sili k nadpovprečno pokrčenim nogam.

Zdi se, da bo EX30 namenjen predvsem posameznikom in starejšim kupcem, torej voznikom brez otrok. Morda mu bolj pristaja vloga drugega kot prvega domačega avtomobila. Kdor bo želel bolj praktičen, če želite, družinski avtomobil, bo pri Volvu pravo izbiro še iskal pri klasični ponudbi ali pa bo čakal na večji model EX90 – ta v Slovenijo prihaja prihodnje leto. Navsezadnje pa tudi prodajni salon znamke Polestar v Gradcu v Avstriji ni prav daleč.

Prodaja brez zaloge, čakalna doba bo slabega pol leta

Največji izzivi za Volvo pa se ne odpirajo pri avtomobilu, ki je iz uporabniškega in tehničnega vidika že prejel dobre prve ocene. Glavno vprašanje se dotika prodajne kapacitete oziroma koliko avtomobilov bo Volvo iz tovarne na Kitajskem – proizvodnja v Belgiji se začne šele leta 2025 – sploh poslal v Evropo. Slovenija s svojim potencialom trga električnih vozil prav tako ni na vrhu seznama držav z večjimi kvotami avtomobilov.

Očitno omejene kvote dobavljivih avtomobilov lahko tudi Volvu prinesejo podobne težave, kot jih imajo z električnimi vozili na primer že Korejci – znamki, kot sta Hyundai in Kia, imata tehnično zelo izpopolnjene električne avtomobile, česar pa končna prodaja premo sorazmerno ne dokazuje. Pri Volvu, ki je lani globalno prodal 615 tisoč avtomobilov, pričakujejo razprodano celotno proizvodno kapaciteto EX30 – to je 200 tisoč vozil. Tudi zato avtomobila na zalogo do nadaljnjega na manjše trge, kot je Slovenija, ne bodo pošiljali.

V Sloveniji bodo trgovci lahko naročali le vozila z zagotovljenim konkretnim kupcem. To pomeni tudi daljše čakalne dobe, ki bodo predvidoma znašale slabega pol leta. Avtomobila za zdaj tudi še ni mogoče preizkusiti na cestah, predstavitveni avtomobili v Slovenijo prihajajo konec leta ali v začetku januarja. Za zdaj je v Ljubljani prednaročilo za avtomobil, ki ob plačilu 500 evrov rezervacije ni obvezujoče, nakazalo okrog petnajst kupcev.

