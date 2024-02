Kitajci pred vrati Slovenije, znane nove podrobnosti

Pred dnevi smo pisali o načrtih kitajske avtomobilske znamke Lynk&Co, ki sodi pod okvir Geelyja, da uradno vstopi tudi na slovenski avtomobilski trg.

Natančen datum prihoda v Slovenijo za Lynk&Co še ni znan. To se bo zgodilo letos ali v začetku leta 2025. V tem obdobju namreč znamka načrtuje širitev v dvanajst držav jugovzhodne regije. Začeli bodo v Grčiji in Romuniji, ki imata za znamko največji prodajni potencial v regiji. Nato sledijo še Slovenija, Hrvaška, Bolgarija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija, Kosovo, Albanija in Moldavija.

Lynk&Co je osem let stara znamka, ki jo dobro poznajo naši zahodni sosedi Italijani. Kitajci izdelujejo model 01, ki je športni terenec s priključnim hibridom. Lynk&Co je lani v Evropski uniji prodal 22.080 avtomobilov (približno toliko kot Subaru in Jaguar), kažejo podatki analitične družbe JATO Dynamics. Od svoje ustanovitve leta 2016 je Lynk&Co prodal prvi milijon avtomobilov. Lani so jih globalno prodali 220.250, kar je bilo 22 odstotkov več kot predlani. Zanimiv podatek: lynk&co 01 je letos po dveh mesecih absolutno najbolje prodajani avtomobil na Nizozemskem.

Avtomobili Lynk&Co prek Volvove prodajno-servisne mreže

Kot so nam sporočili iz podjetja SEEAG, ki bo v tej regiji uvoznik znamke Lynk&Co, bodo v Sloveniji znamko na noge postavili prek obstoječih Volvovih trgovcev. Ti bodo skrbeli tako za prodajne kot poprodajne storitve.

"Začeli bomo z modelom 01 in se širili v skladu s proizvodnim načrtom podjetja ter kasneje, leta 2025, dodajali nove modele. O cenah za slovenski trg je še prezgodaj govoriti. Izkoristili bomo sinergije obstoječe skupine Volvo Car Group v regiji in na trgih jugovzhodne Evrope vzpostavili Lynk&Co kot močno blagovno znamko v okviru portfelja Geely Holding," so še zapisali pri SEEAG.

Volvo ima v Sloveniji pet predstavnikov, od tega tri v Ljubljani ter po enega v Kopru in Mariboru.

Geelyju še Geelyjeva podznamka

Tako se bo v Sloveniji povečalo število kitajskih avtomobilskih znamk. Med temi je tako v Sloveniji kot Evropi za zdaj najuspešnejši MG Motor. Geely je kot eden največjih kitajskih proizvajalcev, ki je tudi lastnik Volva, lani na slovenski trg vstopil prek družbe KMAG – uvoznika znamk Kia in SsangYong in posredno tudi Volvo.