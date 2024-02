Zapleteno ime, toda Kitajci že letos uradno tudi v Sloveniji #foto

Lynk & Co je v Evropi trenutno prisoten na Nizozemskem, Švedskem, v Belgiji, Nemčiji, Španiji, Franciji in Italiji. Nadaljnjo širitev pa bo ena izmed najmlajših avtomobilskih znamk, ki spada pod streho Geelyja, širila s pomočjo družbe SEEAG. To je združenje avtomobilskih podjetij, ki že 30 let pomaga pri preboju avtomobilskih znamk v Evropi (Chrysler, Kia, Volvo, Geely, SsangYong ...). Še posebej so specializirani za podporo azijskim znamkam v jugovzhodni evropski regiji.

Foto: Gregor Pavšič

Že letos tudi v Slovenijo

Avtomobile, med njimi bo to naprej model 01, bodo naprej uradno pripeljali v Grčijo in Romunijo. Nadaljnjo širitev v jugovzhodni Evropi bodo nadaljevali prek Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Severne Makedonije, Kosova in Moldavije. To širitev bodo opravili še pred koncem letošnjega leta.

Avtomobile znamke Lynk & Co smo v preteklosti na slovenskih cestah že opazili, večinoma so bila to vozila z italijanskimi registrskimi oznakami. Nedavno smo opazili tudi že nemškega z zgornje fotografije.

Napovedani model 01 je kompaktni športni terenec, ki ima priključno hibridni pogon. V Italiji stane od 44.500 naprej. Lynk & Co je sicer znamka, ki močno podpira tudi najeme in ne klasičnega lastništva avtomobila.