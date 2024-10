Izhodiščna cena za Lynk&Co 02 v Evropi bo nekaj nad 35 tisoč evri, tako da bo v Sloveniji na meji upravičenosti do višje subvencije 7.200 evrov. Foto: Lynk&Co Avtomobilska znamka Lynk&Co je ena najmlajših, a njeni lastniki so v avtomobilskem svetu že izkušeni. To je kitajski Geely, med drugim tudi lastnik Volva, ki je želel z Lynk&Co v avtomobilski svet pripeljati princip najemov in ne nakupov avtomobilov. Ta koncept se vsaj v Evropi ni dobro prijel in znamka se je že vrnila k klasični avtomobilski prodaji.

V Evropi (in zadnjih nekaj mesecev tudi v Sloveniji) so do zdaj prodajali le priključnega hibrida 01, zdaj pa bodo temu dodali še električnega 02.

To je 4,46 metra dolg avtomobil s pogonom na zadnji kolesi, ki ima kupejevsko zasnovano zunanjost. Širok je 1,84 metra, medosna razdalja meri 2,75 metra.

Kapaciteta baterije bo 66 kilovatnih ur, največja moč polnjenja DC pa do 150 kilovatov.

Fotogalerija 1 / 8 / 8

Električni pogon obeta veliko glede na ceno pod 40 tisočaki

Kapaciteta baterije bo 66 kilovatnih ur, največja moč polnjenja DC pa do 150 kilovatov. Glede na dokaj majhno baterijo avtomobil obeta hitro polnjenje od 20 do 80 minut.

Moč motorja bo 200 kilovatov, pospešek do “stotice” v 5,5 sekunde, zmogljivost vleke tovora pa do mase 1.600 kilogramov.

Bo v Sloveniji lahko prejel najvišjo subvencijo?

Izhodiščna cena za Lynk&Co 02 v Evropi bo nekaj nad 35 tisoč evri, tako da bo v Sloveniji na meji upravičenosti do višje subvencije 7.200 evrov.

Različica more bo imela poleg boljšega ozvočenja in 20-palčnih platišč tudi 22-kilovatni polnilec AC, od osnovne pa bo dražja za štiri tisočake.