Novo v Sloveniji: Vaš sosed ga ne pozna, z imenom pa si boste lomili jezik #foto

Z veliko verjetnostjo trdimo, da vaš sosed še ne pozna avtomobilske znamke Lynk&Co. Čeprav ima sedež na Švedskem (Volvo), jo lahko zaradi lastnikov in proizvodnje (Geely) štejemo med kitajske. Prvi model za slovenski trg je že nekoliko ostareli priključni hibrid 01, ki smo ga do zdaj na slovenskih cestah že videli z italijanskimi ali nemškimi registracijami. Športni terenec 01 ponuja Volvovo platformo, bogato serijsko opremo in v primerjavi s sestrskim XC40 predvsem veliko nižjo ceno.

Foto: Gregor Pavšič Lynk&Co je avtomobilska znamka zapletenega imena, ki ni več najnovejša, pa tudi njeni temelji niso startupovski, zato velja za stabilno avtomobilsko podjetje. Družba je namreč poslovni projekt podjetij Geely in Volvo, ki sta leta 2017 ustanovila novo znamko in že takoj preizkusila nove prijeme.

Glavna usmeritev znamke je bil način prodaje; njihove avtomobile je bilo mogoče le dolgoročno najeti, ne pa jih tudi kupiti. S takim konceptom na sedmih glavnih trgih še vedno delujejo, a so avtomobile zdaj vendarle povsod začeli tudi prodajati. Zgolj naročnine, kar bi lahko primerjali z uveljavljeno prakso pri mobilnih telefonih, se na avtomobilskem trgu še niso uveljavile – tam, kjer pa so jih ponujali, so bile bolj priljubljene od klasične prodaje.

Foto: Gregor Pavšič

Skoraj premijski

Kitajska znamka Lynk&Co ima svoj razvojno-oblikovalski center in tudi uradni sedež na Švedskem, avtomobile pa izdelujejo na Kitajskem. Tam so doma tudi večinski lastniki. V Slovenijo je znamko pripeljalo podjetje SEEAG, ki skrbi tudi za znamke, kot so Kia, SsangYong, Volvo in Geely.

Velja, da se znamka Lynk&Co umešča med Volvo in Geely. Ne povsem premijski, se glasi slogan znamke, ki stavi predvsem na visoko raven opremljenosti, dolg seznam serijske opreme in občutno nižjo ceno od Volva.

Osnova zanj je volvo XC40

Prvi avtomobil je že precej star, saj ga izdelujejo od leta 2017. Model z oznako 01 je priključni hibrid, ki so ga izdelali na platformi volva XC40. V primerjavi z njim je 12 centimetrov daljši, pri ceni pa trgovci uresničujejo zgoraj omenjene napovedi.

Avtomobil je s ceno 50 tisočakov za okrog 14 tisoč evrov cenejši od primerljivo opremljenega volva XC40. Letos nameravajo Slovencem prodati okrog 50 vozil.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Praktično vse je vključeno v serijsko opremo

Pri nakupu je mogoče izbirati le barvo, in sicer črno ali modro, pri opremi pa so vsi sestavni deli serijski. To velja tako za povezljivost s spletom kot za vozniške pripomočke in varnostne sisteme.

Na voljo je priključno hibridni pogon, katerega del je 1,5-litrski bencinski motor – tega že poznamo iz volvov. Skupna sistemska moč pogona je 262 "konjev". Kapaciteta baterije je 17,6 kilovatne ure, električni doseg pa do 75 kilometrov. V avtomobil je vključen 7,2-kilovatni polnilec.

Do konca 2025 že s tremi modeli?

Glede prihodnosti Lynk&Co v Sloveniji (in Evropi) je za zdaj znanega malo uradnega. Podjetje proizvaja tudi povsem električna vozila, prav tako ima že več modelov – ti so tako manjši kot večji od 01. Katere bodo še pripeljali v Slovenijo, ob lansiranju 01 še niso znali (upali) povedati. Do konca prihodnjega leta naj bi Lynk&Co imel v ponudbi tri različne modele. Za zdaj osrednja trgovska točka ostaja v Ljubljani, pri servisiranju pa se bodo naslonili na pomoč Volvovih servisov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič