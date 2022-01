Kateri modeli bodo letos osvojili kupce?

Oglasno sporočilo

Novi električni avtomobili leta 2022: VW ID.3, ID.4, ID.5, Audi Q4 e-tron, Audi e-tron GT, Škoda Enyaq iV in CUPRA Born ter številni drugi postajajo vse primernejši za vsak dan! Vabimo vas v salone Porsche Inter Auto, da vas navdušimo za nove tehnologije. Doživite električno prihodnost pri Porsche Inter Auto. Za vas smo na enem mestu zbrali vse aktualne akcije, s katerimi boste pri nakupu električnih vozil veliko prihranili! Predstavljamo vam električne avtomobile, ki so v salone Porsche Inter Auto zapeljali leta 2021, in tiste električne avtomobile, ki prihajajo leta 2022.

ELEKTRIČNI AVTOMOBILI 2022 prodajne palete znamk Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA in Škoda se nadaljujejo z novimi električnimi modeli. V skladu z zavezami, da bo v prihodnje vozni park njihovih znamk še bolj čist in še bolj ekološko sprejemljiv, je povsem logično, da bodo na področju električnih avtomobilov sledili novi vrhunski modeli. In teh res ne bo manjkalo v letu 2022!

EKO SKLAD SUBVENCIJA 2022: pred kratkim je Eko sklad spremenil pogoje subvencioniranja vozil. Preverite veljavnost navedenih ugodnosti pri prodajnih svetovalcih.*

Fizične osebe: do –4.500 evrov za nakup novega, do –3.500 za testno električno vozilo ali subvencionirano financiranje.* Pravne osebe: ukinjena subvencija ob nakupu, v veljavi subvencionirano financiranje, novost: možnost odbitka DDV.*

*Preverite veljavnost navedenih ugodnosti oz. dodatne pogoje pri prodajnih svetovalcih.

Želite več informacij o električni ponudbi? Pokličite na 041 392 204. Z veseljem vam bodo pomagali! Vabljeni tudi v salone Porsche Ljubljana, Porsche Maribor in Porsche Koper, kjer si lahko najnovejše modele Volkswagen ogledate v živo in doživite prihodnost znamke Volkswagen.

ELEKTRIČNI AVTOMOBILI VOLKSWAGEN 2022

Z novim letom je družina Volkswagen ID. dobila popolnoma nov pomen. Pri Volkswagnu že zdaj ponujajo več kot zanimivo paleto modelov, ki pa jo bodo seveda še razširili. Glavna novost letošnjega leta je VW ID.5 2022, kupejevska različica že znanega VW ID.4 2022, ki je pri slovenskih kupcih naletel na veliko zanimanja.

Volkswagnovi električni avtomobili iz leta 2022:

VOLKSWAGEN AKCIJA 2022 – VW ID.3 IN VW ID.4* bon za financiranje in zavarovanje vozila –2.500 evrov*

bon za polnilnico –1.000 evrov*

bon za sončno elektrarno –1.000 evrov*

Volkswagen ID.4 2022 ponuja veliko, od prostorne notranjosti do dinamične pojave in udobja. Na voljo je z dvema različno velikima baterijama z 52 ali 77 kWh zmogljivosti in tremi različno močnimi pogoni (125, 150 ali 220 kW). Doseg je od 345 do 522 kilometrov z enim polnjenjem, oblika pa postavlja trende v tem segmentu. Zato ne preseneča, da so pri Volkswagnu ta priljubljeni avtomobil dejansko zdaj le še nadgradili.

Da, tako je nastal Volkswagen ID5 2022. Električni SUV kupe ID.5 je zasnovan še bolj čustveno in že v osnovi ponuja pogon z močjo 204 KM, na voljo tudi kot različica VW ID.5 GTX, ki bo z 220 kW (299 KM) še bolj dinamičen, ta pa bo dosegal do 180 km/h. V osnovi ga poganja en elektromotor, ki je zadolžen za zadnji kolesi, z dvema elektromotorjema pa se avtomobil spremeni v štirikolesno gnanega SUV-ja. Na 4,88 metra dolžine podaljšani avtomobil ponuja še tretjo vrsto sedežev, kljub kupejevski obliki pa še vedno zagotavlja kar za 543 litrov prtljažnega prostora. Ima pa torej še večjo baterijo s 77 kWh in zadostuje za okoli 500 kilometrov dosega z enim polnjenjem.

Nadvse zanimiva novost leta 2022 pa je tudi povsem samosvoj VW ID.Buzz 2022, ki je tudi nastala na sodobni platformi MEB, torej modularnega načina konstrukcije, prirejene za električna vozila. Ta sorodnik klasičnega T7 je dolg 4,6 metra, na voljo pa bo tudi z dvema elektromotorjema in torej pogonom na obe osi. Avtomobil za oči in dušo, ki v najsodobnejši različici in z zvrhano mero tehnologij prihodnosti obuja tudi duh žlahtne preteklosti in bo kot tak idealno ekološko prevozno sredstvo za svojevrstno doživljanje svobode in aktivnega preživljanja prostega časa. Z ID.Buzzom bo postal slogan Dom je povsod povsem uresničljiv, saj bo na petih metrih dolžine in z 1,97 metra višine ustvarjen tako za dostavo po mestnih središčih kot za brezskrbno potovanje, odvisno od različice.

ELEKTRIČNI AVTOMOBILI AUDI 2022

Audi z modelom Q4 e-tron leta 2022 nadaljuje svojo nadvse uspešno zgodbo o generaciji vozil e-tron. Le da je ta seveda še bolj prirejen za vsakodnevno uporabo in dinamiko, ki ne more nikogar pustiti hladnega. 125, 150 ali 220 kilovatov moči, odlični pospeški in udobno ter mirno delovanje, zapakirano v všečno in prostorno karoserijo s 520 litrov velikim prtljažnikom ter od 306 do 512 kilometrov dosega z enim polnjenjem so aduti, ki na trgu električnih avtomobilov ne morejo ostati spregledani.

Audi električni avtomobili 2022:

AUDI AKCIJA 2022 – Audi e-tron in Audi Q4 e-tron* bon za financiranje in zavarovanje vozila –2.000 evrov*

Zato je seveda tudi njegova različica Audi Q4 e-tron Sportback 2022 bolj pisana na kožo tistim, ki želijo kanček več dinamike. Tudi ta 4,6 metra dolgi elegantni električni avtomobil zna navdušiti s tehniko, ki si jo deli z bratom Q4 e-tron, le da je njegova karoserija ukrojena malce drugače. In zato še bolj zanimivo in ravno tako prostorno. Kot zanimivost pa dodajmo, da je njegov prtljažnik s 535 litri celo nekaj večji. A konec koncev se Sportbacka ne kupuje le zaradi litrov, mar ne?

Korak naprej je zdaj Audi naredil z modelom Audi Q6 e-tron 2022, ki je za stopnjo večji kot Q4 in je tehnično soroden Porscheju Macanu. Dimenzijsko je podoben Audiju Q5, a bo prostorsko še udobnejši kot Q7. Imel bo 100 kWh močno baterijo in več kot 600 kilometrov dosega z enim polnjenjem. Notranjost bo podobno urejena kot v Q4 e-tron, le da bo zaradi večjih dimenzij seveda še bolj prostorna in udobna. Q6 e-tron bo tako v 2022 narekoval nov trend v razvoju Audijeve družine e-tronov.

ELEKTRIČNI AVTOMOBILI CUPRA 2022

SEATOVA hčerinska znamka CUPRA pa stavi na manjši, a zato toliko bolj dinamični CUPRA Born 2022. Da, avtomobil, ki se tehnično zgleduje po koncernskemubratrancu VW ID.3, je prvi popolnoma električni avtomobil te znamke in nakazuje še več dinamike in se bo drzno spoprijel s tekmeci, ki tudi stavijo na popolnoma električni pogon. Osnovni model Borna ima 148 "konjičev" močan pogonski sklop in 45 kWh zmogljivo baterijo in z enim polnjenjem prevozi okoli 340 kilometrov. Kupcem bo na voljo seveda še močnejša različica s 58 kWh baterijo in 201 "konjičem" ter dosegom do 420 kilometrov, od 0 do 100 km/h pa bo pospešil v 7,3 sekunde.

CUPRA električni avtomobili 2022:

CUPRA Born – že v salonih

CUPRA AKCIJA 2022 – CUPRA Born* bon za financiranje in zavarovanje: –2.500 evrov*

bonus: –1.000 evrov za financiranje elektrarne MOON*

ŠKODA ELEKTRIČNI AVTOMOBILI 2022

Škoda pa bo trgu predstavila še eno različico prav tako uspešnega modela Škoda Enyaq iV 2022, ki bo nosil dodatno ime Coupe. Kot to razkriva, je novi Enyaq dinamična nadgradnja, ki je zasnovana na platformi MEB in nadaljuje trend kupejevskih različic, ki združujejo še več čustev in uporabnosti. Tehnično je seveda povsem identičen prostornemu Enyaqu iV, le da bi pri tej različici lahko odpel osnovni pogonski sklop z 58 kWh baterijo in bo na voljo s 77 kWh baterijo ter 150 kW (204 KM) močnim pogonskim sklopom.

ŠKODA električni avtomobili 2022:

Škoda Enyaq iV – že v salonih

– že v salonih Škoda Enyaq Coupe iV – prihaja leta 2022

ŠKODA AKCIJA 2022 – ŠKODA ENYAQ* bon za financiranje in zavarovanje: –3.500 evrov*

bonus: –500 evrov za električno polnilnico*

PREGLED VSEH UGODNOSTI ZA FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE 2022

Izkoristite subvencijo za električna vozila ob nakupu – preverite aktualne pogoje za leto 2022.*

Fizične osebe: do 4.500 evrov za nakup novega, do 3.500 za testno el. vozilo ali subvencionirano financiranje.

do 4.500 evrov za nakup novega, do 3.500 za testno el. vozilo ali subvencionirano financiranje. Pravne osebe: ukinjena subvencija ob nakupu, v veljavi subvencionirano financiranje; novost: možnost odbitka DDV.

Ugodnosti Fizične osebe Pravne osebe subvencija za nova el. vozila do 65.000 €1 do 4.500 € / subvencija za testna el. vozila do 3.500 € / ugodnejši kredit Eko sklada trimesečni EURIBOR +1,3 % trimesečni EURIBOR +1,3 % možnost odbitka DDV do 80.000 €2 / odbitek DDV pri nakupu in servisiranju Možnost odbitka DDV2 / odbitek DDV pri servisiranju Boniteta za službena vozila do 60.000 €3 / boniteta le 0,3 %

AKCIJSKA PONUDBA ELEKTRIČNIH POLNILNIC Z MONTAŽO

HIŠNE POLNILNE POSTAJE – za vas imamo na voljo MOON, Volkswagen, SEAT in Škoda originalne hišne polnilne postaje. Hišne polnilne postaje so brez dvoma zanesljiva rešitev za vse lastnike električnih avtomobilov, saj je polnjenje doma na ta način mnogo hitrejše, praktično in učinkovito.

Akcijska ponudba z montažo – cena že od 1.013,99 evrov z DDV (9,5 %)*! MOON Charger - AC–Type2, moč polnjenja do 11Kw (vse zajeto: naprava, svetovanje HC, montaža).

POKLIČITE PORSCHE INTER AUTO IN POISKALI BOMO ZA VAS NAJBOLJ OPTIMALNO REŠITEV.



1. Višina spodbude je omejena na največ 20 % vrednosti! Poleg tega je z novim javnim pozivom najvišja vrednost vozila, za katero je mogoče pridobiti spodbudo, omejena na največ 65.000 € bruto, kar vključuje DDV, popuste in najem baterije. 2. Spremembe podjetjem v letu 2022 (zavezancem za DDV) omogočajo uveljavljanje vstopnega davka pri nakupu 100 % električnih vozil, uveljavljajo pa ga lahko tudi pri servisnih storitvah in nakupu nadomestnih delov za ta vozila. Vstopni davek bo mogoče uveljavljati samo za vozila z vrednostjo do 80.000 € (vključno z DDV in drugimi dajatvami). Možnost uveljavljanja vstopnega davka velja samo za baterijska 100 % električna vozila, ne pa tudi za priključne hibride. 3. Največja vrednost vozila z DDV ne sme presegati 60.000 €. Uporabo električnih vozil ureja 43. člen ZDoh-2, ki v odstavku 2.a pravi takole: "Če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo na električni pogon za privatne namene, se ne glede na dejansko uporabo vozila za privatne namene in ne glede na način, kako je delodajalec pridobil vozilo, v davčno osnovo delojemalca ne glede na prvi stavek drugega odstavka tega člena všteva 0,3 odstotka nabavne vrednosti vozila mesečno za vsak začeti koledarski mesec uporabe vozila, če vrednost ob pridobitvi vozila, vključno z davkom na dodano vrednost, ne presega 60.000 evrov."

