Katerega čakate? Ti avtomobili letos prihajajo v Slovenijo.

Dve morda najpomembnejši novosti letošnjega avtomobilskega leta to dejansko nista, saj smo oba avtomobila v živo videli že lani. To sta novi generaciji peugeota 308 in opel astre, ki sta lani postali žrtvi krize s pomanjkanjem polprevodnikov in močno otežene proizvodnje novih vozil. Oba omenjena avtomobila, ki izhajata z iste platforme in bosta popestrila konkurenco v razredu volkswagen golfa in ford focusa, na ceste prihajata v prvih mesecih novega leta.

Volkswagnov glavni adut leta bo novi model taigo. Foto: Volkswagen

Kot je razvidno s spodnjega okvirnega seznama napovedanih novosti - ta se zaradi vseh pretresov v industriji prav gotovo še lahko spremeni in zamakne -, bo nabor novosti zelo pester.

Na eni strani na ceste prihajajo velikoserijski avtomobili, kot sta omenjena peugeot 308 in opel astra, prav tako pa volkswagen taigo (še ena Volkswagnova interpretacija kompaktnih križancev), dacia jogger (modernejši naslednik družinskega lodgyja), novi kia sportage, Citroenova glavna novost bo novi C5 X, Toyotina pa trendovska križanska izvedba corolle.

Citroen oznako C5 vrača s tem avtomobilom, pri katerem so oznaki dodali še črko X. Foto: Citroën

Dacia pripravlja novo generacijo svojega družinskega vozila, ki je dobil bolj moderno zasnovo in tudi novo ime. Nič več lodgy, zdaj je to jogger. Foto: Dacia

Ena najpomembnejših novosti med električnimi vozili bo Renaultov megane e-tech electric. Foto: Renault

Med težje pričakovanimi novostmi je prav gotovo Fordov električni mustang mach e, ki s prihodom v Slovenijo že pošteno zamuja, svoji električni družini bosta izdatno širila tudi premijska BMW in Mercedes-Benz, tudi Renaultova glavna novost bo električna - to je povsem električni megane, ki prihaja kot kompaktni športni terenec.

Novost v premijskem razredu bo lexus NX, ki močno izboljšuje konkurenčnost vozil te japonske znamke. Foto: Gregor Pavšič Pa to še ni vse. Za premijske kupce najvišjega razreda bosta tu nova audi A8 in BMW serije 7, Lexus za želen prodajni poskok znamke pripravlja novo generacijo modela NX, Ford bo pripeljal tudi novo generacijo najbolje prodajanega poltovornjaka, Volkswagen vselej priljubljeni potniški kombi, Mazda novi model CX60 (daljši od CX5), Renault tudi australa (naslednik kadjarja), za puriste z željo po športnosti in klasičnem atmosferskem motorju Toyota pripravlja atraktivnega GR86 s pogonom na zadnji kolesi.

Pregled napovedanih avtomobilskih novosti za leto 2022: