Kako najhitreje in po najboljši tržni ceni prodati vozila in drugo opremo?

Trajnostna mobilnost je pojem, ki smo ga v zadnjem času že velikokrat slišali in nas opominja, da podnebne spremembe zahtevajo akcijo od vseh nas. Prehod v bolj trajnostno rabo virov energije zajema vsa področja našega življenja in tudi to, kako uporabljamo svoja vozila, je pomemben vidik odgovornega odnosa do okolja.

Podjetja, ki želijo prenoviti svoj vozni park, se zadnje čase lahko odločajo tudi za prodajo svojih vozil in drugih predmetov prek slovenske platforme za dražbo predmetov Autopoint, ki že od leta 2019 skrbi za to, da rabljena vozila dobijo nove lastnike in tako nadaljujejo svojo življenjsko pot. Tudi tako namreč vsi skupaj prispevamo svoj delež k skrbi za okolje, ki od potrošnikov zahteva premišljeno uporabo vseh izdelkov, tudi vozil.

Platforma, kjer je mogoče dobiti višjo ceno kot drugje

Autopoint deluje po načelu dražbe in je največji tovrstni ponudnik pri nas. Če se podjetje odloči za prodajo vozil prek Autopointa, se podjetje tako razbremeni vseh aktivnosti v zvezi s prodajo, obenem pa na tak način lahko prodajo vozila po najvišji mogoči ceni.

Poleg osebnih vozil pri Autopointu dražijo tudi tovornjake, kombije, viličarje in motorje, saj platforma Autopoint s spletnimi dražbami ponuja rešitev za podjetja, ki prodajajo posamezna vozila, delovne stroje ali celotno floto voznih parkov. Zdaj pa prek njih svoje avtomobile lahko na licitacijo oddajo tudi fizične osebe.

Hitra, transparentna, preprosta in zanesljiva rešitev za prodajo različnih predmetov

Gašper Picelj, direktor podjetja Autopoint: "Platforma Autopoint deluje po sistemu licitacij, na kateri imamo registriranih že več kot 3.800 pravnih oseb. Do danes smo prodali že več kot 6.000 predmetov, največ vozil." Foto: Autopoint Autopoint je do danes prodal že več kot šest tisoč predmetov, večinoma vozil.

"Lahko se pohvalimo, da sodelujemo s praktično vsemi slovenskimi lizing hišami in podjetji, ki imajo večje ali manjše vozne parke. To so podjetja, ki imajo različne dejavnosti, od telekomunikacijskih, elektro podjetja, gradbena podjetja, dostavne službe itd. Za vse je značilno, da imajo vozni park, ki ga po določenem času zamenjajo z novimi vozili. Te, ki jih umaknejo iz prometa, prodamo prek spletne dražbe. V tem času smo se uveljavili kot hitra, transparentna, preprosta in zanesljiva rešitev za prodajo različnih predmetov," nam je povedal Gašper Picelj, direktor podjetja Autopoint.

Podjetja se vedno bolj zavedajo, kako pomembno je, da stara vozila najdejo nove lastnike in tako nadaljujejo svojo življenjsko pot do konca, ko se res iztrošijo. Kakšna je vaša vloga pri tem, da jim zagotavljate platformo za prodajo rabljenih vozil in druge mehanizacije?

Vloga Autopointa je, da za svoje stranke, prodajalce vozil, zagotovimo spletno platformo, na kateri lahko svoja sredstva prodajo po najboljši tržni ceni. Platforma deluje po sistemu licitacij, na kateri imamo registriranih že več kot 3.800 pravnih oseb, ki na njej oddajajo ponudbe za nakup.

Sistem licitacij nam omogoča, da za vsak predmet prodaje hitro dobimo ustrezno ponudbo, navadno v roku enega tedna. Kupci prihajajo iz Slovenije, iz držav nekdanje Jugoslavije in z Balkana. To, da imamo tako močno razpršeno mrežo kupcev, zagotavlja prodajalcem, da na dražbah dosežejo ustrezno ceno.

Največja razlika med našo platformo in klasično prodajo je v tem, da so spletne dražbe hitre in transparentne. Prodajalec lahko vedno v živo spremlja, kako raste cena predmeta na spletni dražbi. Glede na veliko število registriranih kupcev iz različnih držav ni možnosti manipulacije ali dogovora med potencialnimi kupci. Mi predmete vedno prodajamo v imenu prodajalca in za njega iščemo najvišjo mogočo ceno na trgu.

Sistem licitacij nam omogoča, da za vsak predmet prodaje hitro dobimo ustrezno ponudbo, navadno v roku enega tedna.

Ali se podjetja dovolj močno zavedajo svoje odgovornosti do okolja, do tega, kako uporabljamo naprave, avtomobile, naravne vire?

Mislim, da. V zadnjih letih se veliko govori o varovanju okolja, tako da se tudi večina podjetji ukvarja s to problematiko in teži k temu, da se izrabljena sredstva prodajo in dajo v ponovno uporabo nekomu drugemu. Se nam pa velikokrat zgodi, da podjetja sploh ne razmišljajo o nadaljnji prodaji predmetov, ker še niso seznanjena s tem, da lahko prek naše platforme na preprost način prodajajo različne predmete.

Prodati je mogoče vse, kar ima še neko tržno vrednost

Podjetja se prek vas lahko odločijo prodati tudi različna osnovna sredstva. Kaj vse vam je že uspelo prodati?

Večina predmetov prodaje so osebna in dostavna vozila, tovornjaki ... Prodajamo pa tudi gradbeno mehanizacijo, kmetijske stroje, viličarje, zabojnike, skratka vse, kar ima še neko tržno vrednost. Velikokrat ti predmeti pri podjetjih stojijo v skladiščih in jemljejo prostor. Zdaj pa jim omogočamo, da se ta sredstva prodajo in dajo v ponovno uporabo nekomu drugemu. Podjetja pa za njih iztržijo še nekaj denarja.

Kako težko je bilo prodati viličarje, gradbeno in kmetijsko mehanizacijo? Kaj je bil največji izziv?

Glede na velikost naše baze kupcev prodaja teh predmetov ni bila težavna. Prodajalci so bili vedno zadovoljni z doseženimi cenami. Je pa res, da mi pred vsako dražbo iščemo bazo potencialnih kupcev, ki se ukvarjajo z nakupom in prodajo tovrstnih predmetov, in jih povabimo k sodelovanju na dražbi.

Pri vas je mogoče prodati tudi pokvarjeno, poškodovano vozilo, kar je še posebej dobrodošlo v času, ko nas na vsakem koraku opozarjajo, da moramo biti do okolja prijazni. Kako težko je dobiti kupca za pokvarjena in poškodovana vozila?

Ni težko. Kot sem že prej omenil, imamo zelo veliko bazo kupcev, ki se ukvarjajo s prodajo različnih predmetov, tako da prodaja ni problematična. Za več kot 90 % predmetov dražbe vedno najdemo kupca in predmet prodamo. Naj še povem, da se pri nas plača storitev prodaje le v primeru realizacije. Če predmet ni prodan, prodajalec z nami nima nobenega stroška.

Ali si je pred nakupom vozila ali predmete mogoče ogledati v živo?

To je odvisno od prodajalca, če si to želi. Mi načeloma predmete dražbe vedno temeljito pregledamo, preden jih umestimo v dražbo. Na željo prodajalca lahko zagotovimo tudi sodno cenitev, tako da ima prodajalec tudi okvirno informacijo o vrednosti predmeta prodaje.

Tak način dela, kjer vedno stremimo k transparentnosti, zagotavlja, da imamo manj kot en odstotek reklamacij.

Ko stari zabojniki zaživijo novo življenje

V vaši bazi je tudi podjetje, ki je prek vas prodalo zabojnike. Za kakšne zabojnike je šlo in kako je potekala prodaja, kdo je to potem kupil in kaj se je zgodilo s temi zabojniki – so zaživeli novo življenje, so jih porabili za kaj čisto drugega?

Šlo je za delovne in bivalne zabojnike. Stranka jih ni več potrebovala, zato smo jih prodali prek svoje platforme. Zabojniki so bili prodani več različnim podjetjem, ki se ukvarjajo s prenovo in nadaljnjo prodajo. Tako bodo namesto na smetišču pristali pri nekom, ki jih bo ponovno uporabil.

Autopoint je bil najprej spletna platforma za spletne dražbe vozil za pravne osebe, zdaj pa nekaj časa že prek vas svoje avtomobile in druga vozila lahko prodajajo tudi fizične osebe. Kakšno je zanimanje?

Zanimanja je kar precej. K nam se obračajo stranke, ki se nimajo časa ukvarjati s prodajo vozila, take, ki tega ne znajo oziroma se nočejo ukvarjati s tem, in stranke, ki jim je pomembna hitra prodaja po tržni ceni. V letošnjem letu smo na tak način prodali že več kot 50 vozil.

Pri Autopointu opravijo celostno storitev prodaje voznih parkov: poskrbijo za prevoz vozil, prevzemno dokumentacijo, hrambo, sodno cenitev ter prodajo in predajo vozila kupcu. Za vsako vozilo imajo vedno na voljo vse informacije in celotno dokumentacijo. Autopoint ne skriva napak, na željo prodajalca naročijo tudi pregled DEKRA in ga dodajo v opis vozila.

