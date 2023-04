S totalko "zaslužil" neverjetno vsoto: kako do dobre cene vozila po nezgodi?

Reševanje posledic vsake prometne nezgode, tudi tiste z materialno škodo, nam vzame veliko časa in potrpljenja. V veliko pomoč so nam zavarovalnice, ki nam pomagajo preprečiti velike finančne izgube, še posebej, ko je ocenjena popolna škoda na vozilu. Prodaje karamboliranega vozila se lahko lotimo sami, nekaterim pa se zadnje čase lahko obrnejo tudi na spletno platformo za dražbo vozil Autopoint.

"Bilo je sredi tedna, ko sem dobil obvestilo"

Objavljamo zgodbo našega bralca, ki se je pred kratkim moral ukvarjati s karamboliranim avtomobilom.

"Bilo je sredi tedna, ko sem dobil obvestilo. Mama je imela nezgodo. Ko te mama pokliče, da je imela nesrečo, se seveda ustrašiš. Na srečo ona ni bila nič poškodovana," nam je zaupal sogovornik.

"S stranske poti je priletel drugi avtomobil in poškodoval vozniško stran njenega avtomobila. Na srečo je bilo to sredi naselja, tako da sta oba vozila razmeroma počasi, ampak ni kaj, vseeno je nastala velika škoda na avtomobilu," je še dodal sogovornik, ki se je tako znašel v mlinu zavarovalnic in preprodajalcev karamboliranih vozil. Najprej je moral na servisu preveriti, ali gre res za totalko, kot radi rečemo. Zavarovalnica je menila, da gre res za oceno popolne škode in je za odškodnino ponudila 6.500 evrov.

V nekaj dneh do neverjetne cene

Potem se je sogovornik lotil tudi svoje lastne "terenske" raziskave. Tako je videl, da je na spletnih portalih takšen avtomobil ocenjen na približno 11.000 evrov, medtem ko so mu razni preprodajalci ponudili okrog tri tisoč evrov, tu in tam je kdo ponudil tudi 3.500 evrov.

Ker preprodajanje avtomobilov ni mačji kašelj in tudi naš sogovornik nima tiste "žilice" oziroma veselja za te zadeve, se je odločil, da avtomobil odda na licitacijo na slovensko platformo za dražbe avtomobilov Autopoint.

Njegovo vozilo so cenilci Autopointa najprej pregledali, naredili fotografije in ga objavili na spletni strani ter ga oddali na licitacijo. Vse skupaj je trajajo nekaj dni, potem pa je avtomobil dobro ceno dosegel že na prvi licitaciji. Bralec je sprejel ponudbo in iztržil kar 5.300 evrov, kar je veliko več, kot so mu ponujali drugi kupci.

Poleg tega pa je še prek zavarovalnice prejel malce višjo odškodnino, ker mu je uspelo dobiti boljše pogoje – mama je bila prva lastnica avtomobila, imel je le 60 tisoč prevoženih kilometrov, tako da je prejel odškodnino sedem tisoč evrov.

Skupaj je za avtomobil letnika 2015 dobil 12.300 evrov, s čimer je bil resnično zadovoljen in je zelo vesel, da se je za pomoč obrnil na podjetje Autopoint, kjer strankam ponujajo možnost prodaje avtomobilov prek spletnih dražb, na katerih draži več kot tri tisoč dražiteljev.

"Ne spoznam se na te zadeve in so mi odveč, zato sem vesel, da so na Autopointu zdaj na voljo tudi za fizične osebe. Ker se vse skupaj dogaja v živo po spletu, ne more prihajati do dogovarjanj med dražitelji, zato so cene realne," je še pojasnil zadovoljni prodajalec, ki s starim avtomobilom po uspešni prodaji ni imel nič več opravkov.

Podjetje za licitacije, ki ponuja celovito oskrbo pri prodaji vozil

Autopoint deluje po načelu dražbe in so edini pri nas, ki so se lotili tovrstne prodaje vozil. V tujini je kar nekaj platform za spletno dražbo avtomobilov. Autopoint podjetje ali fizično osebo razbremeni vseh aktivnosti v zvezi s prodajo, obenem pa omogoča prodajo vozila po najvišji mogoči ceni.

Poleg spletne dražbe pri Autopointu opravijo celostno storitev prodaje voznih parkov. Poskrbijo tudi za prevoz vozil, prevzemno dokumentacijo, hrambo, sodno cenitev ter prodajo in predajo vozila kupcu. Za vsako vozilo imajo vedno na voljo vse informacije in celotno dokumentacijo. Autopoint ne skriva napak, na željo prodajalca naročijo tudi pregled DEKRA in ga dodajo v opis vozila.

Poleg osebnih vozil pri Autopointu dražijo tudi tovornjake, kombije, viličarje in motorje, saj platforma Autopoint s spletnimi dražbami ponuja rešitev za podjetja, ki prodajajo posamezna vozila, delovne stroje ali celotno floto voznih parkov. Zdaj pa prek njih svoje avtomobile lahko na licitacijo oddajo tudi fizične osebe.

