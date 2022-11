Vozila, ki gredo za med in dosežejo tudi do 96 odstotkov višjo ceno

Pri podjetjih z večjimi voznimi parki imajo eno ali več oseb zadolženih za upravljanje z njimi in so ta vozila praviloma dobro vzdrževana. Podjetja se lahko odločijo za nakup svojih vozil, lahko pa izberejo operativni najem, kjer podjetje najema vozilo. V najem so vključeni vsi stroški za registracijo, vzdrževanje, pnevmatike, izjema so le stroški goriva. Najemi službenih vozil navadno trajajo med 3 in 5 let. Po pretečenem obdobju se ta vozila vrnejo najemodajalcu, ki potem vozilo proda z zaslužkom, ki bi sicer ostal najemniku, če bi vozilo prodal sam. Druga možnost je nakup vozil oziroma finančni najem. V tem primeru je lastnik vozila podjetje in mora poskrbeti za registracijo, vzdrževanje in vse ostalo.

Težava, ko mora podjetje prodati svoja vozila

Prek spletnih dražb lahko podjetja iztržijo višjo ceno v primerjavi s klasičnimi načini prodaje.

Velikokrat nastane problem, ko mora podjetje prodati svoja vozila. Če podjetje prodaja vsa vozila naenkrat v paketu, prodajalec ne doseže primerne cene. V primeru dražb v živo pa lahko pride do dogovorov med dražitelji. Prav tako vsaka taka prodaja zahteva določene zaloge.

Velika prihodnost je prodaja novih in rabljenih vozil prek spleta in v tujini je takšnih platform kar nekaj. Na slovenskem trgu se je pojavila zanimiva rešitev, ki podjetje razbremeni vseh aktivnosti v zvezi s prodajo, obenem pa imajo podjetja možnost, da na transparenten način prodajo vozila po najvišji mogoči ceni. To je platforma Autopoint, kjer delujejo zelo transparentno, kar je še posebej pri spletni prodaji zelo pomembno. Delujejo po načelu dražbe in so edini pri nas, ki so se lotili tovrstne prodaje vozil.

Poleg spletne dražbe pri Autopointu opravijo celostno storitev prodaje voznih parkov. Poskrbijo tudi za prevoz vozil, prevzemno dokumentacijo, hrambo, sodno cenitev ter prodajo in predajo vozila kupcu. Za vsako vozilo imajo vedno na voljo vse informacije in celotno dokumentacijo. Autopoint ne skriva napak, na željo prodajalca naročijo tudi pregled DEKRA in ga dodajo v opis vozila.

Prepričani so, da so spletne dražbe najhitrejši in najbolj transparenten način prodaje in da se bodo podjetja bodo v prihodnje vedno pogosteje odločala za spletne dražbe. Do zdaj so prodajo vozil opravili tudi za fizične osebe.

Večja podjetja, ki znajo izkoristiti potencial platforme Autopoint

Spletne dražbe so namenjene pravnim osebam, ki imajo vozni park, nimajo pa resursov za prodajo vozil oziroma to ni njihova primarna dejavnost. Zanje je veliko ugodneje, hitreje in zelo ekonomsko zanimivo, če prek posebne platforme kupujejo in prodajajo svoj vozni park.

Med večjimi strankami podjetja Autopoint, ki so prek njihovih spletnih dražb že prodajali svoje vozne parke, so med drugim Telekom Slovenije, Petrol in ELES, ki je svoja osebna in specialna vozila prodal po 76 odstotkov višji ceni, kot bi jih, če bi prodajali v paketu. Tudi cene poškodovanih vozil Pošte Slovenije so na spletni dražbi dosegle izjemno visoke cene – kar 96 odstotkov višje od izklicne.

Celostna storitev prodaje voznih parkov

Slovenska platforma Autopoint s spletnimi dražbami ponuja rešitev za podjetja, ki prodajajo svoje vozne parke. Pri tem ne gre samo za spletne dražbe, temveč za celostno storitev prodaje voznih parkov, ne glede na to, ali ima podjetje eno vozilo ali pa cel vozni park.

Pri Autopointu poskrbijo za prevoz vozil, prevzemno dokumentacijo, hrambo, sodno cenitev ter prodajo in predajo vozila kupcu. Veliko podjetij, ki sodelujejo s podjetjem Autopoint, se odloča za poročila o stanju vozila, ki jih pripravlja njihov pogodbeni partner.

Vozila, ki so na voljo v Autopointu, so transparentno predstavljena. Za verodostojnost podatkov jamči prodajalec, Autopoint pa jamči za pravilen vnos podatkov v licitacijo.

Od leta 2019 do danes so prodali že več kot 3.500 vozil. Cene vozil se gibljejo od 500 do več kot 40.000 evrov. Poleg osebnih vozil pri Autopointu prodajajo tudi tovornjake, kombije, viličarje in motorje.