Je to najbolj simpatičen družinski avto? #foto

Berlingo je eden najpomembnejših prodajnih stebrov znamke, ki z vstopom v tretjo generacijo družinsko igro dviguje na novo raven. Ohranil je svoje pomembne adute, ki dvigujejo uporabnost v nebo in od preostalih bratov pridobil vizualne smernice, dodatno različico s podaljšanim medosjem in dodaten par sedežev v tretji vrsti. Cene se začnejo pri 15 tisočakih in končajo pri skoraj 25 tisoč evrih, kolikor stane podaljšani berlingo z dizelskim motorjem in najbolje opremljenim paketom feel.

Galerija: novi citroën berlingo

Nova arhitektura, več svobode

Berlingo se je preselil na novo arhitekturo EMP2, ki je oblikovalcem omogočila, da skrajšajo in dvignejo sprednji previs ter premaknejo vetrobransko steklo bolj naprej. Hkrati so optimizirali servoojačevalnik ter posledično zmanjšali rajdni krog avtomobila.

Modularna osnova je prinesla tudi druge pomembne novosti, med njimi izstopa dodatna izvedenka XL. Od osnovne različice M je podaljšana XL daljša za 25 centimetrov (različica M meri 4,4 metra, XL pa 4,75 metra), hkrati pa ima tudi za pet centimetrov daljše medosje.

Vpliv je imela tudi na prostornost potniške kabine. Inženirjem je omogočila poravnavo dna, zato so lahko povečali prostor za noge in prtljažni prostor. Slednji meri 775 litrov (100 litrov več kot pri predhodniku) oziroma pri različici XL kar 1050 litrov. S podrtjem treh individualnih sedežev zadaj in sovoznikovega sedeža se prtljažni prostor razširi na 3500 oziroma 4000 litrov.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

V dveh letih do popolne spremembe modelne palete



Citroën vstopa v eno najbolj zanimivih obdobij, saj je v zadnjih dveh letih prenovil in oblikovno poravnal celotno modelno paleto. Rdečo nit je začela vleči prva generacija modela C4 picasso, zdaj pa oblikovne smernice narekujejo modeli C3, C4 cactus, C3 aircross in bodoči C5 aircross.



Novi berlingo se oblikovno postavlja ob bok obstoječim modelom. Družinski multipraktik je drugi najbolje prodajani model znamke, pred njim je le C3. V prihodnjem letu želijo prodati 1000 avtomobilov (od tega 80 odstotkov fizičnim osebam), s čimer bi ohranili približno 60-odstotni tržni delež, ki ga imajo zdaj.

Od 15 tisočakov dalje

Zaradi politike Citroëna bodo uradni ceniki za vse pakete opreme in različice javnosti in posledično tudi nam na voljo šele od petka dalje, a so nam pri uvozniku že sporočili nekaj osnovnih cenovnih postavk. Za osnovno različico berlinga z bencinskim motorjem purtech in paketom life bo treba odšteti približno 15 tisoč evrov.

Najbolje opremljeni paket feel, ki bo hkrati tudi najbolje prodajani, bo v kombinaciji z najbolj zaželenim dizelskim agregatom bluehdi 100 stal približno 17 tisoč evrov. Najbolje opremljena podaljšana različica XL z dizelskim agregatom bluehdi 130 bo stala od 24 tisoč evrov dalje.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

28 odlagalnih predalov in pomična sedeža v tretji vrsti

Francozi se tukaj niso ustavili in so po celotni potniški kabini razvrstili 28 dodatnih odlagalnih prostorov. Njihova prostornina znaša 186 litrov. Uspelo jim je skriti tudi majhen predalček s prostornino 60 litrov in nosilnostjo 10 kilogramov v sam strop, ki je dostopen potnikom z druge vrste ali prtljažnika.

XL prevoz paketa, dolgega 3,05 metra, in ima 1050 litrov prtljažne prostornine. Zadnja, tretja vrsta je pomična za 130 milimetrov, sedeža pa sta polno odstranljiva.

Bogata dediščina, ki požira poglede

Pri slovenskemu uvozniku so nas na slovenski predstavitvi prijetno presenetili s falango berlingovih prednikov. Vse od prvega dostavnika AK 400 z leta 1973 in do zadnje generacije berlinga, ki so jih v Sloveniji od leta 1996 naprej prodali 18 tisoč. Poleg treh najstarejših, ki so sloneli na legendarnem modelu 2CV, je obilico zanimanja požel tudi Cimosov C15 (osnovo je dala Citroënova visa).

Če je bil prvi AK 400 narejen iz približno sto sestavnih delov in je vsaka generacija pridobila nekaj dodatnih delov, se na koncu številka ustavi na nekaj tisoč sestavnih delov. Odličen prikaz, kako se je z vsako generacijo dvigovala kompleksnost sestave avtomobila in je bila izdelava vedno bolj zahtevna in dražja. Foto: Gašper Pirman