Pod 30 tisočaki: zanimiva klasika, ki je vseeno posebna #foto

Testi avtomobilov na "čisto" gorivo brez električne pomoči so vse bolj redki, vendar imajo še vedno kaj za pokazati. C4X, kot primer, je poleg križanca tudi kupe, nastal iz kombilimuzine. Zaradi daljšega in bolj položnega zadnjega dela je brez petih vrat tudi limuzina.

Motor: bencinski turbo 96 kWPoraba na testu: 6,5 l/100 km

Cena vozila: 29.050 EUR

Foto: Aleš Črnivec

Če je osnovni C4 crossover in kombilimuzina v razmerju 50:50, je elegantni C4X bližje pravi limuzini. Z ne pretirano višino (1.525 mm) se v oba vstopa enako, vse naokrog sta obdana z zaščitnimi plastikami, značilnimi za križance. Citroën seveda ni pozabil dodati izstopajočih okvirčkov na pragovih in okoli meglenk.

C4X je 24 centimetrov daljši na račun podaljšanega previsa, zato se modela vse do področja zadnjih bočnih vrat ne razlikujeta. Zadnje steklo in pokrov prtljažnika se spuščata z opazno bolj položno kupejevsko linijo, s čimer je oblika pridobila na eleganci. Spojler, ki ga C4 nosi pod steklom petih vrat, je zdaj integriran del pokrova prtljažnika, svetlobni enoti spodaj pa sta usklajeni z novo obliko.

Palec gor: C4X je enako kot C4 ustvarjen za mirno, udobno vožnjo ne glede na kakovost podlage tako kot številni citroëni. V zadnjem obdobju gre za kombinacijo progresivnih hidravličnih omejevalnikov in sedežnih oblog iz posebnih materialov, prešitih v obliki blazinic, ki skrbijo za udobje.

Palec dol: Razlika med tehnično dovoljeno maso (1.775 kg) in maso vozila (1.391 kg) predstavlja nosilnost zgolj 384 kilogramov. Ponoči, zlasti v dežju, je moteče delovanje (bliskanje) smernih utripalk v zunanjih ogledalih. Koluta za nastavitev naklona naslonjal sta ob obeh sedežih manj dosegljivo stisnjena med sedalom in vrati.

Cena modela C4X brez popusta znaša 27.300 evrov, to je 700 več od enako opremljenega C4, v testnem vozilu pa je še za 1.750 evrov dodatne opreme. Foto: Aleš Črnivec

V kabini se ne razlikujeta

Oblika, oprema in solidna kakovost vgrajenih materialov so enake kot v testnemu C4 izpred dveh let. Oblazinjenje lepšajo šivi in svetli vstavki, zgornji del armature je mehko obložen, delno tudi vratne obloge, večinoma pa gre za obdelano tršo plastiko.

Črne površine (zaslon, konzola med sedežema, celo volan) naredijo vtis, če so očiščene. Skupaj s kromom obdanimi ročaji in obrobami so prijetno in kakovostno urejene. K limuzinskemu udobju spadajo dvopodročna klima, varnostno upravljanje stekel, štirje vhodi USB, osvetlitev zadaj z bralnima lučkama in ločenim zračenjem.

Pričakovana razlika je v tretji prostorski enoti

Tako kot v potniški kabini je tudi pod motornim pokrovom vse po starem, saj gre za enako pogonsko kombinacijo 1,2-litrskega motorja in 8-stopenjske avtomatike. Prtljažni prostor nima petih vrat, vendar je zaradi podaljšanega previsa večji. S 510 litri volumna izpolnjuje vse pogoje za družinsko potovalno uporabo.

Pokrov se odpre dovolj na široko, tudi odprtina za daljše predmete ne manjka, pa še pod ploščo se najde nekaj prostora. Naslonjala zadaj se lahko položi, ampak pri tem ne nastane tisti kubik in pol volumna, značilen za kombilimuzino. Je pa to uporaben prostor za prevoz daljšega ploščatega tovora.

Rahlo potlačen volanski obroč je odlično oprijemljiv, neposreden z 2,8 zavrtljaja "lock to lock". Na obeh prečkah nosi stikala, zadaj pa ročici menjalnika plus in minus. Foto: Aleš Črnivec

Voznik spremlja tri zaslone enako kot v C4, posebnega pa ima sopotnik. Lahko se zabava po svoje z varno pritrjeno tablico, folija pa vozniku zakrije pregledovanje vsebin med vožnjo. Foto: Aleš Črnivec

Varčno, običajno in športno namesto eco, normal in sport

S povzemanjem dve leti starega testa omenjam rahlo stisnjen obod volana, prestavni ročici plus in minus ter stikala na prečkah. Dobro oprijemljiv usnjen volan je dovolj neposreden za učinkovito ukrepanje, če bi C4X poizkušal švigniti naravnost namesto v ovinek.

Na klavirsko črni konzoli med sedežema je ergonomsko odlično izbrano pomično stikalo 8-stopenjske avtomatike. Poleg je pritisna ploščica z napisom "drive mode", katere delovanje tudi poznamo, načini vožnje eco, normal in sport pa so zdaj prevedeni v slovenščino.

Voznik spremlja tri zaslone enako kot v C4

Najbolj mu je na očeh (malo zastareli) prosojni zaslon z osnovnimi podatki (hitrost, tempomat, omejitve …). Podatke in različne prikaze na digitalnem merilniku se izbira z volanskimi stikali. Enako oblikovan smiselno služi tudi različicama ë-C4 in ë-C4X.

Sredi armature je tablica na dotik z digitaliziranimi stikali, pa še dvema fizičnima in enim vrtljivim gumbom. Svoj "zaslon" si lahko omisli tudi sovoznik. Nad kar dvema predaloma pred njim je izvlečna konzola za pritrditev okvirja, kamor se vstavi tablica.

Odprtina za dolge predmete ne manjka, naslonjala se lahko položi, glede prevoza pralnih strojev pa je zmagovalec C4 brez X. Foto: Aleš Črnivec

V prostorni dvojno klimatizirani, zadaj ločeno zračeni in ambientalno osvetljeni notranjosti lahko eden za drugim udobno sedita meter devetdeset visoki osebi. Foto: Aleš Črnivec

Za 18-palčne obroče neobičajna dimenzija gum je podrejena bolj lahkotni vožnji z manjšim kotalnim uporom in manjšo porabo goriva. Sorazmerno visok presek doda nekaj malega k bolj uglajeni vožnji prek neravnin. Bi rekel, da so te gume bolj primerne za električno različico, sicer pa homologacija dovoljuje tudi širino 215 na 16- oziroma 17-palčnih platiščih.

Kakorkoli že, lega na cesti je zanesljiva in po želji dinamična. Podvozje mehko a brez nihanja pobira neravnine tudi v ovinkih. Če so prehitri, jih limuzina premaguje nekoliko nagnjena. No, k nagibanju takrat težijo tudi potniki zaradi manj izpostavljenih bočnih opor spredaj in še manj zadaj.

Vožnja se pričenja z načinom običajno

To je prevod za način normal, ki se vklopi z zagonom motorja. Avtomatika menja približno pri 2.400 vrtljajih in pri umirjeni vožnji skrbi za varčni režim med 1.400 in 2.000. Pri mestih 50 na uro na primer s 1.600 v D5. Tako je tudi v načinu varčno, športno pa dvigne vrtljaje vsaj za 500 oziroma še višje med odločnim pospeševanjem.

Tudi lane assist oziroma pomočnik pri ohranjanju voznega pasu se vklopi samodejno in voznika, ki ga izklopi, takoj obvesti, da bo tako samo do naslednjega zagona. Vozniki, ki nam je poseganje volana nadležno, bi si želeli vsaj preprost izklop z enim ukazom, še rajši pa bi ob zagonu videli svojo zadnjo izbrano možnost.

Potrdilo o skladnosti navaja porabo 5,7

Vozilo sem prevzel s polnim rezervoarjem in podatkom "range 720 km". Gorivo sem natočil dvakrat in prvič nameril 6,7 (večinoma po avtocesti), drugič 6,2, skupna poraba med mojo vožnjo na testu pa je znašala natančno 6,52.

C4X porabi največ v mestu, kjer se približa sedmim litrom, najmanj pa med umirjeno podeželsko vožnjo, kjer se spusti pod 6 litrov na sto kilometrov. Med enakomerno vožnjo s 130 na uro (tempomat na 132) in 2.200 vrtljaji po ravnici prek ljubljanskega barja je poraba nihala med 5,5 in 6,0.

tehnični podatki Citroën C4X 1.2 PureTech EAT8 Max vrsta motorja trivaljni bencinski prostornina v ccm 1199 moč v kW (KM) pri vrt./min. 96 (131) pri 5500 navor v Nm pri vrt./min. 230 pri 1750 menjalnik samodejni 8-stopenjski pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 4600 x 1800 x 1525 medosna razdalja v mm 2670 prtljažnik v litrih (položena naslonjala) 510 število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1391 (384) največja hitrost v km/h 200 pospešek do 100 km/h v sekundah 9.4 poraba (po normah EU) v l/100 km 5.7 poraba na testu v l/100 km 6.5 cena osnovnega modela v EUR 21.850 cena testnega vozila v EUR 27.300 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 29.050

Foto: Aleš Črnivec

Foto: Aleš Črnivec

Foto: Aleš Črnivec