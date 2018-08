Je to lahko popoln družinski avto? Kaj nudi, česa ne? #video

Opel combo je primer prostornega in praktičnega avtomobila za družine z več otroki ali posameznike z aktivnim življenjskim slogom. Kako se razlikuje ob obeh bratov francoskega PSA in kakšna so razmerja med opremo, prostornostjo, praktičnostjo in končno ceno?

Opel combo life je nov družinski avtomobil, ki je eden izmed trojčkov sodelovanja znamk Opel, Citroën in Peugeot. Opel s combom prvič resneje vstopa v svet tovrstnih vozil z enoprostorskim značajem, z geni PSA pa ima zdaj tudi bolj francoske kot nemške vozne gene. Combo stavi predvsem na praktičnost uporabe za družine z dvema ali tremi otroki. Dobro založen z varnostnimi sistemi ima v drugi vrsti tri enako široke sedeže s sidrišči isofix, ki pa niso vzdolžno pomični. Combo life je odlična izbira tudi za aktivne posameznike, ki s seboj peljejo kolesa ali druge pripomočke za aktivno preživljanje prostega časa. V primerjavi z bratom citroënom berlingom, najbolje prodajanim vozilom tega razreda v Sloveniji, je oblikovno manj vpadljiv in atraktiven. Vsi trije v Slovenijo prihajajo v naslednjih dveh mesecih.

Kdor na avtomobil gleda praktično ali pa ima doma družino z dvema ali tremi otroki, pri izbiri novega vozila ne bo gledal v smeri trendovskih crossoverjev in kompaktnih športnih terencev. V Evropi je v zadnjih štirih letih prodaja družinskih kompaktnih kombijevskih vozil zrasla za približno četrtino. To so vozila, ki so posrečena fuzija avtomobilskega videza in prostornosti ter praktičnosti klasičnih enoprostorcev. Tretjinski delež tega razreda si v Evropi lasti francoski koncern PSA Peugeot Citroën, ki z novo generacijo citroëna berlinga, peugeota rifla in opla comba life na trg prinaša tri zelo pomembne adute.

Trije bratje trojčki so oblečeni drugače

V okolici nemškega Russelsheima smo vozili enega izmed teh treh družinsko naravnanih avtomobilov, ki prihajajo z iste platforme. Opel je comba prvič razvil z mislijo na osebne prevoze (do zdaj je bila osnovna namenjena tovorni izvedbi), to pa je njihov tretji skupni avtomobil solastništva s PSA. Trije omenjeni avtomobili imajo približno enake adute, oblikovno pa se iz vidika svoje prepoznavnosti zagotovo razlikujejo.

Berlingo je oblikovno bolj vpadljiv in seksi, rifter je postavljen bližje crossover genom, combo life pa je kombinacija francoske in nemške avtomobilske šole. Stavi na vsebino, opremo in praktičnost, oblikovno pa je precej zadržan in na cesti nevpadljiv.

Video – kako praktičen je tak avtomobil?

Avto za tistega, ki na enostaven način potrebuje prostor

Že na avtomobilskem salonu v Ženevi smo pri tam razstavljenem berlingu izpostavljali praktične rešitve in prostorno notranjost treh bratov s platforme EMP2. Combu life nas je pri praktičnem preizkusu vanje uspelo prepričati.

Hvalimo dvojna stranska drsna vrata, ki se tudi odpirajo in zapirajo zelo tekoče in zato ni potreben zelo močan poteg. V drugi vrsti so trije enako široki sedeži in vsi imajo sidrišča isofix za pritrjevanje otroških sedežev. Ti sedeži niso vzdolžno premični, je pa mogoče vse tri ločeno podirati v ravno dno.

Dvižna zadnja vrata odpirajo dostop v prtljažni del. Kdor dnevno uporablja otroške vozičke, otroška (ali odrasla) kolesa in druge pripomočke za lastno mobilnost (rolerje, rolke, skiroje …), bo še naprej užival v enostavnosti vsakodnevnega bivanja s takim vozilom.

Pomemben del vozila bo panoramska šipa, ki prinaša tako vzdolžno galerijo z dodatnimi odlagalnimi površinami in tudi zanimivo rešitev dodatnega prtljažnega boksa nad zadnjimi sedeži. Ta prihaja v kombinaciji prav z omenjeno panoramsko šipo oziroma ustreznim paketom opreme (inovation). Kupci zagotovo čakajo na ceno te dodatne opreme.

Položaj za volanom, ki ima izrazit globinski hod, je zelo dober. Vozno je combo zdaj precej manj nemški in bolj francoski, torej opazno mehkejši. Vozniški prostor ima veliko trde plastike, sicer pa je zasnova moderna. To velja tudi za osempalčni zaslon na vrhu sredinske konzole. Foto: Opel

Prostornost v drugi vrsti je zadovoljiva, sedeži niso vzdolžno nastavljivi. Foto: Gregor Pavšič

Sedeže druge vrste je mogoče enostavno podreti v ravno dno in takrat se v combu sprosti res veliko prostora. Foto: Gregor Pavšič

Podaljšana izvedba je daljša za 35 centimetrov. Omogoča tudi vzdolžen premik obeh sedežev tretje vrste. Foto: Opel Smo kaj pogrešali? Na primer še kakšen priključek USB …

Po prvih odpeljanih kilometrih smo pri combu life opazili precej trde plastike na sredinski konzoli. Manjka več klasičnih odlagalnih površin za manjše steklenice ali kavo, celoten avtomobil ima tudi le dva priključka USB (enega spredaj in enega zadaj). Vzvratno kamero je prispeval francoski partner in ta je (kakovost slike) pri PSA vselej vsaj korak za večino konkurentov. Combo life je dobil tudi projektor podatkov (HUD), ki uporablja dvižno ploščico, in ne projekcije na vetrobransko steklo. Opel ima v svojih (sicer dražjih) avtomobilih že takšno rešitev, ki podatke na vetrobransko steklo projicira vrhunsko in na ravni premium avtomobilov.

Podaljšana izvedba je daljša za 35 centimetrov

Opel combo life je na voljo v dveh izvedbah. Krajša je dolga 4,4 metra, druga pa je 35 centimetrov daljša. Od tega so ji 19 centimetrov dodali pri medosju in 16 centimetrov pri zadnjem previsu. Pri obeh izvedbah je mogoče dobiti dodatna sedeža v prtljažniku, ki sta pri daljši izvedbi tudi vzdolžno premična. Oba sedeža je mogoče odstraniti, nista pa poklopljiva v ravno dno. Glede na izvedbo znaša prostornina prtljažnega prostora od približno 600 do 2.700 litrov.

Trije otroški sedeži v drugi vrsti. Foto: Opel

Zelo praktična rešitev je dodatni odlagalni boks v zadku vozila, ki pa je opremsko povezan z dodatno panoramsko šipo. Foto: Gregor Pavšič

Combo life omogoča tudi zadnja vrata z ločenim odpiranjem stekla. Foto: Opel

Hvalimo založenost z varnostnimi sistemi

V Slovenijo bosta že septembra kot prva zapeljala citroën berlingo in peugeot rifter, oktobra pa še opel combo life. Cene za ta vozila še niso znane.

Pri Oplu napovedujejo serijsko dobro opremljena vozila. Vsak combo life bo imel predvidoma asistenčne sisteme za samodejno zaviranje v sili, prepoznavanje pešcev, sistem za ohranjanje položaja znotraj prometnega pasu, pomoč za speljevanje v klancu, prepoznavanje prometnih znakov in zaznavanje utrujenosti voznika.

Natančni paketi opreme za Slovenijo bodo sicer znani po uradnem prihodu vozila na naš trg.

Tako kot v Evropi tudi v Sloveniji v tem razredu prevladuje Citroën z berlingom, ki ima pri nas okoli 60-odstotni tržni delež in je od leta 1997 prodal več kot 23 tisoč berlingov. Opel bo svoj položaj znotraj tega razreda za kupce, ki so v preteklosti morda stavili na merivo ali zafiro, še moral poiskati.

Različice opel comba life v osnovni izvedbi:

Prostornina Moč/navor Menjalnik Najvišja hitrost 0-100 km/h 1,5 turbo dizel 1.499 cm3 96 kW/300 Nm 6-stopenjski ročni 185 km/h 10,6 1,5 turbo dizel 1.499 cm3 96 kW/300 Nm 8-stopenjski samodejni 184 km/h 11,4 s 1,5 turbo dizel 1.499 cm3 75 kW/250 Nm 5-stopenski ročni 175 km/h 12,7 s 1,2 turbo bencinski 1.199 cm3 81 kW/205 Nm 6-stopenjski ročni 175 km/h 11,8 s 1,2 turbo bencinski 1.199 cm3 81 kW/205 Nm 6-stopenjski ročni 175 km/h 11,8 s

Zanimiva kombinacija. Combo life s samodejnim menjalnikom nima sredinske odlagalne konzole, temveč to zares dolgo ročno zavoro. Foto: Gregor Pavšič

Na drugi strani je combo life z ročnim menjalnikom opremljen z elektronsko ročno zavoro in večjo sredinsko konzolo z odlagalnimi površinami. Foto: Gregor Pavšič

Način izbire voznega programa pri osemstopenjskem samodejnem menjalniku. Foto: Gregor Pavšič

Odlagališči za steklenico ali kavo sta na sredini med sedežema le pri samodejnem menjalniku. Foto: Gregor Pavšič Kdor bo želel med vožnjo piti vodo ali kavo pri combu life z ročnim menjalnikom, bo moral kozarec oziroma steklenico odlagati na vrhu armaturne plošče. Foto: Gregor Pavšič

Projekcija podatkov na dvižno steklo, in ne na vetrobransko steklo. Foto: Gregor Pavšič

V sredinski konzoli je veliko odlagalnega prostora. Foto: Gregor Pavšič

Vzdolžna galerija pod panoramsko šipo skriva ločene predale za shranjevanje manjših predmetov. Odlično v primeru prevoza otrok. Foto: Gregor Pavšič

Sidrišča isofix so skrita v sedeže z zadrgo. Nekoliko težje jo je odpeti, nato so enostavno dostopna. Foto: Gregor Pavšič