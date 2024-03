Izjemen, nenavaden, kaj takega danes ne vidimo več #foto

Zadnji teden je zaznamovala smrt slavnega oblikovalca Marcella Gandinija, ki je pri oblikovalski hiši Bertone, kjer je nasledil Giorgetta Giugiara, oblikoval več izjemnih avtomobilov. Gandini se je podpisal pod več legend, med njegove ikone sodita lamborghini miura in lamborghini countach, prav tako tudi lancia stratos in renault 5 turbo. Toda v Torinu rojeni oblikovalec je bil znan tudi po zanimivih oblikovalskih študijah, s katerimi je tipal odzive na avtomobilske trende prihodnosti, kot jih je videl sam.

Foto: BMW

Eden izmed teh je bila tudi zasnova BMW 2200 schladming, ki je pozneje oblikovno navdihnila tudi prvo generacijo BMW serije 5. Gandini je ta avtomobil na ogled postavil na avtomobilski razstavi v Ženevi leta 1970. Po razstavi se je koncept med potjo iz Ženeve v München izgubil neznano kam, BMW pa je v počastitev Gandinijevega dela že pred petimi leti izdelal njegovo repliko.

"Marcello Gandini je bil zame eden največjih mojstrov avtomobilskega oblikovanja. Njegovo delo je bilo velik navdih tudi zame," je povedal Adrian von Hooydonk, ki je danes direktor oblikovanja pri skupini BMW.

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

BMW se je že od 30. let prejšnjega stoletja (BMW 328 mille miglia) zgledoval tudi po italijanskem oblikovanju. Njihov kultni BMW M1 je pri Bertoneju oblikoval še Giugiaro. Za avtomobilsko razstavo v Ženevi so leta 1970 želeli pripraviti presenečenje v obliki zasnove, ki bo obelodanila dolgoletno uspešno sodelovanje BMW in Bertoneja. Ideja za koncept schladming se je zato porodila prav Nucciju Bertoneju.

Ime Schladming so uporabili zaradi takratne velike priljubljenosti alpskega smučanja v Italiji. Avtomobil je oblikovan avantgardno, a še bolj poseben je bil v notranjosti. Radijski sprejemnik so postavili navpično, pred sovoznikovim sedežem je velik predal in veliko ogledalo – po velikosti ga lahko primerjamo z današnjimi zasloni na dotik.

Gandini je sooblikoval zunanjost prvega BMW serije 5

Koncept je imel vpliv tudi na videz prve BMW serije 5. Vozilo z oznako E12 so začeli razvijati že proti koncu 60. let, ko so opravili prva testiranja v vetrovniku. Uprava je za oblikovanje najela Francoza Paula Bracqa, ki je bil vodja oblikovanja za E12. Gandini je sooblikoval zunanjost.

BMW je naposled prvo generacijo serije 5 predstavil leta 1972, dve leti po Gandinijevem konceptu schladming. S tem so nasledili serijo modelov "neue klasse" iz obdobja med letoma 1962 in 1972, ki so bili nepogrešljivi pri izboljševanju insolventnosti BMW in so obenem poskrbeli za novo identiteto bavarske avtomobilske znamke.

Oznaka "neue klasse" se v nekaj letih spet vrača, tokrat z električnimi avtomobili.

Adrian von Hooydonk in Marcello Gandini ob razkritju replike:

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW