Iskanje šampiona izza nekdanje železne zavese #foto

Vzhodna Evropa še nima svojega svetovnega prvaka formule ena in z izjemo Estonije, ki je postala velesila v reliju, še išče svojega šampiona najvišjega kova. Nekaj mladih in hitrih vzhodnoevropskih fantov se je ta konec tedna spet pokazalo na reliju za evropsko prvenstvo v Rimu. Je med njimi tudi kakšen tak, ki bo imel dovolj denarja, vztrajnosti in sreče, da bi se prebil v sam vrh in spomnil na čase poljskega dirkača Roberta Kubice? Na svoj potencial je v Rimu pokazala tudi nova generacija avtomobilskih športnikov iz Slovenije.

Poljak Robert Kubica je dobil dirko formule ena v Kanadi. Foto: Reuters Tomaš Enge, Zsolt Baumgartner in Robert Kubica so najbolj znana vzhodnnoevropska imena voznikov formule ena, če kajpak izvzamemo tista iz Rusije in nekdanje vzhodne Nemčije, ki so se imeli možnost preizkusiti v bolidu formule ena. Kubici se je uspelo prebiti celo do ene zmage za področje slovanskih držav, ki so bile nekoč del vzhodnoevropske železne zavese.

Pri tem seveda ne štejemo Maria Andrettija, rojenega v hrvaškem Motovunu, takrat sicer del italijanske republike, pa Hansa Stucka, najbolj znanega vzhodnonemškega avtomobilskega dirkača. V avtomobilskem reliju je meje podiral Poljak Sobiesław Zasada, že leta 1971 evropski prvak, po padcu meja med zahodno in vzhodno Evropo pa predvsem Čehi s podporo Škode in poljak Kajetanowicz, trikratni evropski prvak v reliju.

Meje med vzhodom in zahodom je uspešno podiral Hungaroring

To je le nekaj imen iz vzhodne Evrope, kjer so bile avtomobilske dirke vselej izjemno priljubljene, vzdušje ob cestah pa skoraj “latinsko”. Tako je bilo v osemdesetih letih na reliju Saturnus v Sloveniji, enako na reliju po Poljski, dolga leta elitnemu vzhodnoevropskemu reliju, pa na dirkah po Češki, tudi naši sosedi Madžarski.

Naši vzhodni sosedi so leta 1986 zgradili Hungaroring in gostili prvo dirko formule ena onkraj takratnega železnega zidu. Kip pred vstopom na dirkaško stezo pri Budimpešti še danes spominja na Ferenca Szisza, eno izmed največjih avtomobilskih imen iz časa pred 1. svetovno vojno. Že leta 1906 je zmagal na Veliki nagradi Francije.

Slovenca Mark Škulj in Pia Šumer (opel corsa rally4), ob debiju šesta med mladinci na reliju za EP v Rimu. Foto: Red Bull

Italijan Andrea Crugnola je zanesljivo dobil reli Roma di Capitale. Foto: Red Bull

Leta 2023 in ceste okrog Rima. Od petka do nedelje so gostile reli za evropsko prvenstvo, ki ima za razliko od svetovnega prvenstva zelo širok in izenačen vrh tekmovalcev. Odlična konkurenca relija Roma di Capitale, kjer je bilo v prvem delu dirke vsaj 20 dirkalnikov razvrščenih v razmaku ene sekunde na kilometer in so o razvrstitvi odločale malenkosti, je bil napet vse do zaključka.

Zmagal je resda italijanski prvak Andrea Crugnola (citroen C3 rally2) pred rojakom Bassom (škoda fabia rally2) in Novozelandcem Paddonom (hyundai i20 rally2), s petim mestom pa si je bržkone rezultat kariere pripeljal Slovenec Boštjan Avbelj s sovoznikom Damijanom Andrejko (škoda fabia rally2).

Obe slovenski posadki sproščeni pred štartom relija v Rimu. Foto: Matej Ivanuš

Z močno omejenimi sredstvi in relativno malo dirkaškimi kilometri, je Avbelj voznik, ki se zna na asfaltnih relijih kosati z najboljšimi. Reli v Rimu je z odlično taktiko in suvereno vožnjo v najtežjih razmerah ob koncu relija končal le 9,6 sekunde za Špancem Llareno (škoda fabia rally2), aktualnim evropskim prvakom. Med relijem je v neposrednem boju ugnal predlanskega finskega prvaka Heikkilo (škoda fabia rally2), nekdanjega poljskega prvaka Gryzba (škoda fabia rally2) in na zadnji hitrostni preizkušnji še avstrijskega prvaka Wagnerja (škoda fabia rally2). Če bi bilo denarja več, bi imel še veliko več dirkaških kilometrov, z drago prijavnino v konkurenco EP pa bi si prislužil tudi veliko boljšo štartno številko.

V prvi deseterici so bili še Madžar Miklos Csomos (škoda fabia rally2), Poljak Grzegorz Grzyb (škoda fabia rally2) in Čeh Filip Mareš (škoda fabia rally2).

Trenutki, ko je Estonija dobila svojega svetovnega prvaka v reliju. Foto: Reuters Medtem ko je Rusija že imela dokaj uspešne voznike formule ena, v reliju pa dirkače kot je nekdanji evropski prvak Lukyanuk in mlajši Gryazin, je med nekdanjimi sovjetskimi državami največji športno-avtomobilski preboj uspel Estoniji. Med tovarniške voznike se je že pred več kot 20 leti prebil Markko Martin, kar je odprlo vrata tudi njegovim naslednikom. Vrhunec je bil naslov svetovnega prvaka Otta Tanaka, ki je še danes eden najboljših voznikov relija na svetu. Estonci so letos organizirali tudi odlično obiskan reli za EP, imajo mladinskega svetovnega prvaka Virvesa, evropskega zmagovalca izbora FIA Rally Star Jurgenssona …

Prvo ime relija v Rimu je bil Hayden Paddon, nekoč tovarniški voznik Hyundaija in tudi že zmagovalec relija za svetovno prvenstvo. Foto: Red Bull

19-letni Mark Škulj načrtuje še dodatne nastope v evropskem prvenstvu. Njegova sovoznica je Pia Šumer, nekdanja kartistka, smučarka in svetovna prvakinja v jet skiju. Foto: Bence Photo

Meteorski vzpon Avblja, ki je prvi reli odpeljal leta 2019. Foto: osebni arhiv

Avbljev rezultat je bil v okolici Rima vrh tistega, kar so minuli konec tedna pokazali vozniki iz področja nekdanjega “železnega” dela vzhodne Evrope. Takrat, ko so po zaslugi dirk imeli domačini v teh krajih prvič priložnost videti moderne povojne avtomobile in ko v marsikaterem športu ni bilo lahko tekmovati na “zahodu”.

Omenjeni poljski reli je v konkurenci EP dvakrat dobil tudi Slovenec Brane Kuzmič (renault 5 turbo). Skupaj z vozniki kot so bili med drugimi Hrvat Paliković, Bolgar Čubrikov, Poljak Zasada in Čeh Kvaizar, je sodil med vzhodnoevropske dirkače, ki so v osemdesetih z mednarodnimi programi gojili domišljijo domačih avtomobilskih navdušencev.

Latvijec Martinš Sesks je vzhajajoča zvezda relija v Latviji. Foto: Red Bull

Če je v formuli ena preboj med najboljše uspel Poljakom s Kubico, so imeli v reliju do zdaj še več uspeha Čehi. To je bilo povezano tudi z vplivom Škode, od leta 1991 pod lastništvom Volkswagna. Roman Kresta je bil v svetovnem prvenstvu tovarniški voznik tako Škode kot tudi Forda, ni pa se mu uspelo uvrstitvi na zmagovalne stopničke.

Lani je velik potencial kazal njegov rojak Erik Cais, eno “vročih” imen letošnje sezone je Latvijev Martinš Sesks (škoda fabia rally2). Reli v Rimu je končal s prevračanjem, a letos je že zmagal na hitrih makadamskih relijih po Poljski in Latviji in je glavni tekmec Paddonu za naslov evropskega prvaka. Latvija bo prihodnje leto prvič gostila tudi reli za svetovno prvenstvo.

Odličen vtis je v Rimu pustil tudi Romun Norbert Maior (peugeot 208 rally4), tretji v mladinski konkurenci, kjer je nekaj časa celo vodil. 25-letni Maior je letos drugi v razvrstitvi evropskega mladinskega prvenstva, ki je ena izmed ključnih valilnic novih talentov avtomobilskega relija. Morda bo vodilni Norvežan Nore (22 let) nekoč novo veliko ime skandinavskega relija, zmagovalec rimskega relija Dapra (22 let) pa tisti, ki bo v Italiji spomnil na čase Lancie in dvakratnega svetovnega prvaka Biasiona.

Nase je v mednarodni sredini opozoril tudi 19-letni talent iz Slovenije

Še tri leta mlajši je bil v Rimu Slovenec Mark Škulj (opel corsa rally4), ki je opravil svoj krst na reliju za evropsko prvenstvo in se s suvereno vožnjo pripeljal do šestega mesta v mladinski konkurenci. Glede na status novinca na tako zahtevnih relijih je pokazal na svoj potencial in za zmagovalcem Dapro zaostal 0,7 sekunde na kilometer hitrostne preizkušnje.

Škulj se bo kot slovenski mladinski prvak v reliju poskušal dokazati v močni konkurenci talentov, ki vsi uporabljajo enake pnevmatike in cenovno relativno dostopne dirkalnike z dvokolesnim pogonom Rally4. Če je mladinsko svetovno prvenstvo v reliju številčno sila skromno, je na evropski ravni konkurence trenutno veliko več. To pa je dobro izhodišče za Škulja, ki letos potihoma načrtuje še nastopa za evropsko prvenstvo tako na reliju po Češkem (Barum) kot Madžarski.