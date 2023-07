Slovenci blesteli v Rimu: napeto vse do konca #foto

Italijanski reli za evropsko prvenstvo je navdušil s kakovostno, številčno in izenačeno konkurenco. Okrog 20 posadk se je vozilo v razmiku ene sekunde na kilometer hitrostne preizkušnje. Teh je bilo trinajst v skupni dolžini 189 kilometrov. Dva dneva neizprosnega dirkanja sta bila v znamenju hitrosti, brezkompromisne vožnje, a tudi skrbi za omejeno število razpoložljivih pnevmatik in izogibanje pastem v okolici Rima in mesta Fiuggi.

Foto: Bence Photo

Avbljev odličen finiš relija

Reli se je končal z velikim uspehom slovenskega avtomobilskega športa. Boštjan Avbelj (škoda fabia rally2) in Damijan Andrejka sta vozila z visoko štartno številko, ker nista bila prijavljena v konkurenco EP. Sredi relija sta se borila za prvo deseterico, nato pa svoje najboljše vožnje pokazala v zadnji tretjini relija. Ko so bile razmere na cestah najtežje, je Avbelj izkoristil izkušnje z italijanskega asfalta, odpeljal brez napak in se v zadnjih šestih preizkušnjah prebil z enajstega mesta na končno peto. Pred zadnjo preizkušnjo je za prvo peterico zaostajal še 0,1 sekunde. Zaključni kilometri pa so bili v znamenju Slovenca, lanskega avtomobilista leta zveze AŠ2005. Avbljevo peto mesto na reliju za EP v Rimu je eden največjih uspehov avtomobilskega športa v Sloveniji.

Škulj šesti med mladinci

Prav tako vrhunsko se je reli razpletel za Marka Škulja in Pio Šumer (opel corsa rally4). Škulj se je pri 19 letih prvič prijavil na reli za EP in bil debitant v konkurenci mladinskega prvenstva. Izkazal se je s konstantno in suvereno vožnjo, s katero si je priboril končno šesto mesto v mladinski konkurenci in tudi svoje prve točke za evropsko prvenstvo. Tudi v tej razvrstitvi so bile razlike zelo majhne, Škulj je za zmagovalcem zaostajal manj kot sekundo na kilometer HP.