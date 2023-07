Včeraj v Rimu, zraven tudi Slovenci: izjemna kulisa za spektakel #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kuliso za uradni štart in prvo hitrostno preizkušnjo relija za evropsko prvenstvo v Rimu, kjer vozita tudi posadki iz Slovenije, je zagotavljal slavni rimski Kolosej.

Foto: Red Bull Content Pool Malo relijev na svetu se lahko pohvali s tako kuliso za svojo prireditev kot organizatorji relija Roma Capitale v italijanski prestolnici. Čeprav bo reli danes in jutri potekal jugovzhodno od Rima v okolici mesteca Fiuggi, je bil včerajšnji večer osredotočen na območje okrog rimskega Koloseja. Glavna turistična atrakcija italijanske prestolnice, stara že skoraj dva tisoč let (zgradili so jo v letih 70–80 našega štetja), je v tekmovanje pospremila vse nastopajoče posadke.

Prva hitrostna preizkušnja je bila še zelo kratka in, kot se za preizkušnje znotraj mesta pričakuje, tudi tehnično zahtevna. Vozniki niso želeli veliko tvegati, saj se pravi reli začne šele danes.

Mark Škulj-Pia Šumer (opel corsa rally4) pred štartom v Rimu. Foto: Bence Photo

Slovenski posadki Škulj-Šumer in Avbelj-Andrejka pred začetkom relija s 189 kilometri HP. Foto: Matej Ivanuš

Na dirki sta tudi dve slovenski posadki. Boštjan Avbelj in Damijan Andrejka (škoda fabia rally2) bosta napadala prvo deseterico relija v skupni razvrstitvi in se nadejala kar najvišje uvrstitve v italijanskem prvenstvu. Ker nista del uradnega evropskega prvenstvavFIA , nekateri Avbljevi italijanski tekmeci pa so prijavljeni v EP, imata dokaj neugoden štartni položaj v ozadju. Avbelj bo štartal dobro uro za italijanskim prvakom Andreo Crugnolo (citroën C3 rally2), včeraj najhitrejšim na rimskem uvodu.

Šesti v mladinskem evropskem prvenstvu je bil včeraj Mark Škulj (opel corsa rally4) s sovoznico Pio Šumer. Znotraj njegovega razreda in razvrstitve mladih talentiranih voznikov iz držav od Norveške do Romunije bodo na asfaltnem reliju majhne razlike in predvsem izenačena konkurenca.

Prizori izpred Koloseja v Rimu:

