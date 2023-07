Pot v Rim: slovenska zastava spet za evropsko prvenstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski mladinski prvak v reliju bo letošnjo do zdaj odlično sezono nadgradil še s programom v evropskem prvenstvu. Marka Škulja in Pio Šumer (opel corsa rally4) čaka prvi nastop ta konec tedna na reliju Roma Capitale pri Rimu.

Slovenski mladinski prvak v reliju bo letošnjo do zdaj odlično sezono nadgradil še s programom v evropskem prvenstvu. Marka Škulja in Pio Šumer (opel corsa rally4) čaka prvi nastop ta konec tedna na reliju Roma Capitale pri Rimu. Foto: Aljaž Jež

Evropsko prvenstvo v reliju je letos že potekalo na petih prireditvah, od tega le na enem asfaltnem reliju. Po dveh zaporednih makadamskih relijih se zdaj karavana spet seli na asfalt. Konec tedna bo v okolici Rima potekal reli Roma Capitale, kjer bo v konkurenci evropskega prvenstva prvič vihrala tudi slovenska zastava.

Mark Škulj in sovoznica Pia Šumer (opel corsa rally4). Foto: Aljaž Jež

V uradno konkurenco FIA mladinskega svetovnega prvenstva se je prvič prijavil Mark Škulj (opel corsa rally4) s sovoznico Pio Šumer. Komaj 19-letni Škulj, lanski mladinski prvak v reliju in letos vodilni med dvokolesno gnanimi dirkalniki v državnem prvenstvu, bo tretji najmlajši voznik v konkurenci. Skupno je na reli v mladinskem evropskem prvenstvu prijavljenih trinajst voznikov.

"Pričakovanja niso pretirano visoka, seveda pa se želim uvrstiti kar najvišje. Glavna usmeritev bo na evropsko mladinsko prvenstvo. Zadnji reli v Casentinu je služil kot priprava za ta reli in bili smo zelo uspešni. S Pio naju čaka povsem nov reli in nove ceste, s tem pa do zdaj večjih težav nikoli nisva imela. Že po prvih hitrostnih preizkušnjah, kjer bo zaradi dolžine relija treba začeti nekoliko z glavo, bodo bolj znana razmerja med mladinci na asfaltu," je pred relijem dejal Škulj.

Max McRae, sin Alisterja in nečak Colina McRaeja, vozi pod avstralsko zastavo. Foto: Red Bull

V mladinskem evropskem prvenstvu, ki je rezervirano za dirkalnike razreda Rally4 in Rally5, trenutno vodi Norvežan Ola Nore jr. Najbolj znamenito ime v konkurenci je sicer 19-letni Max McRae, nečak nekdanjega svetovnega reli prvaka Colina McRaeja. Tudi Maxov oče Alister je bil dolgo tovarniški voznik v reliju.

Škulj in Šumerjeva bosta imela štartno številko 48. Včeraj sta pri Rimu opravila test in se prvič spoznala tudi s Hankookovimi pnevmatikami, ki so obvezne v evropskem mladinskem prvenstvu.

Foto: osebni arhiv

Reli Roma Capitale bo imel 13 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 189 kilometrov. Prva bo potekala v petek zvečer blizu Koloseja v Rimu. Nadaljša preizkušnja v soboto bo dolga 32, v nedeljo pa 29 kilometrov.

Avbelj iz ozadja napada sam vrh

Na reliju Roma Capitale se bo v skupni razvrstitvi za najvišja mesta lahko boril Boštjan Avbelj (škoda fabia rally2) s sovoznikom Damijanom Andrejko. Ker nista prijavljena v evropsko prvenstvo, bosta z večino tekmecev iz absolutnega italijanskega prvenstva štartala za Škuljem.

“Čaka nas najtežja in najdaljša preizkušnja sezone. Osredotočeni bomo predvsem na italijansko prvenstvo Promotion, vseeno pa bo zanimivo videti tudi kako hitri smo v primerjavi z ostalimi vozniki iz Evrope. Zadnji reli v Casentinu je služil kot dobra priprava pred odhodom v Rim. Na voljo bova imela spet odličen dirkalnik moštva MS Munaretto, zato sem pred štartom optimisitičen in dobro razpoložen,” pred relijem za EP v Rimu, kjer bo nastopil drugič, pravi Avbelj. Zanj bo to osmi reli v letošnji sezoni.

Slovenska posadka se na reli podaja po zmagi na reliju Taro in drugem mestu skupno na reliju Casentino, kjer pa sta slavila v italijanskem prvenstvu IRC.