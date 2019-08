Hrvati se požvižgajo na višje kazni: vozniki tudi že v zaporu

Na Hrvaškem so ta mesec uvedli mnogo ostrejše kazni za nekatere najhujše prometne prekrške, kar pa mnogih voznikov še ni spametovalo. Policisti in sodniki za prekrške so v zadnjem tednu izrekli mnogo visokih kazni.

Hrvati želijo z ostrejšimi prometnimi kaznimi izboljšati varnost na svojih cestah, ki je med najslabšimi v Evropi. Foto: STA V enem dnevu izrekli za pet tisoč evrov glob

Vsi podatki še niso znani, objavljena delna statistika pa je dovolj zgovorna. Samo v dubrovniško-neretvanski policijski upravi so v sedmih dneh ujeli 542 voznikov, ki so naredili prometni prekršek iz skupine tako imenovanih ubijalcev v prometu, je poročal Jutranji List. To so vožnja s preveliko hitrostjo (448 primerov), uporaba telefona med vožnjo, pripenjanje z varnostnim pasom in vožnja v alkoholiziranem stanju.

Sodnik za prekrške v Džurdževcu je samo 3. avgusta izrekel finančne globe v višini 37.300 kun (pet tisoč evrov), dve kazni zapora za 15 dni in dolgotrajne prepovedi uporabe avtomobila.

Očitna težava so povratniki

Eden med temi je bil voznik, ki je med Koprivnico in Peterancem vozil z neregistriranim in nezavarovanim avtomobilom. Povzročil je prometno nesrečo, v krvi je imel 1,23 promila alkohola. Sledila je kazen 15 dni zapora, pogojno celo devet mesecev, za pol leta so mu odvzeli vozniško dovoljenje in mu izrekli še globo za 13.300 kun (1.800 evrov).

Hrvaški policisti izpostavljajo še primer 50-letnika v Koprivnici, ki je imel v krvi 2,69 promila alkohola. Že prej so mu odvzeli vozniško dovoljenje, zato se je vozil kar brez njega. Zdaj so mu ga uradno odvzeli za dve leti, plačati bo moral še globo 24 tisoč kun (3.250 evrov).