Najbolj nevarne ceste v EU: med njimi tudi Hrvaška

Romunija, Bolgarija, Latvija in Hrvaška imajo po številu umrlih cest glede na število prebivalcev najbolj nevarne ceste v Evropi. Slovenija nad evropskim varnostnim povprečjem, na samem vrhu pa Velika Britanija, Danska in Irska.

Evropska komisija je objavila novo poročilo prometne varnosti na cestah držav članic. Na cestah je v EU lani umrlo 25 tisoč ljudi. Število umrlih je v povprečju na ravni EU sicer upadlo za en odstotek. Med tistimi državami, kjer je prometna varnost lani najbolj napredovala, je bila tudi Slovenija s 13-odstotnim zmanjšanjem števila žrtev.

Slovenija prometno precej bolj varna kot sosedne države

Poročilo navaja število žrtev na milijon prebivalcev posamezne države. Na same vrhu so Velika Britanija, Danska, Irska, Nizozemska in Švedska. Slovenija je na desetem mestu in zanesljivo pred vsemi sosednimi državami. Med temi sta se slabo odrezali predvsem Madžarska in Hrvaška, ki obe sodita med šest prometno najmanj varnih držav.

Na samem repu so bile Hrvaška, Latvija, Bolgarija in Romunija. Na cestah te države na milijon prebivalcev umre kar trikrat toliko ljudi kot v najbolj varni Veliki Britaniji.

Foto: Gregor Pavšič