Francoski križanec, ki stavi na čustva in drznost Slovencev #foto

Dva izrazita trikotnika na boku poskrbita za dinamično bočno linijo in atraktivne oblikovalske poteze. Foto: Gašper Pirman

Segment majhnih križancev je eden najbolj konkurenčnih segmentov avtomobilov, kjer svoj kos pogače išče približno dvajset različnih modelov. Peugeot 2008 je že vrsto let eden bolje prodajanih med svojimi konkurenti, a v Sloveniji ostaja kralj renault captur. Prostora za rast pa je še veliko, česar se zavedajo tudi pri slovenskem uvozniku. Ker segment majhnih križancev že zavzema dejansko tretjino trga in je v zadnjem letu zrasel za slabih dvajset odstotkov, želijo z novim 2008 mešati štrene prodajnemu kralju. Do konca leta tako želijo prodati kar 1.200 vozil, od tega jih bo 50 električnih različic.

Še vedno je kompakten, a dimenzijska rast je očitna

Drugo generacijo 2008 je nemogoče spregledati. Z udarnim zunanjim videzom, ki ga krasijo izrazita bočna linija, velika maska hladilnika Prtljažnik je v primerjavi s predhodnikom bistveno večji in ima dvojno dno. Foto: Gašper Pirman in visoki zadnji boki, je najnovejši član Peugeotove družine vsekakor eden udarnejših avtomobilov v svojem segmentu. Francozi se zavedajo, da se velika večina kupcev za svoj novi avto odloči na podlagi dizajna.

A še vedno imajo pomembno vlogo tudi uporabnost, tehnološka naprednost in navsezadnje tudi prostornost. Inženirji so zato v primerjavi s prvo generacijo 2008 raztegnili medosje za šest centimetrov – to v notranjosti prinaša predvsem prostorski napredek na zadnji klopi in večji prtljažnik. Ko smo namreč sedli zadaj, je za voznikom ostalo še dobrih deset centimetrov prostora za kolena. Prtljažnik ima pod polico 434 litrov prostora, kar je 24 litrov več kot pri predhodniku. Če odstranimo polico, se prostornina razširi na 545 litrov oziroma 1.467 litrov ob podrti zadnji klopi.

Zaradi dimenzijske rasti so se drastično spremenili tudi proporci avtomobila. Kolesa so ekstremno potisnjena do obeh koncev karoserije, vetrobransko steklo je premaknjeno nekoliko nazaj in pokrov motorja je v primerjavi s predhodnikom zdaj bistveno bolj položen.

Pritožb zaradi vidljivosti tokrat nismo slišali

V notranjosti so v primerjavi s predhodnikom novosti revolucionarne, a vsak, ki je sedel za volan novega 208, tukaj ne bo videl nič novega. 2008 ima vgrajeno najnovejšo generacijo i-cockpita – ta prinaša majhen volanski obroč, tridimenzionalne merilnike na vrhu armaturne plošče, zaslon na dotik in nekaj fizičnih stikal.

Če so v 208 nekateri imeli težave z vidljivostjo na merilnike, pa tokrat pritožb glede te težave nismo slišali. Seveda bo treba počakati na naš poglobljeni test, a morda zaradi višjega sedenja tokrat težav res ne bo. Notranjost je – tako kot smo pri Peugeotu v zadnjih letih vajeni – na izredno visokem nivoju. Imitacija ogljikovih vlaken je sprejemljiva, a gledano v celoti gre za eno bolj kakovostnih notranjosti v razredu.

2008 je dimenzijsko zrasel in je bistveno bolj prostoren od modela 208. Foto: Gašper Pirman

Prvič tudi kot električni crossover



Povsem električni e-2008 se bo le malenkostno razlikoval od klasičnega 2008. Poganjal ga bo 100-kilovatni elektromotor na sprednji osi. Baterija bo imela kapaciteto 50 kilovatnih ur, kar po merilnem standardu WLTP zagotavlja dobrih 300 kilometrov dosega. To je pričakovano nekoliko manj kot pri e-208, saj gre za večji in težji avtomobil. Enosmerno polnjenje DC bo omogočalo moč do sto kilovatov, pri klasičnem polnjenju AC pa do 11 kilovatov.

Eden izmed prodajnih stebrov je ''moč izbire''

Vizualno je notranjost enaka modelu 208 – torej kakovostna, dinamična in polna zanimivih rešitev. Foto: Gašper Pirman Poleg dizajna in tehnoloških novosti je tretji prodajni steber 2008 ravno njegova širina. Kupec bo tako ob obisku salona lahko izbiral med tremi bencinskimi motorji (1,2-litrski trivaljniki s 74, 96 in 115 kilovati), dvema dizelskima (1,5-litrski štirivaljnik z 75 in 96 kilovati) in električno različico. Potem sledi še izbira menjalnika (pri nekaterih motorjih), barve (osem različnih barv, oranžna je brezplačna) in paketa opreme (štirje paketi opreme).

Poudariti je treba, da neodvisno od pogona, menjalnika ali paketa opreme 2008 ostaja pri vseh enako prostoren tudi prtljažnik. Poudariti moramo še, da so digitalni merilniki vgrajeni serijsko od drugega paketa opreme (allure), prav tako je v serijski opremi manjši 7-palčni digitalni zaslon.

Kakovost ima prednost pred ceno

Da peugeot 2008 ni vsakdanji predstavnik svojega segmenta, ti postane jasno, ko sedeš za volan. Njegov pogled nekoliko proti bolj premijskim tekmecem je očiten, zato je tudi vstopna cena postavljena nekoliko višje. Po ceniku se cene pričnejo pri 17.800 evrih in se v primeru financiranja spustijo za petsto evrov. Pri uvozniku sicer ponujajo trenutno tudi najbolje prodajano različico active z bencinskim motorjem s 74 kilovati ter samodejno klimatsko napravo in vzvratno kamero za 16.500 evrov. Cen za električno različico še nimajo, kot so obljubili, bodo znane v prihodnjih desetih ali štirinajstih dnevih.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman