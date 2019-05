Ford bo ukinil 7000 delovnih mest

Reorganizacija bo deloma zajemala odpuščanja, deloma pa prerazporeditve in prostovoljne odhode. Predvidena je ukinitev 7000 delovnih mest v pisarniškem delu oziroma t. i. belih ovratnikov, od tega 2300 v ZDA, navaja britanski medij BBC.

V družbi so v sporočilu navedli, da so ukrepi nujni za uspešno poslovanje družbe v prihodnje. "Razumemo, da je to težaven čas za našo ekipo, ampak so ti koraki nujni za pozicioniranje Forda za uspeh danes in za pripravo na razcvet v prihodnje," so zapisali.

Obsežno prestrukturiranje so oznanili lani

Ford je februarja in marca napovedal, da bo ukinil 5000 delovnih mest v svojih nemških tovarnah, kjer zaposluje skupno 24.000 ljudi, da bo ukinil proizvodnjo avtomobilov v Rusiji in posledično zaprl tri od štirih tovarn v tej državi, ter da bo zaprl eno od svojih brazilskih tovarn.

Ford je obsežno prestrukturiranje in reorganizacijo oznanil lani. V ZDA bodo tako praktično v celoti opustili izdelavo manjših vozil in limuzin srednjega razreda, velike spremembe se obetajo tudi aktivnostim na Kitajskem in v Evropi.