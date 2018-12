Kako bo Ford reševal svoj posel v Evropi

Pri Fordu so lansko leto v Evropi zaključili z dobičkom, letos pa so samo v tretjem četrtletju izgubili 245 milijonov dolarjev. Vodstvo družbe je to povezovalo z negotovostjo v Turčiji in Rusiji, prav tako pa tudi s premiero novega focusa in s tem povezanimi stroški.

Katere avtomobile bodo prodajali še naprej?

Načrt reorganizacije je predvidoma vreden 11 milijard evrov, večina tega pa bo doletela prav Evropo. Pri Fordu bodo ocenili, katere avtomobile bodo še ponujali in katere bo treba zaradi premajhnega zanimanja črtati iz prodajnih katalogov. Izključena niso niti odpuščanja in morda celo zapiranja tovarn. Po oceni analitične družbe Morgan Stanley bi lahko Ford globalno odpustil 25 tisoč zaposlenih.

Med pozitivnimi modeli so pri Fordu letos že označili kugo, kombi transit (ta ima še posebej veliko stopnjo dobičkonostnosti), poltovornjak ranger, prav tako tudi avtomobile kot sta športni terenec edge in kultni mustang.