Foto: Ford

Naložba v prihodnost

Novico o razvoju električne in hibridne različice najbolje prodajanega avtomobila v ZDA je sporočil izvršni predsednik Forda na včerajšnji globalni avtomobilski konferenci. S to izjavo je šokiral vse prisotne, a je namere o elektrifikaciji modela F-150 potrdil še Mike Levine, vodja komunikacij za Severno Ameriko. S to potezo bo Ford zavaroval svoje mesto proizvajalca z najbolje prodajanim avtomobilom, lani so namreč prodali 909 tisoč poltovornjakov iz serije F.

Seveda so bili pri Fordu z nadaljnjimi informacijami zelo skopi. Za zdaj vemo le, da bo nova generacija F-150 predstavljena leta 2020 in na voljo tudi s hibridnim pogonom. Kdaj bo pripravljen električni poltovornjak, še ni jasno, hkrati pa ostaja v tančico skrivnosti zavito, ali bo slonel na priljubljenem modelu ali bodo izdelali povsem samostojen električni poltovornjak.

Bodo pa morali pri Fordu z razvojem pohiteti. Električna rivian R1T in bollinger B2 bosta na ceste zapeljala že prihodnje leto, prav tako že nekaj časa svoj poltovornjak razvija Tesla.