Iz stare Mitsubishijeve tovarne bo zapeljal Teslin tekmec #foto

Rivian Automotive je vrsto let deloval v senci večjih in marketinško agresivnejših proizvajalcev, zdaj pa je pritegnil pozornost svetovne javnosti s predstavitvijo futurističnega električnega poltovornjaka R1T.

Foto: Rivian Kupili so zaprto Mitsubishijevo tovarno

Pri Rivianu Automotive so v miru razvijali tehnologijo za električna vozila in koncept poltovornjaka predstavili šele, ko se se pripravili na velikoserijsko proizvodnjo. Zagonsko podjetje je leta 2009 ustanovil RJ Scaringe, ki je diplomiral na univerzi MIT. Nekoliko resnejši igralec na avtomobilskem trgu so postali šele ob nakupu zaprte Mitsubishijeve tovarne v mestecu Normal v zvezni državi Illinois. Vanjo so vložili kar nekaj milijonov in jo počasi pripravili na velikoserijsko proizvodnjo električnih avtomobilov.

Foto: Rivian

Foto: Rivian

Foto: Rivian

Začeli bodo s poltovornjakom

Rivian R1T bo prvi model, ki bo zapeljal z obnovljenega proizvodnega traku. Gre za poltovornjak z impresivnim električnim Foto: Rivian pogonskim sklopom. V vsakem kolesu je integriran majhen elektromotor s 147 kilovati, skupna sistemska moč pa se lahko prilagaja med 300 in 562 kilovati.

Baterijski paket je tako kot pri večini električnih avtomobilov nameščen na dnu. Zmogljivost se spreminja glede na sistemsko moč poltovornjaka, a ima še vedno tri različne možnosti - 105 kWh, 135 kWh in 180 kWh. Kot pravijo pri Rivianu, se to prenese v 370, 480 in 640 kilometrov dosega.

Največje vprašanje je, kako napolniti baterije s tako ogromno zmogljivostjo. Pri R1t obstajata dve možnosti - hitro polnjenje s 160 kilovati in z 11 kilovati prek vgrajenega wallboxa.

Prvi primerki bodo pri kupcih ob koncu leta 2020

Ker gre za poltovornjak, mora R1T opraviti tudi kakšno umazano delo. Ameriški proizvajalec pravi, da ima nosilnost 800 kilogramov in lahko vleče prikolico s skupno maso pet ton. Uporabnikom, ki poltovornjak uporabljajo za vsakodnevne stvari, je na voljo ogromno manjših priročnih dodatkov in odlagalnih površin.

Cena brez davčnih olajšav bo v ZDA 70 tisoč dolarjev (61 tisoč evrov), prvi kupci pa lahko opravijo rezervacijo s tisoč dolarji pologa.

Foto: Rivian

Prihaja tudi električni SUV

Še preden smo uspeli napisati novico o razkritju električnega pickupa, so Američani razkrili še drugi svoj model. Električni SUV R1S je vizualno zelo podoben poltovornjaku, za velikimi zadnjimi vrati pa je prostorna druga klop in dostop do tretje vrste, kjer sta nameščena še dva dodatna sedeža.

Električni pogonski sklop je identičen kot pri modelu R1T, 5.040 milimetrov dolg SUV pa v primerjavi s poltovornjakom tehta 20 kilogramov manj. Z začetno ceno 65 tisoč evrov (brez upoštevanih davčnih olajšav) bo na ceste zapeljal proti koncu leta 2020.

Foto: Rivian

Foto: Rivian