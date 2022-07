Plod novega sodelovanja: po 12 letih VW z novim pickupom #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen je razkril novo generacijo pickupa, ki hodi po dobro uhojeni poti predhodnika, vendar s povsem novimi geni. Amarok namreč sloni na Fordovem rangerju, a je od zunaj oblikovno drugačen kot ameriški bratranec. Prejšnjo generacijo so izdelovali v Argentini, tokrat bo proizvodnja stekla v Južnoafriški republiki.

Oblikovalska ekipa je amaroku namenila drugačen sprednji konec. Izstopa s kontrastno masko in odbijačem, ki skupaj tvorita obliko črke X. Serijsko je opremljen z matričnimi žarometi, na zadnjih vratih kesona pa ima odtisnjeno svoje ime. Vsekakor je oblikovno bolj poseben kot predhodnik, obenem je tudi večji. Medosna razdalja je zrasla za 173 milimetrov na 3.270 milimetrov. Predvsem na račun krajših previsov je v dolžino zrasel za 96 milimetrov. Prav tako lahko novi amarok zapelje čez globljo vodo (80 centimetrov). Na nekaterih trgih bo štirikolesni pogon serijski, nekje pa bo na voljo tudi s pogonom na zadnji kolesni par. Za zdaj še nimamo informacij, v kakšni obliki in s kakšnim pogonom bo na voljo v Sloveniji

V ospredju je praktičnost

Amarok se lahko še vedno pohvali z vlečno močjo do 3.500 kilogramov in obenem pridobiva pri nosilnosti. Tovorni del po novem lahko obremenimo s 1.160 kilogrami, prav tako lahko s 350 kilogrami obremenimo streho. Motorno paleto bosta sestavljala dvolitrski dizelski motor v štirih različnih izvedenkah in trilitrski dizelski šestvaljnik v dveh izvedenkah.

Največja sprememba se je sicer zgodila v potniški kabini. Amarok je opremljen s 30 različnimi asistenčnimi sistemi, a v oči najbolj pade pokončno usmerjen zaslon na dotik. V osnovni različici ima diagonalo deset palcev, bolje opremljene različice pa bodo imele vgrajeno enoto z diagonalo 12 palcev. Novi amarok bo na evropske ceste zapeljal proti koncu letošnjega leta.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen