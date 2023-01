Takšnega načina odpiranja kesona še nismo videli #video

Ford ranger je z naskokom najbolje prodajani pickup pri nas. V tem, modelno vse bolj omejenem razredu je zagospodaril že pred leti in primata ni izpustil iz rok. Zdaj smo vozili še prenovljeno različico, ki je pravzaprav le napoved za novo generacijo. Slednja obljublja veliko, ranger z najboljšim paketom opreme stormtrak pa vse bolj briše meje med osebnim avtom in delavskim poltovornjakom.

Fordov ranger ta hip v razredu terenskih garačev postavlja standarde glede kultiviranosti asfaltnih voznih lastnosti, varnosti in naprednih vozniških asistentov. Še toliko bolj je to očitno s paketom opreme stormtrak, ki je najbolje opremljena različica in se cenovno uvršča le pod terenskega kralja raptorja. Na trenutke se zdi, da je tako opremljen in tako "šik" ranger postal sredstvo za prikaz statusa voznika in v ozadje pomika svoje terenske sposobnosti.

Tekmece preštejemo na prste ene roke

Pri Fordu so že v nizkem štartu in bodo še letos v Slovenijo pripeljali povsem novega rangerja. S tem se bo končal dvanajst let trajajoč pohod obstoječe generacije P375. Vse od prihoda je ranger zasenčil vse tekmece, pri nas pa držal okoli 50-odstoten tržni delež. Lani so svojo pot uradno končali mitsubishi L200, nissan navara in volkswagen amarok. Slednji se sicer vrača, vendar gre, kot že marsikdo ve, za skupni projekt Forda in Volkswagna. Še največji tekmec rangerju je tako ostal Toyotin hilux.

Stormtrak zaseda vrh paketne ponudbe pri rangerju. Foto: Gregor Pavšič

Električno pomični rolo kesona poskrbi, da pod njim stvari ostanejo suhe. Zaradi tega se znatno izboljša sama uporabnost poltovornjaka, saj v keson lahko spravimo tudi stvari, ki drugače ne sodijo tja. Foto: Gregor Pavšič

Stormtrak kot vrhunec dvanajstletnega obdobja

Pred leti je za vrhunec paketne ponudbe poskrbel zdaj že zimzeleni paket wildtrak, za udarni "adijo" pa zdaj skrbita dva posebna paketa. Wolftrak je sicer nadgradnja opreme XLT in ne bolje založenega paketa limited, kot je to wildtrak. Predstavlja pa stormtrak, ravno ta paket opreme je bil nameščen na testnega rangerja, vrh ponudbe. Slednji prinaša nekaj vizualnih sprememb in unikatnih dodatkov, vsekakor pa je dragulj tega paketa električni pomični rolo nad tovornim zabojem.

Hvalimo delovanje samega električnega roloja. Slednji znatno izboljša rokovanje, saj se je do danes večina rolojev ob zapiranju ali odpiranju venomer nekaj zatikala in je bilo rokovanje z njimi vse prej kot lahko. Zdaj se odpre in zapre s pritiskom na gumb. Toda ima še eno veliko prednost - keson pod njim ostane suh. S tem se sicer izgubi možnost prevoza višjih predmetov, toda zadaj smo tudi ob močnem dežju brez skrbi postavili tudi stvari, ki se lahko zmočijo. To pride prav ob dejstvu, da ranger pač ni namenjen družinski rabi. Ob dveh otroških sedežih zadaj hitro zmanjka prostora za odlaganje prtljage, pred vodo varnim kesonom zadaj se tako znatno izboljša vsakodnevna uporabnost pickupa.

Njegovo poslanstvo je jasno

Pickup poltovornjaki so v svojem osnovnem poslanstvu namenjeni trdemu delu. A imidž pustolovca, testosteronski naboj jeklenih mišic jih je povezal tudi s civilnim svetom. Priznamo, da ranger s podobo poboža samozavest. K temu pripomore visoko sedenje. K sreči je dovolj prilagodljiv in dovolj kulturen na asfaltu. Aktivne družine, pa ljubitelji kampiranja, športov z veliko rekviziti … bodo z njim hitro na ti. Če pa je zraven še kakšen družinski posel, so njegovi aduti še toliko večji.

Ravno z 10-stopenjskim menjalnikom želi nagovarjati res širok spekter kupcev. Res je, da pri vožnji po avtocesti ni najbolj tih, a se pri hitrosti 130 kilometrov na uro vozi le z dva tisoč vrtljaji. Zaradi velikega števila prestav ima več dela s prestavljanjem, prav tako ni najhitrejši menjalnik, a v resnici nekako pristoji okornemu značaju rangerja.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Šestvaljnik prihaja z novim rangerjem

Z drugim najdražjim rangerjem s cenika (dražji je le raptor) ne pride le paket stormtrak, temveč je v nosu vgrajen najmočnejši dvolitrski dizelski motor z 157 kilovati in 500 njutonmetri navora. Enak motor poganja tudi raptorja, zato je moči več kot dovolj. Z obilico navora se dobro spopade z vsemi ovirami, škoda le, da je dizelski štirivaljnik zelo glasen. Se bo pa s prihodom nove generacije to spremenilo. Slednji motor bo še vedno na voljo, a bo na seznamu motorne palete tudi šestvaljni motor.

Električni pickupi že trkajo na vrata

Pri Fordu niso tvegali in svoj prvi električni poltovornjak oblikovali v klasični smeri. Razen nekaterih dodatnih svetlobnih elementov ostaja zvest prvotni zasnovi - velik pokrov motorja, kabina z dvemi ali štirimi vrati in zadaj keson. V ZDA so prejeli več kot 200 tisoč rezervacij za svoj F-150 lightning, ki ohranja nosilnost običajnega pickupa. Tako je slednja omejena na 900 kilogramov, pri podaljšani kabini 815 kilogramov, najvišja skupna masa prikolice pa je 3,5 tone oziroma pri podaljšani kabini 4,5 tone.

Še bolj pa v oči bode povečana uporabnost električnega pickupa. Poleg sprednjega dodatnega prtljažnika, dodatnih odprtin pri kesonu, ima F-150 lightning povečano uporabnost predvsem zaradi nameščenih 220-voltnih vtičnic okrog vozila na katere se lahko priklopi različna orodja. Avto lahko deluje tudi kot generator električne energije in poganja dom, v primeru izpada električne energije, do tri dni. Ravno v teh dodatkih, ki do sedaj niso bili del uporabnosti pickupov, se lahko v prihodnje še poveča priljubljenost te vrste avtomobilskih modelov. Kaj lahko se zgodi, da bodo postali poltovornjaki nepogrešljiv spremljevalec podjetnikov, v popoldanskem času pa brez večjih omejitev opravljali delo prvega družinskega prevoznika.

tehnični podatki ford ranger stormtrak 2.0 ecoblue 10AT vrsta motorja dizelski 4-valjni, 2 ventila na valj prostornina v cm3 1.995 moč v kW (KM) 157 (213) največji navor v Nm 500 pri 1.500 do 2.500 menjalnik samodejni 10-stopenjski pogon štirikolesni/zadaj mere (dolžina x širina x višina) v mm 5.359 x 1.848 x 1.848 medosna razdalja v mm 3.220 prtljažnik v l 411-1.481 število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 2.379 (1.000) največja hitrost v km/h 180 pospešek do 100 km/h v sekundah 10,0 poraba (po normah EU) v l/100 km 7,8 poraba na testu v l/100 km 9,3 cena osnovnega modela v EUR 33.240 cena testnega vozila v EUR 52.940 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 52.940

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman