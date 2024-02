Presenečenje? Korejsko vozilo ni SUV, se pa tako pelje. #foto

Po Sloveniji z nekoliko nanavadnim korejskim poltovornjakom, ki preseneti z odzivnim dizelskim motorjem, udobno vožnjo, prostornostjo in ceno - tudi pri najvišji opremi namreč ne presega 45 tisočakov, kar je v letu 2023 za tak družinsko-delovni stroj prav gotovo ugodno. In čeprav je dolg 5,4 metra, smo ga z nekaj previdnosti bočno parkirali tudi v središču Ljubljane.

Foto: Gregor Pavšič Iz Evrope so se poslovili že številni poltovornjaki, nekateri so se v zadnjih mesecih (letih) podražili. Za razliko od ZDA, kjer je poltovornjak še naprej najbolje prodajani posamezni avtomobil, so tovrstna vozila v Evropi še naprej nišna. Poslovili so se nissan navara, renault alaskan, mercedes razred X, prav tako fiat fullback in mitsubishi L200. Japonski Isuzu je omejen na zasebnega trgovca, trojčku ford ranger-volkswagen amarok-toyota hilux pa želi vsaj nekoliko ponagajati korejski SsangYong. Ta s prenovljeno paleto vozil poskuša odrezati nekoliko večji delež slovenskega trga avtomobilov in pri tem bi mu lahko pomagal tudi nadvse zanimiv poltovornjak musso grand. Odlikuje se z velikostjo, prostornostjo, udobno avtocestno vožnjo in predvsem nadvse zelo spodobno ceno.

Palec gor: motor, prostornost, udobna vožnja, vrednost glede na ceno, nosilnost kljub vijačnim vzmetem

Palec dol: žarometi niso LED, zgolj klasičen tempomat

Zares velik - tako navzven kot znotraj

Korejski poltovornjak je na prvi pogled videti nenavadno in drugače od bolj mišičasto-delovno usmerjenih pickupov, kot so ranger, amarok in tudi hilux. Še vedno 18-palčna kolesa se kar nekoliko izgubijo v tem velikem vozilu, čigar dimenzije pomenijo tudi eno pomembnejših prednosti. Musso grand je dolg kar 5,4 metra, širok je skoraj dva metra (1,95 m), njegovo medsosje pa znaša zavidljivih 3,2 metra.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Klasična ročna zavora na konto simpatičnosti

Vse to pomeni, da je vozilo prostorsko prešerno odmerjeno. To velja tako za vozniški prostor, udobje na zadnji klopi - ta je prostorsko resnično prepričljiva in v prednosti pred neposrednimi tekmeci - kakor tudi za prostor v tovornem prostoru oziroma na kesonu. Ta je dolg 1,61 metra in ima nekaj več kot 2.500 litrov prostornine.

Mogoče ga je tudi prekriti z ročno iztegljivim rolojem. Daljša medosna razdalja sicer prinaša nekoliko manj ugodne vstopne kote na terenu, toda kljub temu se s priklopljivim štirikolesnim pogonom tudi tja lahko kar suvereno zapelje. Da ima še vedno klasično ročno zavoro in ne elektronske, mu pripišemo na konto simpatičnosti.

Dizelski motor ima veliko navora že pri nizkih vrtljajih

Celotna izkušnja s tem vozilom je nadvse dobra. Svoje delo namreč odlično opravi 2,2-litrski štirivaljni dizelski motor, ki je edina motorna izbira. Ker je nadpovprečno močan (148 kilovatov oziroma 202 “konja”), ima voznik na voljo hitro odziven pogon in veliko navora. Že pri nižjih vrtljajih (okrog 1.400) ima motor 441 njutonmetrov navora, ta pa v tem obsegu vztraja vse do 2.800 vrtljajev v minuti.

To pomeni, da je predvsem pri nekoliko nižjih hitrostih tudi tak poltovornjak sila krotek. V mestu bo sicer treba paziti, ker je poltovornjak vendarle dolg omenjenih 5,4 metra, toda z nekaj previdnosti smo ga tudi v središču Ljubljane uspeli bočno parkirati.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Velika stekla za dobro preglednost, za poltovornjak veliko prostor za potnike

Položaj za volanom je dober, saj se sedi višje, notranjost je polna usnja in nad materiali večjih pripomb ni. Izpostaviti velja velika stranska stekla, kar pomaga pri preglednosti izza volana in tudi potniki se bodo dobro počutili.

Vozniški prostor ima kombinacijo digitalnih in analognih rešitev. Dovolj je torej tudi še mehanskih gumbov, obenem pa so merilniki digitalni in dokaj moderni. Pri celotni opremi sicer velja poudariti, da je ročna še klasična, da je tempomat navaden in ne radarski, tudi žarometi ne poznajo tehnolgije LED. Musso grand namreč ni najnovejše vozilo, zato mu to tudi težko zamerimo.

Brez popusta in z najvišjo opremo pod 45 tisočaki

Še posebej ob ceni, saj je testni v najvišjem paketu opreme in s samodejnim menjalnikom stal manj kot 45 tisoč evrov. To je v primerjavi s konkurenco zagotovo nadvse ugodno. Osnovna različica brez upoštevanih popustov stane 37 tisoč evrov. To velja v primeru ročnega menjalnika, doplačilo za samodejnega znaša 1.500 evrov. Z najvišjim paketom opreme je tako testni musso stal 44.500 evrov, vsaj s trenutnimi popusti pa nato cena pade pod raven 40 tisočakov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Bližje SUV-ju kot pickupu: zadnje vijačne vzmeti za udobno avtocestno izkušnjo

Prijetno presenečenje je predstavljala avtocestna izkušnja. Vožnja je bila namreč zelo udobna in po izkušnji prav gotovo bližje velikemu športnemu terencu kot klasičnemu poltovornjaku. To je zasluga tako zmogljivega motorja, ki avtocestne hitrosti obvlada z manjšo mero napora, kot predvsem zadnjega podvozja. Testno vozilo je imelo zadaj vijačne in ne listnatih vzmeti. Te so sicer ob naročilu tudi na voljo - namenjene bodo tistim, ki bodo potrebovali večjo delovno storilnost kesona oziroma večjo nosilnost. Z listnatimi vzmetmi je nosilnost tisoč, z vijačnimi pa še vedno zelo spodobnih 1.140 kilogramov.

Na sto kilometrov je popil okrog devet litrov dizelskega goriva

Pri višjih hitrostih se vendarle nekoliko pokažejo mussove korenine. V avtocestnih ovinkih namreč postane volan kar precej trd in težak. To sicer ne bo porušilo nadvse spodobnega vtisa korejskega poltovornjaka. Tudi povprečna poraba goriva okrog devetih litrov na sto prevoženih kilometrov za tako vozilo z maso 2,26 tone ni slaba. Posoda za gorivo meri kar 75 litrov, tako da povprečni voznik prav pogosto na bencinsko črpalko ne bo zavil.