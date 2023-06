Na vrhu Krvavca: dizelski V6 v takem vozilu ne sme manjkati

Amarok je dolg 5,35 metra. V dolžino je daljši za skoraj deset centimetrov (9,6 cm), za 17,3 centimetra so podaljšali podvozje in posledično so zdaj precej krajši tudi previsi.

Amarok je dolg 5,35 metra. V dolžino je daljši za skoraj deset centimetrov (9,6 cm), za 17,3 centimetra so podaljšali podvozje in posledično so zdaj precej krajši tudi previsi. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič Na cesti proti Krvavcu smo se pobližje spoznali z novo generacijo volkswagen amaroka. Poleg toyote hilux in forda rangerja, od katerega je tudi prevzel tehnično osnovo, predstavlja trojček najbolj priljubljenih poltovornjakov v Sloveniji. Ponudba se je v nekaj letih zdesetkala in prodajne številke niso blesteče. Predlani so trgovci registrirali 776 poltovornjakov (leta 2018 rekordnih 863), lani in letos bodo te številke kvečjemu do 400.

Poltovornjaki sicer ostajajo vozila, ki omogočajo zelo raznovrstno uporabo. Kupujejo jih tako podjetja in obrtniki, kjer jih uporabljajo kot delovne stroje, obenem so zanimivi za tiste z aktivnim življenjskim slogom, veliko pa se jih vozi tudi po mestih. Kadar je poltovornak obut v primerne pnevmatike, zmore tudi zelo resne terenske preizkuse.

Foto: Gregor Pavšič

Trilitrski šestvaljni dizel kot naročen za poltovornjak

Pred petimi leti sem prav z volkswagen amarokom opravil pot iz Slovenije do Črnega morja. Tisti amarok je bil opremljen z dizelskim motorjem V6, ki še vedno velja za kralja pogonov poltovornjakov vsaj v Evropi. Motor z manj kot šestimi valji težko navduši z zmogljivostjo in prožnostjo, prav tako tudi navorom takrat, ko je polno obremenjen. Ford pri novem rangerju raptor nudi celo bolj športno nastrojenega bencinskega šestvaljnika, kjer pa je lahko nato problematična poraba goriva. Pri amaroku bo trilitrski šestvaljni dizel prav gotovo osrednja izbira.

Brez sodelovanja s Fordom bi bil amarok že del zgodovine

Pri Volkswagnu ne skrivajo dejstva, da brez sodelovanja s Fordom novega amaroka ne bi bilo. V prvi generaciji je bil amarok sicer prodajno uspešen, toda razvojni stroški so bili previsoki za dobičkonosno vozilo.

Zdaj so ga naredili na osnovi glavnega tekmeca in s tem je amarok prav gotovo dobil tudi precej dobrega. Predvsem navzven, pa tudi v notranjosti (kljub Fordovi postavitvi), je to še vedno pravi volkswagen in predvsem pri boljših opremah bo trkal tudi na čustva tistih, ki sicer pogledujejo proti prestižnejšim športnim terencem.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Dva dvolitrska štirivaljna dizla in trilitrski motor V6

V ponudbi bodo trije dizelski motorji z močjo od 125 do 177 kilovatov, za prenos moči pa skrbijo lahko menjalniki od šeststopenjskega ročnega do desetstopenjskega samodejnega. Pri osnovnem motorju je štirikolesni pogon vklopljiv, pri vseh ostalih pa stalni. Osnovna motorja sta pri amaroku dvolitrska štirivaljna, vsi motorji in menjalniki pa so Fordovi.

Amarok je dolg 5,35 metra. V dolžino je daljši za skoraj deset centimetrov (9,6 cm), za 17,3 centimetra so podaljšali podvozje in posledično so zdaj precej krajši tudi previsi. Masa vozila znaša od 2.184 do 2.540 kilogramov, nosilnost pa od 885 do 1.125 kilogramov. Vleče lahko tovor do 3.500 kilogramov.

Slovencem jih želijo letos prodati 80

Volkswagen namerava letos v Sloveniji prodati okrog 80 amarokov. Večino teh imajo trgovci že na zalogi, saj je čakalna vrsta ob naročilu v tovarno kar eno leto. Cene zanj se začnejo pri slabih 49 tisoč evrih, različice s trilitrskim motorjem V6 pa pri 64 tisoč evrih.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič