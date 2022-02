Divji Fordov pickup na poti v Evropo: namesto dizla šestvaljni bencinar

Potem ko je v Evropo leta 2018 prvič zapeljal Fordov ranger raptor, smo Evropejci po vsega štirih letih že dobili novo generacijo tega zmogljivega športno obarvanega poltovornjaka. Mnogi se bodo razveselili prihoda trilitrskega šestvaljnika z 212 kilovati in 491 njutonmetri navora, kot prej pa stavi tudi na svoj zunanji videz in znatno izboljšane terenske zmogljivosti. Prvi kupci bodo v novega raptorja sedli ob koncu poletja. Na voljo bo tudi z dizelskim motorjem, vendar šele enkrat prihodnje leto.

Raptor ne razočara s svojim videzom, saj ne gre le za izpopolnjeno različico običajnega rangerja. Oblikovno sledi večjemu bratu, F-150 raptorju. Poleg nabitih bokov, drugačne maske in višje oddaljenosti od tal ima tudi drugačne žaromete in velikanske terenske pnevmatike.

Ne ustraši se še tako zahtevnega terena

Raptorju poleg posebnih odbijačev z zaščito pred udarci pripadajo tudi stopnici iz aluminija, dodaten zračnik na pokrovu motorja in veliko nalepk raptor. Inženirji so zaščito na dnu poltovornjaka povečali in jo tokrat izdelali iz dva centimetra debelega visokotrdnostnega jekla. Dodatne zaščite so namenili še motornemu prostoru in menjalniku. Tako spredaj kot zadaj sta nameščeni še kljuki za vleko, če bi bilo treba voznika reševati s težje dostopnega terena.

V notranjosti so razlike v primerjavi z novo generacijo rangerja velike. Najbolj izstopata športna sedeža, v oči padejo tudi rdeči kontrastni šivi, ki so vidni po celotni potniški kabini. Prestavne ročice so iz magnezija, serijsko je opremljen z matričnimi žarometi, 12,4-palčnimi digitalnimi merilniki in velikanskim pokončno postavljenim zaslonom na dotik z diagonalo 12 palcev.

Foto: Ford Foto: Ford

Evropejci dobimo manjšo moč motorja

Čeprav smo izredno veseli, da so pri Fordu v novega raptorja vgradili trilitrski šestvaljni bencinski motor, ki vsaj za zdaj zamenjuje predhodnega dvolitrskega dizla s štirimi valji, smo po drugi strani razočarani. Za evropski trg je namreč moč motorja močno omejena in ima ta šestvaljnik 212 kilovatov in 491 njutonmetrov navora. Nova generacija raptorja se bo prodajala tudi v Avstraliji z enakim motorjem, a zaradi manj strogih emisijskih zahtev bo imel "tam spodaj" kar 292 kilovatov.

Od predhodnika je ostal 10-stopenjski samodejni menjalnik in stalni štirikolesni pogon, sprednja in zadnja elektronska zapora diferenciala ter možnost preklopa pogona na zadnja kolesa. Voznik bo izbiral med kar sedmimi voznimi profili, vgrajen pa je tudi poseben izpušni sistem z aktivnimi loputami. Tako se bo lahko avto zagnal skoraj neslišno ali pa bo imel ob odprtih loputah športen zvok. Prav tako so Fordovi inženirji izboljšati togost šasije in karoserije. Nove so tudi spodnje roke vzmetenja, ki so izdelane iz aluminija. Ne manjkajo niti blažilniki Fox s 50 odstotki manjšim notranjim trenjem v primerjavi s predhodnimi blažilniki, izboljšan je tudi Wattov člen in hod blažilnikov je zdaj višji ter znaša 290 milimetrov spredaj in 250 milimetrov zadaj.

Foto: Ford