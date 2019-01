Uradno: Volkswagen in Ford skupaj v razvoj novih modelov in tehnologij

Volkswagen in Ford sta podpisala globalno sodelovanje, ki bo pomagalo obema podjetjema k inovativnemu razvoju avtomobilskih tehnologij. Partnerstvo, ki v nikakršni meri ne posega v lastništva obeh proizvajalcev, bo prve skupne rezultate prineslo že leta 2022 s skupnim modelom poltovornjaka in lahkih gospodarskih vozil.

Dolgo napovedovano skupno sodelovanje med Volkswagnom in Fordom je bilo končno potrjeno na avtosalonu v Detroitu.

Ne le skupni modeli, tudi skupni sistemi avtonomne tehnologije

Ford bo do leta 2022 razvil nov srednje velik poltovornjak in večje lahko gospodarsko vozilo. Foto: Gregor Pavšič Kljub globalnemu sodelovanju se Volkswagen in Ford med seboj nista lastniško povezala. Poleg skupnega razvoja določenih tehnologij bo prvi oprijemljivi rezultat sodelovanja viden leta 2022, ko bosta na ceste zapeljala prvi srednje velik poltovornjak in lahko gospodarsko vozilo. S skupnim razvojem modelov bodo oboji izboljšali operativne dobičke in se lažje spopadali z vse večjimi stroški razvoja.

Poleg razvoja skupnih modelov so podpisali še memorandum o možnosti skupnega razvoja avtonomnih vozil, storitev mobilnosti in električnih avtomobilov. Kot so razkrili, so te možnosti že začeli raziskovati in iskati potencialne možnosti skupnega razvoja, odprt pa je tudi razvoj dodatnih skupnih avtomobilov.

''Čez čas bo ta aliansa pomagala obema podjetjema ustvarjati dodatno vrednost in dosegati potrebe naših strank ter družbe. To ne bo samo prispevalo k znatnemu povečanju učinkovitosti in pomagalo obema podjetjema izboljšati fizično moč, temveč bo tudi omogočilo sodelovanje pri oblikovanju naslednjega obdobja mobilnosti,'' je na avtosalonu v Detroitu dejal Jim Hackett, izvršni predsednik Forda.

Ford bo do leta 2022 izdelal prvi skupni model

Volkswagen bo poskrbel za razvoj manjšega mestnega kombija. Foto: Aleš Črnivec Tako Volkswagen kot tudi Ford ima močan program gospodarskih vozil. Njihovi modeli so poznani širokemu krogu kupcev v globalnem smislu, skupaj pa sta v lanskem letu prodala 1,2 milijona lahkih gospodarskih vozil. Ker predvidevajo, da se bo segment lahkih gospodarskih vozil v naslednjih petih letih še povečal, bodo sodelovanje začeli ravno tukaj.

Ford bo začel razvijati in proizvajati srednje velik poltovornjak, ki ga bosta uporabljali obe strani in bo na ceste zapeljal leta 2022. Hkrati bodo Američani začeli razvijati velik lahki gospodarski kombi, ki bo na voljo predvsem evropskim kupcem. Volkswagen bo na drugi strani začel razvijati mestno lahko gospodarsko vozilo.

Zaradi ogromnega števila proizvedenih vozil gre najverjetneje za največje sodelovanje do zdaj.