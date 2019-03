Prvi sadovi sodelovanja: Volkswagen in Ford s prvim skupnim modelom

Na vidiku še drugi skupni projekti

Kot je potrdil Thomas Sedran, vodja oddelka za lahka gospodarska vozila pri Volkswagnu, bi lahko v prihodnje videli še nekaj skupnih projektov omenjenih proizvajalcev. Ti zagotovo ne bodo omejeni le na skupni razvoj modelov, temveč bi se lahko razširili na razvoj tehnologije za avtonomna vozila in razvoj namenskih platform za električno mobilnost.

"Trenutno potekajo konstruktivni pogovori glede odkupa deleža v podjetju Argo, diviziji Forda za razvoj avtonomne vožnje. Skupno podjetje za mobilnost kot storitev je prav tako mogoče," je dejal Sedran in dodal, da bodo pogovore končali v prihodnjih mesecih.

Visoki stroški silijo proizvajalce k skupnemu razvoju

Ford je zagonsko podjetje Argo AI kupil leta 2017 in začel aktiven razvoj avtonomne tehnologije. Zaradi hitro naraščajočih in vse višjih stroškov so se proizvajalci pri razvoju te tehnologije primorani združevati ali pa iskati zavezništva z drugimi investitorji. Prejšnji mesec so se pojavile govorice, da namerava Volkswagen v Argo vložiti 600 milijonov dolarjev (535 milijonov evrov) in prepoloviti lastniške stroške skupaj s Fordom. Kasneje naj bi Volkswagen v podjetje vložil še 1,1 milijarde dolarjev (980 milijonov evrov) za operativne dejavnosti.

Volkswagen in Ford sta napoved o sodelovanju potrdila januarja. Oba proizvajalca sta velikana v svetu lahkih gospodarskih vozil, saj sta v lanskem letu skupaj prodala 1,2 milijona lahkih gospodarskih vozil. Ker naj bi povpraševanje po poltovornjakih v prihodnjih letih močno naraslo, bi to sodelovanje lahko postalo eno največjih v avtomobilski industriji.