Fordov ''dinozaver'' jeseni že v Sloveniji #foto

Po lanski uradni napovedi je Ford zdaj pripravljen, da ''dinozavrski'' raptor jeseni zapelje na slovenske in evropske ceste. Poleg spremenjenega videza bo prvič kupce na stari celini k sebi vabil s 157-kilovatnim dizlom, ojačanim vzmetenjem in 28,3-centimetrsko oddaljenostjo od tal.

Foto: Ford

Ultimativni pick-up za vse okuse

Evropsko različico raptorja so pri Fordovem športnem oddelku dodatno izboljšali z okrepljeno šasijo, dirkalnim vzmetenjem znamke Foto: Ford Fox in širšimi pnevmatikami. Štirivaljni dvolitrski dizel s 157 kilovati in 500 njutnmetri navora na vsa štiri kolesa prenaša 10-stopenjskega samodejnega menjalnika.

V primerjavi z običajnim rangerjem je raptor za 150 milimetrov širši in je za 51 milimetrov bolj oddaljen od tal. Za izboljšane terenske zmogljivosti poskrbijo še posebno nastavljivo zadnje vzmetenje z integriranim Wattovim členom in izboljšane roke vzmetenja.

Večje so tudi zavore, nameščene so namenske terenske pnevmatike BF Goodrich dimenzij 285/70 R17. Zaradi okrepljene šasije in spremenjene geometrije znaša vstopni kot 32,5 stopinje in izstopni 24 stopinj. Raptor lahko neovirano vozi po vodi z višino 850 milimetrov. Vso vozniško izkušnjo nadgradi še šest voznih profilov.

Cenejši kot najbolje opremljeni amarok

Raptor bo na slovenske ceste zapeljal jeseni in bo po podatkih uvoznika cenejši kot najbolje opremljeni volkswagen amarok. Po podatkih tovarne bo v povprečju porabil 8,9 litra goriva in v okolje izpustil 233 gramov CO2 na prevožen kilometer. Kljub veliki masi 2.510 kilogramov pospeši do stotice v 10,5 sekunde in vleče prikolico s skupno maso 2,5 tone.

Foto: Ford