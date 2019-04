Ford si z zajetno finančno injekcijo odpira nova vrata #foto

Foto: Rivian Rivian kot vstopnica v svet elektromobilnosti

Zagonsko podjetje Rivian je bilo ustanovljeno leta 2009 v zvezni državi Michigan in je lani predstavilo svoj prvi avtomobil. Zaradi velikega uspeha električnega tovornjaka in številnih praktičnih rešitev so poželi veliko zanimanja javnosti, hkrati pa so k sebi privabili kar nekaj investitorjev. Skupno so investitorji v njih vložili že 1,5 milijarde dolarjev (1,34 milijarde evrov), podjetje pa naj bi bilo glede na podatke na spletni strani dealroom.com vredno že od pet do sedem milijard dolarjev. Za primerjavo - Teslina tržna vrednost je okoli 45 milijard dolarjev (40 milijard evrov), Fordova pa okoli 38 milijard dolarjev (34 milijard evrov).

Ford bo v podjetje vložil pol milijarde dolarjev (446 milijona evrov) in se s tem pridružil Amazonu, ki je prav tako vložil v Rivian. Obe podjetji iščeta rešitev, kako izdelati električno vozilo, ki bo konkurenčno predvsem Teslinim modelom. Pri Fordu še niso razkrili, za kateri model si bodo izposodili njihovo arhitekturo, prav tako ne, kdaj in kje bodo izdelovali nov električni model.

Je ogrožen posel z Volkswagnom?

Ford je že uradno napovedal sodelovanje z Volkswagnom glede izdelave lahkega gospodarskega vozila in poltovornjaka, hkrati pa so napovedali mogoče sodelovanje pri izdelavi električnih vozil. Kot je pojasnil Jim Hackett, izvršni predsednik Forda, povezava z Rivianom ne zapira vrat Volkswagnu. "Tukaj smo pridobili specifično arhitekturo, ki nam pomaga na področjih, o katerih nismo razmišljali z drugimi," je dejal Hackett.

Za sodelovanje sta se podjetji dogovarjali zadnjih šest mesecev, hkrati pa je s tem Ford prehitel General Motors, ki si je prav tako želel imeti delež v michiganskem podjetju. Amazon je pred časom potrdil 700 milijonov dolarjev (624 milijonov evrov) vredno investicijo v podjetje, pred nekaj dnevi pa sta sodelovanje naznanila tudi Ford in Amazon. Ameriški trgovinski velikan bo za Ford razvijal mobilnostne storitve, vezane na oblak.

Ford in Volkswagen bosta skupaj razvijala lahka gospodarska vozila in poltovornjak. Zdaj bo Ford očitno izdelal še električni poltovornjak s pomočjo Riviana.