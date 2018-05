"Espe" avtomobilska prodaja: Tak je vsak tretji trgovec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Gregor Pavšič

V Sloveniji je trenutno 1.137 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s trgovino z vozili in lahkimi motornimi vozili, kaže poslovni imenik bizi.si. Med temi pravnimi osebami je 68 odstotkov družb z omejeno odgovornostjo, dobrih 30 odstotkov pa je samostojnih podjetnikov. V teh primerih gre večinoma za manjše trgovce, pogosto z rabljenimi vozili.

Letos 59 novih in 29 izbrisanih avtomobilskih trgovcev

Predlani so v tej poslovni panogi v Sloveniji odprli 112 novih družb, lani pa 140. Letos je bilo do zdaj ustanovljenih 59 družb za prodajo vozil. Od leta 2016 smo torej skupno dobili 311 podjetij oziroma samostojnih podjetnikov, na drugi strani pa so iz poslovnih imenikov zbrisali 187 subjektov. Letos je bilo takih 29 primerov.

Letos je največ novih avtomobilskih trgovcev na pot stopilo v Osrednjeslovenski in Podravski regiji. V zadnjih dveh letih je bilo nadpovprečno veliko novih odprtih podjetij s tega področja tudi v Savinjski regiji. Iste regije so na vrhu tudi na lestvici največ izbrisanih podjetij, med katerimi izstopa tudi Goriška regija.