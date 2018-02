To so avtomobilski trgovci, ki v Sloveniji zaslužijo največ

Lestvice Bizi.si

Trije najuspešnejši avtomobilski trgovci v Sloveniji imajo skupno letno več kot milijardo evrov prometa, po dobičku pa sta najuspešnejša Porsche Slovenija in Renault Nissan Slovenija. Prodaja novih in rabljenih vozil v Sloveniji je lani še poskočila.

Porsche Slovenija je lani prodal 24 tisoč novih osebnih in lahkih gospodarskih vozil. Podjetje so ustanovili leta 1996 (pred tem Porsche Inter Auto), danes pa ima več kot 100 zaposlenih. Foto: Mediaspeed

50 najuspešnejših trgovcev z avtomobili in motocikli po prihodkih za 2016

Prihodnji teden se v Ženevi začne največji evropski avtomobilski salon, ki bo kazal neposredne proizvode tudi za slovenski trg in trgovce. Ti so predlanskim skupno prodali 83 tisoč novih osebnih in lahkih gospodarskih vozil, lani pa se je prodaja povečala še za 14 odstotkov. Prihodki najuspešnejših trgovcev se na letni ravni gibljejo okrog pol milijarde evrov, v te številke pa spadajo tudi njihova prodana rabljena vozila, servisi in druge dejavnosti.

Porsche Slovenija kot generalni direktor vodi Danilo Ferjančič. Po obsegu prometa razred zase Porsche Slovenija in Renault Nissan Slovenija

Tako po prihodkih kot dobičku je v Sloveniji pričakovano najuspešnejši avtomobilski trgovec Porsche Slovenija, član Porsche Holdinga iz Salzburga, ki v Sloveniji uvaža pet znamk koncerna Volkswagen. Nemška znamka je v Sloveniji (ob Renaultu) tradicionalno najuspešnejša pri prodaji vozil in to se pozna tudi pri letnem prometu, kažejo podatki poslovnega imenika Bizi.si.

Porsche Slovenija ima letne prihodke blizu pol milijarde evrov, leta 2016 pa so dosegli 11 milijonov evrov dobička.

Najuspešnejši avtotrgovci po prihodku in dobičku za leto 2016 (vir: Bizi.si)

Prihodki v 2016 Porsche Slovenija 452,3 mio. EUR Renault Nissan Slovenija 440,3 mio EUR Porsche Inter Auto 218,4 mio. EUR Avto Triglav 199 mio. EUR Autocommerce 152 mio. EUR Summit Motors 114 mio. EUR Toyota Adria 102 mio. EUR KMAG 64,6 mio. EUR P Automobil Import 63,1 mio. EUR C Automobil Import 63 mio. EUR

Dobiček v 2016 Porsche Slovenija 11 mio. EUR Avtotehna 5,7 mio. EUR Avto Aktiv Intermercatus 5,2 mio. EUR Porsche Inter Auto 3,8 mio. EUR KMAG 3,4 mio EUR Avto Triglav 2,5 mio. EUR Sawal 2,3 mio EUR Summit Motors Ljubljana 2,2 mio. EUR Autocommerce 1,9 mio. EUR Renault Nissan Slovenija 1,7 mio. EUR

Renault je v zadnjih dveh letih v Sloveniji skupno prodal več kot 18 tisoč novih osebnih avtomobilov. Foto: Klemen Korenjak

Trije največji trgovci letno z 1,1 milijarde evrov prihodkov od prodaje

Po obsegu prihodkov, ki je povezan z obsegom prodaje in tudi višino maloprodajnih cen vozil, je omenjenemu podjetju zelo blizu Renault Nissan Slovenija. Več kot 200 milijonov evrov prihodkov je imel tudi drugi Volkswagnov trgovec Porsche Inter Auto. Ta ima po Sloveniji skupno pet svojih izpostav. Trije najuspešnejši trgovci so imeli predlanskim skupno za 1,1 milijarde evrov prihodkov.

Podatki za lansko leto trenutno še niso znani. Obseg prihodkov bo zaradi splošne rasti prodaje osebnih avtomobilov pričakovano še nekoliko višji. Po prihodkih so bili najuspešnejši še uradni uvozniki znamk Fiatovega koncerna, Forda, Toyote, Kia, Peugeota in Citroena (nista klasična uvoznika).

Odlično gre tudi zasebnim trgovcem

V te prihodke so všteti tudi avtomobili, prodani v tujino (okrog 30 odstotkov vsega trga), prav tako pa tudi preostale poprodajne ali servisne storitve trgovcev. Dobro gre tudi zasebnikom. Selmar iz Celja, ki prodaja vozila znamk BMW, Mini, Mazda in Citroen, je imel predlanskim 44 milijonov evrov prihodkov in skoraj milijon evrov dobička, enako velja tudi za trgovca ASI iz Idrije z 48 milijoni evrov prihodkov.

Nekateri trgovci svoje znamke prodajajo tudi prek različnih pravnih oseb oziroma družb, nekateri manjši pa imajo tudi druge vire prihodkov. Tak je primer Avtotehne (trgovci z vozili znamk Opel, Peugeot, Citroen, DS), ki je imela kar pet milijonov evrov dobička, a le dobra dva milijona evrov prihodkov iz poslov prodaje avtomobilov.

50 najuspešnejših trgovcev z avtomobili in motocikli po prihodkih za 2016 (vir: Bizi.si)