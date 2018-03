Dvoboj leta: kdo je zmagal? Navigacija ali človek? #foto

Audi je pripravil zanimiv dvoboj. Spopadla sta se izurjeni voznik in pamet umetne inteligence. Na koncu je prvak postal tisti, ki je prvi prišel do cilja. Je bil to Franz, izurjeni taksist, ki pozna mesto kot svoj žep, ali navigacijska naprava Here v novem A8?

Foto: Audi

Tekma se je začela ob treh popoldne na bencinski črpalki v središču bavarske prestolnice. Na oblačen dan se je na štartno črto postavil Franz Daumer, voznik taksija s 14-letnim delovnim stažem, ki je v zadnjem letu in pol po ulicah mesta prevozil več kot 140 tisoč kilometrov in ki večino dneva preživi v avtomobilu. Ker svoj posel opravlja zavzeto in s srcem, si je zapomnil večino cest in povezav v mestu. Pozna številne težave in prepreke, ki lahko podaljšajo pot, zato navigacije ne uporablja. Zaupa svojemu znanju in občutkom.

Ob njem je na štartu stal audi A8 z vgrajenim najnovejšim navigacijski sistemom Here. Na začetku dvoboja se je postavljalo le eno vprašanje: kdo bo prvi na cilju?

V prenatrpanih ulicah bavarske prestolnice sta se spopadla navigacijska naprava Here v A8 in izkušen taksist, ki mesto pozna kot svoj žep. Foto: Audi

Na koncu je o zmagovalcu odločalo delo na cesti. Foto: Audi

Avtomobil, ki se prilagaja, ali voznik, ki pozna vse pasti mesta?

Voznik audija je svoj cilj vnesel že med hojo do avtomobila prek aplikacije in s tem prihranil čas. Ob vstopu v avtomobil so ga na ekranu že čakali končna lokacija, čas prihoda in opozorila glede zastojev. Ker zna A8 voziti s tretjo stopnjo avtonomije, se med vožnjo samodejno prilagaja cesti, zavira pred zavoji in menja vozne pasove. Če v enačbo vključimo še zemljevide Here, bi moral sistem do potankosti poznati svojo okolico in zaznati vse težave na poti. Kot pravi Guido Müller, ki je odgovoren za tehnično plat Audijevih modelov, je navigacija natančna na deset centimetrov. Ker gre za tehnološko izpopolnjen avtomobil, navigacijska naprava sproti preračunava pot, ki jo lahko podaljšajo prometni zamaški ali nesreče. S pomočjo podatkov sistema TomTom in Googlove iskalne enote je rezultat kar se da učinkovit.

Levo ali desno?

Na začetku sta voznika vozila drug za drugim, po nekaj kilometrih, pri izhodu Oberföhring, pa je Franz zavil desno. Navigacija je Guidu sporočala, naj vozi naprej. Prava dirka se je začela tukaj. Audi je naletel na vrsto semaforjev, ki so močno upočasnili napredek. So človeške izkušnje vedele za ta odsek in je Franz pravilno izbral smer? Cilj je bil od štarta oddaljen 15 kilometrov, zmagal pa je audi. Na koncu le za nekaj sekund, Franza je namreč ustavilo delo na cesti. Vedel je, da je ob tej uri tam gneča, zato je zavil desno, a mu je načrte prekrižalo delo na cesti.

Foto: Audi