Dvajset let izuma, ki je spremenil avtomobile

Pred štirimi desetletji smo se prvič spoznali z revolucionarnim zavornim sistemom ABS. Z njegovo pomočjo so avtomobili postali bistveno bolj varni, obvladovanje vozila pri polnem zaviranju pa je postalo nekaj vsakdanjega. Vse najboljše!

Prvi avtomobil, ki je imel vgrajen zavorni sistem ABS, je bil mercedes-benz razred S letnik 1978. Foto: Mercedes-Benz

Poskusni zajček je bil razred S

Mercedes-benz in Bosch sta zavorni sistem ABS uradno predstavila med 22. in 25. avgustom 1978. Ni minilo dolgo, že je bil ABS vgrajen v mercedesov razred S W116, ki je zapeljal na ceste ob koncu istega leta.

Do tedaj je bilo zaviranje v sili vse prej kot prijetno opravilo. Pri polnem zaviranju je bil nadzor omejen, saj je zaradi blokiranih sprednjih koles avtomobil hitro začelo zanašati vstran. Še posebej je bilo to nevarno početje na drsečih podlagah ali v dežju, kjer so kolesa ob zaviranju še nekoliko hitreje zablokirala.

Avtomobili so s tem vstopili v digitalno dobo

Ob predstavitvi revolucionarnega sistema so pri Mercedesu v uradno brošuro zapisali: ''Protiblokirni zavorni sistem uporablja računalnik, ki nadzoruje spremembe v hitrosti rotacije posameznega kolesa med zaviranjem. Če se hitrost prehitro zmanjša (kot na primer pri zaviranju na drseči podlagi) in se pojavi nevarnost blokiranja koles, računalnik samodejno zmanjša zavorni pritisk. Kolo potem znova pospeši in zavorni pritisk na kolo se znova poveča ter s tem zavira posamezno kolo. Ta proces se ponovi večkrat v nekaj sekundah.''

Sistem ABS je spremenil avtomobilski svet in omogočil varno zaviranje tudi na drsečih podlagah. Voznik je lahko zaviral z maksimalno močjo in pri tem se kolesa niso zablokirala, zaradi tega pa je voznik lahko obdržal nadzor nad smerjo gibanja avtomobila.

Čez dve leti je Mercedes sistem ABS ponudil kot opcijsko opremo pri vsakem svojem modelu, leta 1981 pa je bil na voljo tudi v segmentu gospodarskih vozil. Od leta 1992 so Nemci sistem ABS serijsko vgradili v vsak svoj model.

