Ukradli kultnega mercedesa, lastnik ponuja visoko nagrado #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izpred hotela blizu slovitega dirkališča Nordschleife so ukradli redek in zelo cenjen avtomobil mercedes-benz 300SL, model gullwing, letnik 1955. Lastnik zdaj ponuja nagrado 250 tisoč evrov za najditelja ali za informacijo, ki bo policijo pripeljala do njegovega dragocenega vozila.