CUPRA Born vse bolj priljubljen električni avto

CUPRA je s popolnoma novim električnim modelom CUPRA Born navdušila slovenske kupce. Navdušuje z neizmernim in popolnim užitkom v vožnji ter najnovejšimi električnimi tehnologijami z dosegom do 540 kilometrov (WLTP). Porsche Verovškova je eden izmed največjih avtocentrov v Ljubljani, med drugim zastopa tudi znamko SEAT, že nekaj časa pa tudi povsem novo vrhunsko znamko CUPRA, pri kateri boste našli najbolj zmogljive in športne modele za največji užitek v vožnji. Preverite intervju o priljubljenosti novega modela CUPRA Born s specialistom za prodajo vozil CUPRA Andrejem Ličnom.

subvencija za električna vozila - po nakupu lahko uveljavite subvencijo Eko sklad do 4.500 €*

možnost odbitka DDV pri nakupu za pravne osebe*

hišne polnilnice - preverite ponudbo MOON.

Novi CUPRA Born 2022 - katere so največje novosti?

Doseg do 540 kilometrov (WLTP),

športni značaj v notranjosti,

štiri različne kamere, pogled 360°,

šest različnih barv,

paket Performance,

12-palčni navigacijski sistem,

baterija kapacitete 58 ali 77 kWh,

aplikacija My CUPRA.

CUPRA Born - tehnični podatki, kapaciteta baterije, moč

Različica Kapaciteta baterije (kWh) Doseg WLTP (km) Moč (kW/KM) CUPRA Born 58 429 150/204 CUPRA Born e-Boost 58 421 170/231 CUPRA Born 77 540 170/231

EKSKLUZIVNO: Intervju z Andrejem Ličnom, specialistom za znamko CUPRA v Sloveniji

Električni CUPRA Born že vse od predstavitve navdušuje slovensko javnost. Kaj je tisto, kar najbolj navdušuje kupce?

Vozila CUPRA edina zagotavljajo občutek v vožnji, primerljiv z izjemnim športnim doživljanjem. Kupce vsekakor navdušuje tudi izjemen in izjemno izrazit zunanji videz vozila, ki je zares markanten, na cesti izstopajoč. Ni osebe, ki ne bi pogledala za novim električnim modelom CUPRA Born. Ko kupci samo pridejo v salon, takoj vedo, da gre za nekaj posebnega in drugačnega, velikokrat gre za ljubezen na prvi pogled. Seveda ne smem pozabiti tudi na bogato, raznoliko opremo in številne možnosti personalizacije. (1)

Kateri so še preostali najbolj prodajani modeli CUPRA? CUPRA Formentor

CUPRA Leon

Ali se je z modelom Born položaj znamke CUPRA v Sloveniji še bolj utrdil?

Vsekakor se je z novim električnim modelom CUPRA Born še veliko bolj utrdil, z znamko smo dosegli tudi tiste kupci, ki si želijo električne mobilnosti prihodnosti, nočejo pa se odpovedati pravi vozniški izkušnji. V zadnjih letih se je znamka CUPRA izjemno hitro razvila ter močno povečala tržni delež v Sloveniji in na svetu. Seveda so k temu pripomogli vsi najnovejši modeli CUPRA, kupejevski športni terenec CUPRA Formentor in izjemno zmogljivi CUPRA Leon. Pričakujemo pa še večji in hitrejši razvoj v prihodnjih letih s številnimi novimi modeli.

CUPRA Born 2022 akcija - prihranite pri nakupu!

Ob nakupu vozila CUPRA Born v akciji prejmete številne ugodnosti v primeru financiranje in zavarovanja do 30. 9. 2022.*

2.500 evrov CUPRA BON za financiranje*,

33 odstotkov cenejše kasko zavarovanje za vso dobo financiranja*,

bon za 500 evrov za polnilnico MOON*,

bon za do 1.000 evrov za sončno elektrarno*,

preverite veljavnost akcije!

Kakšen je občutek vožnje v električnem vozilu in kaj prepriča kupce?

Vsekakor jih brez dvoma takoj prepriča testna vožnja, na kateri lahko občutijo takojšen in izjemen pospešek ter hitrost. Takoj sledijo vozne lastnosti in obnašanje vozila v ovinkih - kupci velikokrat pravijo, da imajo občutek, kot da so eno z vozilom. Impresivni so tudi tehnični podatki. Doseg do 429 kilometrov (WLTP) je vrhunski in v poletnem času tudi zlahka dosegljiv z varčno vožnjo, pozimi pa se doseg zaradi ogrevanja zmanjša na okrog 350 realnih kilometrov. To velja za baterijo s kapaciteti 58 kilovatnih ur, kmalu pa pričakujemo še veliko bolj sposobno baterijo s kapaciteto 77 kilovatnih ur, ki bo prepričala še več slovenskih kupcev. Pri Porsche Verovškova ponujamo vse za mobilnost prihodnosti na enem mestu, izjemne hišne polnilnice CUPRA Charger.

Ali je novi CUPRA Born res zasnovan tako, da vzbuja čustva in športno energijo?

Novi CUPRA Born združujejo vse, kar pričakujejo najzahtevnejši vozniki. Športno, a hkrati udobno, kvalitetno vožnjo v vseh razmerah. Neprimerljiva dinamika v kombinaciji z izjemnimi inovacijami. Dizajn, ki navdušuje. Vrhunska oblika za tiste, ki iščejo nekaj več. Drzna vizija, ki združuje elegantno karoserijo in športne linije. Izkusite lahko popolno vožnjo z najsodobnejšimi digitalnimi funkcijami.

Za kateri paket opreme in katero dodatno opremo se največkrat odločajo Slovenci? Kakšen je dobavni rok?

Slovenski kupci se največkrat odločijo za meglično sivo barvo, med dodatno opremo skorajda vsi izberejo tudi toplotno črpalko za večji doseg in bolj učinkovito izrabo kapacitete baterije, odločijo se tudi za dodatno zatemnjena stekla Privacy Glass, 19" bakrena aluminijasta platišča TYPHOON, trenutno pa je po znižani ceni na voljo tudi akcijski paket Born z oblazinjenjem Dinamica. Dobavni rok znaša od šest do 12 mesecev. Priporočamo vam, da si ga sestavite sami: CUPRA Born konfigurator

Koliko znaša električni doseg in kako se polni?

Trenutno so na voljo različica z baterijo s kapaciteto 58 kilovatnih ur z dosegom 429 kilometrov (WLTP), različica e-boost z nekoliko večjo močjo, konec leta pa pričakujemo še novo različico z baterijo s kapaciteto 77 kilovatnih ur z izjemnim dosegom (predvidoma bo doseg po WLTP znašal okrog 548 kilometrov).

Polnjenje AC poteka z največjo močjo 11 kWh, polnjenje DC pa do 130 kW (na hitrih polnilnicah). Novega CUPRA Borna lahko tako polnite doma, na poti ali na cilju. Polnite ga doma prek običajne gospodinjske vtičnice ali polnilne postaje CUPRA. Pri polnjenju CUPRA Borna na poti (na poti do cilja ali na cilju samem) lahko uporabite javne polnilne postaje AC ali javne polnilne postaje DC (najbolj hitro polnjenje - polnjenje na hitrih polnilnicah z močjo 125 kW (baterija kapacitete 77 kWh): za 100 km vožnje se lahko napolni v samo sedmih minutah). Električne polnilnice - preverite bogato ponudbo polnilnic pri Porsche Verovškova.

Katere so prednosti električnega avta in komu so namenjeni?

Vsekakor so namenjeni predvsem tistim, ki imajo možnost polniti avto doma na svoji domači polnilnici, podjetjem zaradi obdavčitve in polnjenja na službenem parkirišču in preostalim, ki imajo druge možnosti polnjenja. Vsekakor pa so tudi številne prednosti, kot so cenejši servis na dve leti brez omejitve kilometrov, manj vzdrževanja, subvencija za električna vozila ob nakupu in še veliko preostalih prednosti.

Kakšen je značilni slovenski kupec modela CUPRA Born? Kakšne stranke se največkrat odločijo za vozila te znamke?

Kot sem lahko kupce prepoznal v zadnjih nekaj letih, gre vsekakor za najzahtevnejše kupce, ki si želijo izstopati od drugih, tako na cesti kot v življenju. Želijo si nekaj več, nekaj bolj posebnega, avto si želijo tudi čutiti in uživati na vsakem kilometru z nasmehom na obrazu. Tega pri drugih znamkah ne dobijo. Največ jih je starih od 30 do 50 let.

Kako ste pri Porsche Verovškova dosegli tako rast priljubljenosti znamke CUPRA?

Znamki CUPRA smo se pri Porsche Verovškova povsem predali in si zadali velike cilje že na samem začetku, kar je vsekakor zelo pripomoglo k velikemu uspehu. Z akcijami, specialnim svetovanjem na podlagi bogatih izkušenj, timskim delom in odličnim vodjem prodaje, gospodom Damjanom Žumrom. Prav zaradi tega nisem prav nič presenečen, da je tudi v Sloveniji vse več zanimanja za to znamko.

Kako pričakujete, da se bo znamka CUPRA razvila v prihodnjih letih?

Pričakujemo hitro in izjemno rast, predvsem tudi nove modele, ki bodo dodobra popestrili avtomobilski trg po vsem svetu, vsekakor tudi v Sloveniji. Pri znamki CUPRA smo pred nekaj časa predstavili začrtane smernice za prihodnja tri leta, do leta 2025 bomo namreč predstavili tri nove modele. CUPRA Terramar bo 4,5 metra dolg športni terenec izrazito športnega značaja ter s klasičnimi motorji in priključnohibridnim pogonskim sklopom nove generacije. Kmalu bo predstavljen tudi CUPRA Tavascan, kupejevsko urezan križanec drznih linij. CUPRA Urbanrebel, kompaktni avtomobil z električnim pogonom moči 166 kW (226 KM), bo do stotice predvidoma pospešil v 6,9 sekunde in z enim polnjenjem omogočal do 440 kilometrov dosega.

Vas zanimajo vozila CUPRA? Stopite v stik z njimi, z veseljem so vam na voljo. Porsche Verovškova Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana Andrej Ličen, tel. +386 1 530 36 08

Blaž Strniša, tel. +386 1 530 35 55

Damjan Žumer, tel. +386 1 530 36 07

