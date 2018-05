Cestnino spregledali 1,3 milijona voznikom, kako gre Darsu?

V enem letu spregledali 1,3 milijona voznikov

V ameriški zvezni državi Massachusetts so lani začeli izvajati elektronsko obračunavanje cestninjenja na tamkajšnjih avtocestah. Za ta korak so se odločili zaradi zmanjševanja zastojev in tudi nižanja lastnih stroškov (klasično cestninjenje je stalo pet milijonov dolarjev letno). Toda podroben pregled delovanja sistema je pokazal, da je sistem v zadnjem letu spregledal kar 1,3 milijona voznikov. Izgube prihodkov se zato merijo v milijonih dolarjev.

Plačilu cestnine se je dejansko izmaknil majhen del voznikov

Tudi tako visoka izguba - v povprečju kar okrog 3.500 voznikov na dan – kljub temu sploh ni tragična. Mestne oblasti so s takim izkupičkom celo zadovoljne, saj so pričakovale celo večji obseg neplačanih voznikov, je poročal časnik Boston Globe.

Ker mesečno v tej zvezni državi ZDA elektronsko cestninjenje zajame kar 21,5 milijona vozil, znaša trenutni delež izpuščenih okrog. Od tega jih torej mesečno izpustijo le okrog 85 tisoč. To predstavlja okrog dva odstotka vseh voznikov. Pričakovali so kar pet- ali celo sedemodstotni delež takih primerov.

Vozniki se večinoma ne izmikajo plačilu cestnine. V primerih, ko kamere niso zaznale registrskih tablic, je šlo večinoma za primere slabše postavljenih kamer, zbledelih ali slučajno zakritih registrskih oznak.

Dars je do začetka maja izdal že 140 tisoč naprav za sistem elektronskega cestninjenja tovornega prometa. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Dars neplačnike lovi uspešneje



V Sloveniji je letos Dars s 1. aprilom uvedel sistem elektronskega cestninjenja za tovornjake. poteka prek skupno 128 portalov nad avtocestami in hitrimi cestami. Cestninski portal ob prehodu težkega vozila zazna napravo DarsGo v vozilu, v kateri sta zabeležena registrska številka vozila in emisijski razred Euro, kar je podlaga za obračun cestnine za posamezen cestninski razred. Ta pa je odvisen od števila osi vozila.



Dars je v sistemu DarsGo sicer doslej izdal nekaj več kot 140.000 naprav. Največ uporabnikov sistema DarsGo prihaja iz Slovenije, sledijo Romuni, Poljaki, Hrvati, Madžari, Bolgari. V prvem mesecu uporabe so izdali 1.300 plačilnih nalogov.



Globe za voznika je 800 evrov in za nekaj prekrškov 1000 evrov, za odgovorno osebo 800 evrov, za pravno osebo 2000 evrov in za samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa 1200 evrov.