Cena je astronomska: to je bil BMW M3 Paula Walkerja #foto

Paul Walker ni bil le zvezdnik filmov Hitri in drzni, bil je tudi velik navdušenec in zbiratelj avtomobilov. V lasti je imel tudi ta rdeči BMW M3, ki se zdaj prodaja na eBayu. Cena zanj je vrtoglava, in sicer več kot 138 tisoč evrov. Ta M3 spada v najbolj kultno generacijo E30, je v odličnem stanju, svoje pa k ceni kajpak doda še Walkerjevo poreklo. M3 je bil del serije vozil za severnoameriško tržišče, kamor so izvozili slabo tretjino vseh izdelanih M3 E30.

Foto: Reserve Auto Group

Po poročanju ameriških medijev naj bi bil Walker edini predhodni lastnik tega M3, kar sovpada tudi z majhnim številom prevoženih kilometrov. Avtomobil iz leta 1991 jih ima 21.320. Poganja ga 2,3-litrski štirivaljni motor z močjo 195 "konjev". Do 100 kilometrov na uro tak avtomobil pospeši v 6,8 sekunde, najvišja hitrost znaša 230 kilometrov na uro.

Za nekdanji Walkerjev BMW M3 želijo zdajšnji lastniki skoraj 150 tisoč ameriških dolarjev oziroma 138 tisoč evrov.

