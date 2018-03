Ikona, ki ji v Sloveniji posvetijo tudi tatu #foto

BMW serije 3 E30 tudi v srceh Slovencev in Slovenk

BMW 3 v seriji E30 spada med najbolj prepoznavne avtomobilske ikone, slavo je dosegel z izrazito cestno podobo in številnimi dirkaškimi uspehi. Svoje privržence ima tudi v Sloveniji. Starodobnika ponosno vozijo mladi in stari, med lastniki najdemo tudi dekleta.

Foto: osebni arhiv

Številni avtomobili, ki so danes stari okrog 30 let in so prestopili uradni prag starodobnikov, so postali pravi kultni avtomobili. To so primerki zgodovine avtomobilske industrije, ki predstavljajo nasprotni pol vse bolj uniformiranemu oblikovanju, manjši drznosti, elektronsko podprti vožnji in avtonomnosti.

BMW, ki ga ima v Rok Berlič v lasti že devet let. Foto: osebni arhiv "Avtomobil kot pobeg pred vsakdanom …"

Ko se bodo spomladi na slovenske ceste iz garaž začeli prebujati različni starodobniki, bo med njimi tudi precej primerkov tega znamenitega vozila BMW. Avtomobil s svojo brezčasno obliko navdušuje tako mlade kot starejše voznike. Prvim ponuja športni avtomobil minulega časa, drugim vzbuja nostalgijo. Tudi dekleta se rada usedejo za njegov volan in tudi zaprisežene lastnice niso izjema.

"V lasti ga imam že devet let in morda bi bilo boljše vprašanje, zakaj ga imam še vedno. Preprosto sem se navezal na ta 'stroj', ki ima klasičen, enostaven dizajn, ravne linije in okrogle žaromete. Za 30 let star avto je zelo zanesljiv. Zame pomeni pobeg pred vsakdanom. Premalo ga vozim. Kot starodobnik je ob slabšem vremenu večinoma v garaži," pravi Rok Berlič, ki je le eden izmed Slovencev in Slovenk s takim avtomobilom. Njegov E30 je model 316 iz leta 1985.

Navdušenje nad starim BMW je nadgradila tudi s tatujem. Foto: osebni arhiv Mlada dekleta v starodobnem beemveju – zakaj?

"Zame je E30 ikona in čeprav imam rada avtomobile znamke BMW, ga ne bi zamenjala za novejši model. Vožnja z njim je užitek, vsaj ovinek je nekaj posebnega. Pač avtomobil z dušo v pravem pomenu besede. Dobila sem ga pred dobrim letom. Zdaj je žal poškodovan in čaka na popravilo," pravi Urša Glinšek, ki je kot 26-letnica ponosna lastnica BMW-ja iz leta 1987. Njenega poganja dvolitrski šestvaljni motor. Svoje navdušenje nad avtomobilom je nadgradila tudi s tatujem.

Na različnih avtomobilskih zborih po Sloveniji ji družbo dela tudi Denisa Čarkić, ki ima svojo E30 doma že okrog pet let.

"Zakaj? Ker je legendarna in ker mi je bilo po prvi vožnji jasno, da jo želim imeti. Je specifične oblike, ki bo vedno ostala privlačna. Avto ima značaj in dobro odzivnost, brez pretirane elektronike z nadziranjem in vplivom na vožnjo. Avto te preprosto navduši, starejšim pa tudi vzbudi nostalgijo. Ko je lepo vreme, avto registriram in ga vozim vsak dan," pravi Celjanka.

25-letna Celjanka Denisa Čarkić: " Avto te preprosto navduši, starejšim pa tudi vzbudi nostalgijo. Ko je lepo vreme, avto registriram in ga vozim vsak dan." Foto: osebni arhiv

31 let stari BMW Urše Glinšek. Foto: osebni arhiv

Izdelovali so ga 12 let

BMW E30 je iz druge generacije serije 3, ki so jo izdelovali med letoma 1982 in 1994. Na tej platformi je BMW izdelal prvi M3 in avtomobil se je vpisal med največje ikone bavarske avtomobilske znamke. Danes bi kaj lahko našli ljubitelje teh avtomobilov, ki bi za model E30 trdili, da je to še zadnji pravi BMW. Skupno so izdelali okrog 2,4 milijona avtomobilov te serije.

Avtomobil je v sredini sedemdesetih oblikoval Claus Luthe in končno obliko so v Münchnu potrdili leta 1978. BMW je nato avtomobil svetovni javnosti predstavil konec novembra leta 1982. E30 je imel sprva na voljo 1,8-litrski štirivaljni motor, ob tem pa še dvolitrski in 2,3-litrski šestvaljni bencinski motor. Tega je naknadno zamenjal 2,5-litrski šestvaljni motor.

Kot prvi BMW serije 3 je ponujal tudi karavansko izvedbo in možnost dizelskega motorja.

Dirkaška specialka prvega BMW M3 za nemško serijo DTM. Foto: BMW Zakaj je leta 1986 je nastal prvi M3?



Danes je program M pri znamki BMW zaznamovan s hitro rastočo ponudbo športnih avtomobilov z visoko dodano vrednostjo, ta družbi v Münchnu povečuje ugled znamke in prinaša tudi lepe dobičke.



Sredi osemdesetih je bilo drugače. Prvi BMW M3 ni nastal z željo po izdelavi velikoserijskega športnega avtomobila. Takrat so inženirji pravzaprav razvijali dirkalni avtomobil po Prvi BMW M3 je poganjal 2,3-litrski motor z močjo 200 "konjev". Foto: BMW



Prvega M3 je poganjal 2,3-litrski motor z močjo 147 kilovatov (200 "konjev"). Avto z maso 1.200 kilogramov je do 100 kilometrov na uro pospešil v 6,7 sekunde in dosegel najvišjo hitrost 235 kilometrov na uro. Pozneje so moč motorja povečali še za 20 "konjev", v zadnjo različico sport evolution pa vgradili 2,5-litrski motor z močjo 238 "konjev". Izdelali so 600 primerkov te različice.



Temelje takemu programu pa je že pred tem pomagal postavljati tudi Slovenec Drago Božič. Leta 1977 se je kot inženir zaposlil pri BMW Motorsportu, kjer je nato pomagal razvijati znameniti dirkalni in športni avtomobil M1. Danes je program M pri znamki BMW zaznamovan s hitro rastočo ponudbo športnih avtomobilov z visoko dodano vrednostjo, ta družbi v Münchnu povečuje ugled znamke in prinaša tudi lepe dobičke.Sredi osemdesetih je bilo drugače. Prvi BMW M3 ni nastal z željo po izdelavi velikoserijskega športnega avtomobila. Takrat so inženirji pravzaprav razvijali dirkalni avtomobil potakratnih pravilih cestnohitrostnih dirk in iskali možnost, da bi ga nato ponudili še v serijski različici za vsakodnevno uporabo. Če so hoteli pri BMW izdelati dirkalnega M3 po pravilih skupine A, so morali za homologacijo FIA izdelati vsaj pet tisoč serijskih modelov.Prvega M3 je poganjal 2,3-litrski motor z močjo 147 kilovatov (200 "konjev"). Avto z maso 1.200 kilogramov je do 100 kilometrov na uro pospešil v 6,7 sekunde in dosegel najvišjo hitrost 235 kilometrov na uro. Pozneje so moč motorja povečali še za 20 "konjev", v zadnjo različico sport evolution pa vgradili 2,5-litrski motor z močjo 238 "konjev". Izdelali so 600 primerkov te različice.Temelje takemu programu pa je že pred tem pomagal postavljati tudi Slovenec. Leta 1977 se je kot inženir zaposlil pri BMW Motorsportu, kjer je nato pomagal razvijati znameniti dirkalni in športni avtomobil M1.

Denis Trbanc: "Sem pravi fanatik znamke BMW, E30 pa je njena legenda. Že od mladih nog sem sanjal, da ga bom imel. To je avto z dušo. Imam ga tri leta in ga tudi ne bom prodal. Preveč mi pomeni." Foto: osebni arhiv

Notranjost BMW-ja Denisa Trbanca iz okolice Novega mesta. Foto: osebni arhiv

Kristijan Žagar: "Že ko sem pri 18 letih naredil vozniški izpit, sem ga želel imeti. Takrat zanj ni bilo denarja. Avtomobil mi je všeč, ker ima športen in eleganten videz. Vozim predvsem ob koncih tedna, sicer je BMW letnik 1987 in ima 220 tisoč prevoženih kilometrov." Foto: osebni arhiv

Uspehi na dirkah so mu prinesli večno slavo

BMW je kult serije E30 zgradil prav prek številnih uspehov v motoršportu. Uspešni so bili predvsem na dirkališčih, kjer so slavo gradili prek nemške serije DTM (prvaki leta 1987 in 1989) in tudi drugih sistemskih prvenstev.

BMW je prek britanskega Prodriva poskušal tudi v reliju, kjer jim je leta 1987 z Bernardom Beguinom uspelo zmagati na asfaltni klasiki na Korziki. To je bila druga zmaga za BMW na svetovnem prvenstvu v reliju. Nepozabna je ostala tudi vožnja Belgijca Patricka Snijersa na reliju po otoku Man s spodnjega videa, svoje vozniško mojstrstvo je združil z voznimi lastnostmi ter zadnjim pogonom.

Video – Šov BMW M3 na otoku Man

Dirkaški BMW M3 E30 tudi v Sloveniji

Tudi v Sloveniji je imel BMW serije E30, seveda v različici M3, svoje trenutke športne slave. Leta 1992 je na zelo odmevni cestnohitrostni dirki po takrat še nedokončani obvoznici v Ljubljani zmagal Joachim Winkelhock (nekdanji dirkač F1, zmagovalec v Le Mansu …), Stojan Pirjevec pa je v devetdesetih letih s takim BMW kraljeval na slovenskih gorskohitrostnih dirkah. Pirjevčev BMW M3 je danes še vedno v njegovi garaži, dobil pa je tudi nov motor.

Danes na avtomobilskih dirkah v Sloveniji z BMW M3 v reliju še vedno vozi Domen Agnič.

"BMW je bil moja prva izbira. Že po moji prvi dirkaški pavzi sem ga hotel kupiti, a finančno ni bil dosegljiv. Nato smo kupili serijskega in ga v lastni režiji predelali v dirkalnik. Pogon na zadnji par koles mi je bil vedno všeč. Večkrat sem vozil tovrstne avtomobile, kot mladenič sem bil sosed Marjana Zorca, ki nas je s svojim M3 vozil na malico. Obenem me zadovoljujejo občutki med obvladovanjem zadnjega pogona," svoje vozilo opisuje Agnič.

S takim avtomobilom, le da takrat še skupine N, je v osemdesetih letih zaslovel tudi Ajdovec Silvan Lulik. Z drsenjem je obvladoval primorske ovinke in osvajal naslove državnega prvaka v takratni Jugoslaviji. Lulika je takrat v Nemčijo vabila ekipa Linder Rennsport, da bi na dirkah DTM pomagal razvijati dirkalnega M3.

To je BMW M3, ki je v lasti znanega slovenskega drifterja Luke Marka Grošlja: "Za vlogo ikone so najboj zaslužni DTM in ostali dirkaški uspehi. Ta sloves ljudje projecirajo na cestne različice. Avtomobili so enostavni, zelo kakovostni in zabavni za vožnjo." Foto: osebni arhiv

Tako v Ljubljani nastaja BMW M3 E30, čigar lastnik je Aleš Zrinski: "Starodobni BMW M3 pomeni izpolnitev otroških sanj. To je prvinski izdelek oddelka M pri BMW. Takrat smo bili zaljubljeni v kockasto razširjene blatnike. Moj še končan, tako da prvih kilometrov še ne morem komentirati. Poganjal ga bo 2,3-litrski motor z okrog 200 'konji'." Foto: osebni arhiv

Lastnikom starih BMW-jev E30 predstavlja avtomobil predvsem užitke ob izbranih lepih dnevih, kar dejansko velja za ponosne lastnike starodobnikov vseh znamk. Foto: osebni arhiv