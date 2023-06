Če kupujete nov avto, ne spreglejte te ponudbe!

Oglasno sporočilo

CUPRA Formentor se lahko pohvali s svojo edinstveno obliko, ki izraža športnost in dinamiko. Vsak detajl je skrbno oblikovan, od izrazitega sprednjega dela z agresivno masko hladilnika do elegantnih linij, ki se raztezajo vzdolž celotnega vozila. CUPRA Formentor vam zagotavlja, da boste na cesti opazni in z veseljem vsak dan vstopili vanj ter se zapeljali na nepozabne dogodivščine. Vozilo na fotografijah v salonu je opremljeno z dodatno opremo za doplačilo. Obiščite jih pri Porsche Verovškova in KMALU pri Porsche Ptujska cesta v Mariboru in doživite znamko CUPRA tudi vi!

Pohitite in ujemite odlične prihranke do 30. 6. 2023!

Za vas so pri Porsche Inter Auto do konca junija 2023 pripravili posebno ponudbo. V njej je na voljo novi CUPRA Formentor z motorjem 1.5 TSI z močjo 110 kW in 150 KM po akcijski ceni že od 29.987 evrov* s financiranjem in zavarovanjem CUPRA ter s kaskom za en evro na mesec (v akcijski ceni sta že upoštevana popust ob nakupu in popust za financiranje/zavarovanje*). Akcija velja za omejeno količino vozil na zalogi! Novi CUPRA Formentor združuje popolno zmogljivost, uporabniku prilagojeno digitalno tehnologijo, napredni dizajn, kakovostno in funkcionalno notranjost ter vrhunske užitke v vožnji. Vsa vozila znamke CUPRA lahko pred naročilom preizkusite na testni vožnji in si jih ogledate v njihovem salonu. Vozilo na fotografijah v salonu je opremljeno z dodatno opremo za doplačilo.

Posebna ponudba: CUPRA Formentor 1.5 TSI – naročite ga po svojih željah!



Zelo bogato opremljen, zmogljiv in varčen motor 1.5 TSI (110 kW/150 KM) ter ročnim šeststopenjskim menjalnikom.

redna cena: že od 33.987 evrov*

akcijska cena s financiranjem/zavarovanjem CUPRA SEBON: že od 29.987 evrov*

Edinstven. Ekskluziven in s polno mero adrenalina. Pristna CUPRA.

Preverite ponudbo: akcija CUPRA Formentor.

Vsekakor pa CUPRA Formentor ne predstavlja samo ekskluzivnega zunanjega videza, temveč je z dinamično vožnjo in športnimi zmogljivostmi prava športna zverina tudi na cesti. Ponuja široko paleto motorjev, vključno z zmogljivimi bencinskimi in dizelskimi agregati. Vsi pogonski sklop zagotavljajo impresivno moč in pospešek ter tudi izjemno vožnjo in vodljivost tudi v najzahtevnejših voznih razmerah.

Kateri so še preostali najbolj prodajani modeli CUPRA? CUPRA Leon – pravi vsestranski dinamični športnik

– pravi vsestranski dinamični športnik CUPRA Born – znanilec električne prihodnosti

Novi CUPRA Formentor z vključeno serijsko bogato opremo

Navdušeni boste nad bogato serijsko opremo. Serijska oprema vsebuje: 18-palčna aluminijasta platišča, Kessy Advanced, SEAT Digital Cockpit, dodatno zatemnjena stekla, Full Link, LED-žaromete z lečo in LED-zadnje luči, Media System+ 10-palčni, Paket Safe & Driving M, Park Assist, Climatronic, trikraki usnjeni in večfunkcijski volan, radio DAB, vmesnik Bluetooth in še več bogate in moderne opreme.

Serijska oprema CUPRA Formentor 1.5 TSI:

18-palčna aluminijasta platišča,

centralni sistem zaklepanja Kessy Advanced,

digitalni kombinirani instrument SEAT Digital Cockpit,

dodatno zatemnjena stekla,

električno pomični, poklopni in ogrevani vzvratni ogledali s parkirno funkcijo,

Full Link,

LED-žarometi z lečo in LED-zadnje luči, dinamični zadnji smerniki,

Media System+ 10-palčni,

paket Safe & Driving M,

parkirna krmilna asistenca Park Assist,

samodejna klimatska naprava Climatronic (3-področna).

Dinamična zunanjost in digitalizirana notranjost – novi Formentor

Visokozmogljivi športni terenec CUPRA Formentor zaznamuje specifična DNK znamke, poleg tega pa je zasnovan in izdelan za prihodnost, saj predstavlja ikonični model, v katerem se prepletajo sofisticiranost, inovativnost ter intuitivno in dinamično doživetje vožnje. CUPRA Formentor združuje prednosti visokozmogljivega avtomobila in SUV, izdelanega na osnovi dediščine znamke CUPRA, in to v času, ko je segment vozil tipa CUV v izjemnem vzponu. Kljub temu, da je smernice znamka začrtala že z modelom CUPRA Leon, je novi model začrtal nove smernice.

"Formentor navduši z drugačnostjo, zmogljivostjo in uporabnostjo. Je avto za zahtevne voznike, ki na prvo mesto postavljajo vožnjo, hkrati pa si želijo nekaj pozornosti in rešitev družinske mobilnosti − v optimalnem formatu oziroma razmerju med prostorom, udobjem in stroškovnikom," so zapisali pri reviji AMZS, pri Siolu pa: ''Na trgu je danes malo avtomobilov, ki bi nudili tako športen karakter, do 310-'konjski' motor s štirikolesnim pogonom, in bili obenem z vidika prostornosti še tako praktični. To je cupra formentor, avtomobil z značko, ki jo še vedno prepoznajo le redki.'' Ste vedeli, da lahko novi CUPRA Formentor dobite že od 29.987 evrov* dalje? Izkoristite ponudbo in si zagotovite CUPRA Formentor z veliko mero športnosti, dinamične vožnje digitalizacije in ekskluzivnosti.

Zakaj je novi CUPRA Formentor iz te ponudbe zares izjemna izbira, sta nam zaupala, prodajna svetovalca in specialista za nova vozila CUPRA pri Porsche Inter Auto?

"CUPRA Formentor je že ob začetku prodaje postaj eden najbolj zaželenih modelov mlade znamke CUPRA. Zdaj je kupcem na voljo v zares posebni ponudbi, kakršne še ni bilo! Kupci lahko izbirajo med različnimi modeli z bogato serijsko opremo in vrhunskim pogonskim sklopom. Ponudba velja v kombinaciji posebne oblike financiranja in zavarovanja CUPRA ter popusta v obliki znižanja maloprodajne cene," pravita Blaž Strniša in Andrej Ličen.

Najnovejša znamka CUPRA z novim električnim modelom Born osvaja kupce v Sloveniji, saj zagotavlja največji električni užitek v vožnji. Navdušuje z neizmernim in popolnim užitkom v vožnji ter najnovejšimi električnimi tehnologijami z dosegom do 540 kilometrov (WLTP). V Sloveniji kot eden izmed večjih uradnih trgovcev za modele CUPRA skrbi Porsche Inter Auto, kjer vam svetujejo strokovno podkovani specialisti CUPRA.

Pogoji akcije

*Slike so simbolne, popusti se razlikujejo glede na model vozila, ponudba velja do 30. 6. 2023. Veljavnost akcije preverite pri prodajnih svetovalcih.

*Prihranek do 4.000 evrov z DDV že vključuje priporočen prihranek v višini 3.000 evrov z DDV in BONUS v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.000 evrov z DDV, do katerega je leasingojemalec upravičen, v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu vozila z družbo Porsche Leasing SLO, d. o. o., firma za leasing, Ljubljana in zavarovanja vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo, d. o. o., (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji in permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava, d. d.), pod pogoji akcije SEBON_02_2023 (več na www.porscheleasing.si).

** Permanentno Porsche Kasko zavarovanje za 1 evro/mesec velja 1. leto, če bo zavarovanje v veljavi vsaj 2 leti. Velja za vozila, financirana preko skupine Porsche Finance Group Slovenia, premija je navedena z 8,5 odstotka DPZP, DDV ni obračunan v skladu s 1. točko 1. odstavka 44. člena ZDDV 1), (več na www.porscheleasing.si).

Prikazana vozila lahko v posameznih detajlih odstopajo od trenutne ponudbe za slovenski trg. Na sliki so prikazani nekateri elementi dodatne opreme, ki so na voljo za doplačilo. Za boljšo berljivost besedil smo v povezavi z osebami uporabili moško ali žensko slovnično obliko, ki pa se vedno nanaša nevtralno na oba spola. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

*Vsi podatki in informacije, omenjeni v tem dokumentu, so začasni in se lahko spremenijo. Vsi tehnični podatki, kot sta denimo doseg in poraba, temeljijo na oceni v skladu s ciklom WLTP, in ne na uradni homologaciji; znamka si pridržuje pravico, da spremeni cene, datume, barve in tehnične podatke, omenjene v tem dokumentu. Vpliv izbrane dodatne opreme na doseg in porabo v konfiguraciji ni podan. Priložene slike so le simbolične in zgolj informativne narave. Vse cene so informativne in preverite, ali vsebujejo morebitne popuste in ugodnosti.

Več na www.porscheleasing.si.

