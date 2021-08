Brez dlake na jeziku: predsednik Volkswagna jih je okrcal

Foto: Reuters Predsednik Volkswagna Herbert Diess se je opravil na daljše potovanje po Evropi z volkswagnom ID.3 pro S. In medtem ko je bil zadovoljen z dosegom tega avtomobila, je javno izrazil nezadovoljstvo z izkušnjo polnilne mreže Ionity. To je evropska mreža polnilnic, ki je bila predpogoj, da se ostali proizvajalci lahko postavijo po robu Tesli z njihovim odličnim omrežjem.

“Premalo polnilnic na Brennerju. Seveda, tam je nakupovalni center in vsi se ustavijo. Vse polnilnice zasedene. Peljal sem naprej do Trenta in tudi po kritikah iz lanskega leta: še vedno nobenega WC, ni mogoče kupiti kave, nekateri priključki ne delujejo. Izkušnja ni zadovoljiva. Ionity, to ni premijska izkušnja polnjenja,” je na omrežju Linkedin zapisal Diess.

Foto: Gregor Pavšič

Po naših izkušnjah z nedavne poti z električnim avtomobilom je vsaj ob glavni avtocestni liniji prek Italije in Francije pokritost s polnilnicami Ionity dobra. Te so resda drage in brez posebnih dolgoročnih vezav za uporabnika dvakrat dražje od Teslinih. Toda delovale so zanesljivo, na eni v Italiji pa je resda deloval le ena izmed obstoječih priključkov. Na eni izmed postaj so bile vse njihove polnilnice izklopljene, kar pa je bilo navedeno v aplikaciji.

Ionity je sicer v Evropi do zdaj postavil okrog 360 polnilnih mest z 1.460 priključki, še okrog 40 postaj pa še postavljajo. To je sicer manj od zastavljenih ciljev, saj bi morali že do konca lanskega leta odpreti 400 polnilnih mest.

V Sloveniji bo Ionity nove polnilnice odprl pri Radovljici, v načrtu je domnevno tudi strateško pomembno polnilno mesto v Ljubljani.

Odprtje Teslinih polnilnic bi povsem spremenilo trg

Volkswagen je sicer strateški partner Ionitya, a kljub temu vlagajo tudi v sodelovanja z drugimi partnerji pri tem zanje pomembnem omrežju. Tako sodelujejo z družbo BP kot tudi z Enel X v Italiji. Razmere na trgu bi lahko močno spremenila morebitna odločitev Tesle, ki jo je napovedal Elon Musk. Že letos naj bi prve Tesline polnilnice odprli tudi za avtomobile drugih proizvajalcev.